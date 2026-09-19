Moody’s mejora perspectiva de Petroperú, pero mantiene calificación de Caa1: ¿Qué significa?

¿Petroperú mejora? Esto consideró Moody's. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo

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Buenas noticias para la empresa estatal Petroperú. La agencia calificadora Moody’s Ratings modificó de negativa a positiva la perspectiva crediticia de la petrolera, aunque manteniendo la calificación Caa1 (conocida como ‘bono basura’, un título de renta fija con una calificación crediticia baja, ubicada por debajo del grado de inversión).

“Esta decisión estratégica destaca la mejora tangible de la posición de liquidez tras el reciente desembolso puente por US$ 475 millones y el avance hacia la estructuración de un desembolso de mayor alcance que fortalecerá la estabilidad financiera de la empresa”, destaca la empresa.

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Asimismo, para el nuevo directorio este cambio de perspectiva constituye “una señal sumamente favorable en el proceso de recuperación de la confianza de los mercados en Petroperú y refleja el reconocimiento objetivo a las rigurosas acciones de disciplina que se vienen implementando para asegurar la continuidad de las operaciones y avanzar hacia una estructura financiera sostenible”.

Moody's mejoró solo la perspectiva de Petroperú. - Crédito Diario El País

Petroperú destaca “sinergia institucional”

“Esta mejora sostenida en la visión de Moody’s no es un hecho aislado, sino el resultado directo y verificable de una profunda sinergia institucional”, agrega la empresa estatal.

Asimismo, considera que, en este escenario, es fundamental resaltar los avances conseguidos gracias a la participación activa y el liderazgo del nuevo directorio de Petroperú.

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“A partir de su designación, el máximo órgano de gobierno corporativo logró avanzar rápidamente con la aprobación técnica y societaria de todos los documentos e instrumentos necesarios para conseguir el desembolso de los fondos internacionales”, destacan.

Para Petroperú esta agilidad y determinación directiva demostró a los mercados que la empresa cuenta hoy con una “gobernanza sólida y alineada absolutamente con la reestructuración, participación que fue sumamente relevante para la mejora de la visión de la agencia calificadora sobre la solvencia de la compañía”.

Proinversión lleva la restructuración de la empresa estatal. - Crédito Infobae Perú/Agencia Andina

El rol de Proinversión

Pero también la empresa destaca lo aportado por Proinversión. “En perfecto equilibrio con este rigor interno, resalta la participación de ProInversión en el proceso de elaboración del Decreto de Urgencia 003-2026. Este marco normativo de carácter extraordinario ha hecho posible que se estructure un financiamiento corporativo proveniente directamente de la banca privada internacional, logrando un hito fundamental: asegurar la liquidez sin la necesidad de requerir una garantía soberana”, consideran.

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Petroperú adjudican “el éxito de esta operación financiera de alta complejidad” también en el liderazgo técnico de ProInversión durante la negociación con los bancos internacionales, “garantizando no solo condiciones favorables, sino concretando finalmente el desembolso que hoy asegura la continuidad operativa de las Unidades Funcionales”.

“Las medidas impulsadas cuentan con el respaldo de la Junta General de Accionistas, conformada por el MEF y el MINEM, y se desarrollan como parte de una estrategia integral orientada a recuperar la capacidad instalada y generar valor a largo plazo”, agregan.

Petroperú podría mejorar su calificación, confía Proinversión. - Crédito Petroperú

Además, destacan que la importancia estratégica de ProInversión radica también en su “sólida función fiduciaria, la cual facilitó el cierre del financiamiento al otorgar plena certidumbre a los stakeholders y acreedores internacionales”.

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“El uso de los recursos provenientes de la banca internacional no ingresará a la caja común de la empresa, sino que serán administrados íntegramente y bajo estricta supervisión técnica de ProInversión a través de fideicomisos especializados y cajas separadas, garantizando que el capital se asigne exclusivamente a la operación y no a deuda antigua”, agregan.

Moody’s mantiene calificación

Si bien la agencia Moody’s mantuvo en Caa1 la calificación corporativa de Petroperú, la empresa destaca que se haya señalado que “la mejora en la liquidez, el sólido respaldo de sus accionistas y el acceso a fuentes de financiamiento de mayor plazo podrían contribuir a fortalecer gradualmente su perfil crediticio durante los próximos doce a dieciocho meses”.

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“Asimismo, Moody’s prevé con claridad que una mayor capacidad para financiar el capital de trabajo permitirá mejorar el desempeño operativo de la empresa, favoreciendo directamente la generación de EBITDA positivo y flujo de caja libre, así como una recuperación progresiva de su participación estratégica en el mercado de combustibles”, resaltaron.