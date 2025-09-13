Viajes de promoción 2025: estos son los destinos favoritos de los escolares para hacer turismo en Perú

Viajes de promoción: los destinos favoritos de los escolares peruanos para celebrar el fin de año| Andina

Al acercarse el fin de año escolar, cientos de estudiantes del quinto de secundaria en todo el Perú cuentan los días para vivir el tradicional viaje de promoción. Estas travesías, más allá de marcar la culminación de una etapa, se han transformado en experiencias turísticas que abren el horizonte de los jóvenes viajeros y los conectan tanto con la diversidad natural como con la herencia cultural del país.

La emoción comienza en las aulas, pero se enciende de verdad al planificar los destinos y actividades que compartirán entre amigos y profesores, siempre bajo estrictas medidas de seguridad y acompañamiento profesional.

El Viceministerio de Turismo señaló que, en promedio, los establecimientos de hospedaje registraron un 71% de ocupación.

Ica

Ica figura cada vez más alto en el ranking de lugares favoritos. Su cercanía a Lima y la amplia red de transporte lo convierten en un punto de acceso sencillo, ideal para grupos grandes. Desde la aventura sobre las dunas y la laguna de la Huacachina hasta caminatas por el desierto o recorridos en areneros, las posibilidades para vivir momentos memorables abundan.

El contacto con la naturaleza se enriquece paseando por la Reserva Nacional de Paracas, mientras que el tiempo en los museos, viñedos y en la degustación de su cocina tradicional añade profundidad al aprendizaje. No faltan las visitas a los geoglifos de Nasca ni la emoción de descubrir leyendas en lugares como Cachiche. Este viaje se puede dar todo un fin de semana.

Paracas e Ica combinan playas, desierto y experiencias enológicas.

El norte del país por sus playas

Otro escenario que fascina año tras año son las playas del norte, ideales para coincidir con el inicio del verano. Máncora, Vichayito, Zorritos y Huanchaco, entre otros balnearios de arena dorada y agua cálida, ofrecen jornadas de descanso y deportes náuticos, además de la posibilidad de observar ballenas o conocer manglares y bosques secos.

Los adolescentes exploran museos arqueológicos en Lambayeque y La Libertad, recolectan recuerdos en los mercados artesanales y disfrutan el sabor único de la gastronomía norteña. La alegría es constante y la brisa marina suele quedar grabada en la memoria de promociones enteras.

Playas, historia y aventura: así eligen los estudiantes sus rutas para el viaje de promoción| Andina (Vichayito)

Cusco

Ningún listado está completo sin Cusco, el destino soñado para cualquier promoción. La sensación de pisar la Ciudad Imperial, recorrer la Plaza de Armas, descubrir templos incaicos y perderse entre casonas coloniales, llena de asombro a los visitantes más jóvenes.

Las excursiones al Valle Sagrado, las ferias de artesanos y —por supuesto— Machu Picchu, se convierten en postales imborrables. El clima de respeto y admiración por la historia nacional se combina con el compañerismo en recorridos por museos y parques arqueológicos, donde quedan sellados vínculos y recuerdos para toda la vida.

Machu Picchu es uno de los monumentos históricos del mundo que todos debemos conocer una vez en la vida

Arequipa

Entre las rutas que en los últimos años ganaron preferencia también destacan Arequipa, con su imponente Centro Histórico y el cañón del Colca, que enamora con lagunas, iglesias y una hospitalidad única en el corazón de los Andes.

Cusco, Arequipa, Ica y el norte, los lugares más buscados por promociones escolares| Andina

Selva peruana

San Martín, puerta amable a la Amazonía donde la selva, la música y los sabores amazónicos sorprenden y seducen a cada grupo.

Más allá del destino, cada viaje de promoción deja lecciones de convivencia, gratitud y descubrimiento.