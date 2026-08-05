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Perú cambia a su máxima autoridad en promoción turística mientras sigue detrás de Chile y Colombia en llegada de turistas

Teresa Mera, exviceministra y exministra de Comercio Exterior y Turismo, asume el timón de PROMPERÚ con más de 30 años de experiencia en el sector público

Promperu
Perú recibió 4,1 millones de turistas internacionales en 2025, todavía por debajo de los 4,3 millones registrados antes de la pandemia en 2019.
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El Gobierno designó a Teresa Stella Mera Gómez como nueva presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

La Resolución Ministerial N° 261-2026-MINCETUR, publicada el 5 de agosto y refrendado por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinoza, responde a la vacancia dejada por Enrique Michael Guevara Varela, quien había asumido el cargo en junio de este año.

Perú busca consolidar su lugar en el mapa turístico

La llegada de Mera Gómez ocurre en un momento en que Perú aún no recupera completamente el flujo de turismo internacional previo a la pandemia.

En 2025, el país recibió 4,1 millones de turistas internacionales, cifra inferior a los 4,3 millones registrados en 2019. Sin embargo, el turismo receptivo generó ingresos récord por US$ 5.351 millones al cierre de 2025, superando los niveles prepandemia. Solo en el primer semestre de 2026, el país recibió 1,62 millones de turistas internacionales.

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Autobuses verdes estacionados, una multitud de turistas caminando, puestos de mercado y la ciudadela de Machu Picchu entre montañas cubiertas de niebla.
La contribución del turismo al PBI de Perú bajó de 3,94% en 2019 a 3,1% en la actualidad y el empleo turístico cayó más de 30% en Cusco.

Un estudio del IPE estima que entre 2020 y 2025 se perdieron 20 millones de visitantes internacionales, lo que significó dejar de percibir alrededor de S/100.000 millones en consumo. Con ello, la contribución del sector al PBI pasó de 3,94% en 2019 a 3,1% en la actualidad, con una caída de más de 30% en el empleo turístico en regiones como Cusco.

Además, un reciente informe del BCR señala que Perú mantiene una clasificación de destino medianamente seguro según el Departamento de Estado de Estados Unidos, al igual que otros países de la región y Europa, aunque el aumento reciente de la inseguridad ciudadana podría afectar esta percepción y limitar la llegada de turistas extranjeros.

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Trayectoria y relevo: experiencia para un momento clave

Teresa Stella Mera Gómez es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Internacional y Economía por la Universidad de Berna, Suiza. Con más de 30 años de experiencia en el sector público, ha ocupado cargos en MINCETUR, PROMPERÚ e Indecopi.

Fue viceministra de Comercio Exterior desde diciembre de 2022 y ministra de Comercio Exterior y Turismo entre octubre de 2025 y febrero de 2026, en los gobiernos de José Jerí y José María Balcázar.

Teresa Mera, actual titular del Mincetur.
La Resolución Ministerial N.° 261-2026-MINCETUR formalizó el nombramiento de Teresa Mera en PROMPERÚ tras la vacancia de Enrique Michael Guevara Varela.

También ha representado activamente al Perú en negociaciones comerciales con la Unión Europea, Canadá, China, Japón, Corea, Estados Unidos, México, Tailandia y la Alianza del Pacífico.

La designación de Mera Gómez recibió opinión favorable de las áreas técnicas y jurídicas del ministerio, cumpliendo con la normativa de idoneidad para cargos públicos.

El reto internacional: cifras y competencia en la región

Entre 2015 y 2019, el ingreso de divisas por turismo receptivo en Perú pasó de US$ 4.140 millones a US$ 4.703 millones, mostrando una tendencia de crecimiento que la pandemia interrumpió.

Pese al reciente récord de ingresos, el flujo de visitantes internacionales sigue rezagado frente a sus principales competidores regionales.

Cabeza Clava - Turismo
El turismo receptivo de Perú generó USD 5.351 millones en 2025 y en el primer semestre de 2026 ya sumó 1,62 millones de visitantes.

Mientras Perú recibió 4,1 millones de turistas en 2025, Chile y Colombia superaron los 6 millones de turistas internacionales ese mismo año. Además, Paraguay triplicó su arribo de turistas entre 2019 y 2025, pasando de 1,2 a 3,6 millones.

Este escenario plantea el desafío de reposicionar a Perú como destino turístico competitivo y atractivo, diversificando su oferta y ampliando su presencia global frente al avance sostenido de otros países de la región.

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