Perú

Caja Metropolitana: avance del open banking y fintech elevará la competencia para las microfinancieras

El crédito prendario respaldado por oro se mantiene como el producto más rentable de la entidad, que evalúa extender ese modelo a otros bienes con valor de reventa, como vehículos y viviendas

Caja Metropolitana
Los activos de Caja Metropolitana ascendieron a S/730,841 millones al 30 de junio, según el reporte financiero B-2 con cifras no auditadas.
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La Caja Metropolitana registró una utilidad neta de S/13,613 millones al 30 de junio de 2026. La entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anticipa, sin embargo, una competencia más intensa en el sistema financiero ante el avance del open banking, el open finance y las fintech.

Según el reporte financiero B-2, con cifras no auditadas y expresadas en miles de soles, la caja cerró el primer semestre con activos por S/730,841 millones, un margen financiero neto de S/61,431 millones y créditos vigentes por S/584,075 millones.

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Los créditos y los depósitos sostuvieron el resultado semestral

La cartera de la entidad estuvo compuesta por S/584,075 millones en créditos vigentes. Además, registró S/4,133 millones en créditos reestructurados, S/15,293 millones en refinanciados y S/11,636 millones en cobranza judicial.

Los ingresos por intereses ascendieron a S/81,883 millones. De ese monto, S/80,567 millones correspondieron a créditos directos. Los gastos por intereses llegaron a S/12,516 millones, principalmente por obligaciones con el público, que totalizaron S/12,352 millones.

Caja Metropolitana
El crédito prendario respaldado por oro es el producto más rentable de Caja Metropolitana y permite a los comerciantes acceder a capital de trabajo con rapidez.

Luego de deducir provisiones por créditos directos por S/7,936 millones, la caja alcanzó un margen financiero neto de S/61,431 millones. Los gastos administrativos sumaron S/39,848 millones y las depreciaciones y amortizaciones fueron de S/1,437 millones.

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El resultado de operación antes del impuesto a la renta se ubicó en S/19,485 millones. Tras el pago de S/5,872 millones por ese tributo, la utilidad neta del semestre quedó en S/13,613 millones. Las obligaciones con el público incluyeron S/1,084 millones en depósitos a la vista, S/113,614 millones en cuentas de ahorro y S/450,997 millones en depósitos a plazo.

En materia de solvencia, Caja Metropolitana informó un patrimonio efectivo total de S/123,884 millones, frente a un requerimiento patrimonial de S/112,867 millones. El superávit fue de S/11,017 millones y el ratio de capital global alcanzó 14,08%.

La apertura de datos financieros cambiará la disputa por los clientes

El presidente ejecutivo y del directorio de Caja Metropolitana, Carlos Alberto Mujica Castro, afirmó en diálogo con Infobae Perú que los cambios vinculados al open banking y al open finance modificarán la forma en que las entidades compiten por los usuarios.

Mujica señaló que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya trabajan en estos cambios, que facilitarían el intercambio de información financiera entre participantes autorizados y permitirían a los clientes comparar ofertas de crédito, ahorro y otros servicios.

El poder que hasta ahora teníamos los bancos ya no lo vamos a tener, lo va a tener el cliente”, afirmó el directivo.

Caja Metropolitana
Carlos Mujica, presidente del directorio de la Caja Metropolitana.

La estrategia de la entidad, según explicó, apunta a reforzar la relación con familias, comerciantes y pequeños negocios, además de consolidar su presencia en microfinanzas. Mujica sostuvo que las tasas de interés perderán peso como principal herramienta de competencia, en un contexto de mayor presencia de operadores digitales y fintech.

Por tasa no vamos a poder competir. Tenemos que ser creativos, fidelizar a los clientes y encontrar nichos de mercado”, dijo.

El ejecutivo mencionó que las entidades de mayor tamaño tienen ventajas tecnológicas y de capital, como Revolut y Nubank. Añadió que las cajas mantienen una posición en segmentos con alto uso de efectivo e informalidad, como el comercio minorista y las microfinanzas.

El crédito prendario sobre oro se mantiene como el producto más rentable

Mujica indicó que el crédito prendario respaldado por oro es actualmente el producto más rentable de la entidad. Parte de sus clientes, explicó, recurre a esta modalidad para conseguir liquidez rápida y financiar la reposición de mercadería sin pasar por el proceso usual de evaluación crediticia.

Cuando un usuario no recupera la prenda, la caja puede ofrecerla mediante remates en una galería virtual. Si el bien no se vende, el oro pasa a fundición, de acuerdo con el directivo.

Mujica también planteó la posibilidad de adaptar el modelo prendario a otros bienes con valor de reventa, como vehículos o teléfonos, y evaluar productos con respaldo inmobiliario. La búsqueda de nuevas alternativas forma parte de la estrategia para diferenciarse en un mercado financiero que espera mayor competencia digital.

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