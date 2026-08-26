Petroperú modera sus ganancias y alcanza una utilidad neta de USD 121 millones al cierre del primer semestre 2026

Los estados financieros de Petroperú reportaron un capital de trabajo negativo de USD 1.427 millones, una deuda neta de USD 6.192 millones y un efectivo disponible de USD 47 millones.

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La petrolera estatal Petróleos del Perú - Petroperú S.A. reportó una utilidad neta de USD 121,3 millones al cierre del primer semestre de 2026, revirtiendo la pérdida de USD 278 millones registrada en igual periodo de 2025.

De acuerdo con los estados financieros oficiales de la empresa, el resultado positivo respondió a márgenes más elevados derivados del incremento internacional de los precios del crudo y productos refinados entre marzo y mayo, lo que permitió valorizaciones positivas de inventario.

Esta recuperación puntual, recogida en los balances aprobados por la gerencia el 31 de julio, no se reflejó en un aumento en la producción ni en las ventas locales, que siguieron con tendencia descendente.

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No obstante, los resultados también muestran una desaceleración de las ganancias de la empresa, luego de que en el primer trimestre la utilidad neta alcanzó USD 133 millones.

Petroperú: estructura financiera bajo presión pese a utilidades

Los estados financieros de Petroperú muestran que la empresa mantiene un capital de trabajo negativo de USD 1.427 millones, producto de que el pasivo corriente supera al activo corriente.

El saldo de deuda neta se ubica en USD 6.192 millones, con un ratio de apalancamiento de 0,76. La compañía enfrenta restricciones en el acceso a nuevas líneas de crédito, lo que limita la adquisición de crudo y afecta la continuidad de su operación diaria.

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El efectivo disponible al cierre de junio llegó a USD 47 millones, una mejora respecto al semestre anterior, aunque insuficiente frente a las obligaciones y el tamaño de la operación, según los informes presentados por la propia empresa.

La mejora semestral de Petroperú no respondió a un aumento de la producción ni de las ventas locales, que mantuvieron una trayectoria descendente.

Ganancias impulsadas por factores coyunturales

El repunte de la utilidad no se debió a una mejora estructural en la operación, sino a condiciones externas favorables vinculadas al mercado internacional del petróleo.

El alza global de precios permitió que los inventarios existentes se valorizaran y generaran un margen neto del 7,2%. Además, Petroperú redujo gastos operativos, de ventas y administrativos, principalmente por la finalización de contratos en lotes petroleros y ajustes en transporte y mantenimiento.

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Estos recortes contribuyeron a que el EBITDA alcanzara USD 453 millones en el periodo, según los estados financieros difundidos por la compañía.

El alza del crudo elevó las valorizaciones de inventario y llevó el margen neto de Petroperú a 7,2%, mientras los recortes de gastos impulsaron un EBITDA de USD 453 millones.

Persisten riesgos financieros, legales y operativos

A pesar del resultado positivo, los estados financieros muestran que Petroperú sigue enfrentando un entorno de riesgo elevado. La empresa registra provisiones y contingencias por USD 239 millones, derivadas de procesos legales, civiles y ambientales, así como reclamaciones tributarias y aduaneras.

Entre los principales pasivos figura una multa ambiental de USD 24 millones impuesta por el OEFA y litigios en curso con la SUNAT sobre el pago del impuesto al rodaje, que acumulan intereses superiores a USD 23 millones solo en el semestre.

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Las agencias Moody’s y S&P Global Ratings mantienen la calificación crediticia en categoría especulativa y con perspectiva negativa, lo que incrementa el costo del financiamiento y restringe el acceso a capital.

Petroperú mantiene contingencias por USD 239 millones por procesos legales, civiles, ambientales, tributarios y aduaneros, incluida una multa del OEFA y litigios con la SUNAT.

El rol de la Nueva Refinería Talara y el proceso de reorganización

La Nueva Refinería Talara, que ya opera al 100% de capacidad tras una inversión acumulada de USD 6.530 millones, apunta a convertirse en un factor clave para la rentabilidad futura de la empresa.

El plan de reorganización patrimonial, impulsado por el Decreto de Urgencia N°010-2025 y liderado por PROINVERSIÓN, contempla la segmentación de activos y la promoción de inversión privada, con el objetivo de reducir el endeudamiento y mejorar la sostenibilidad financiera.

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El Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado capitalizaciones recientes y mantiene el apoyo estatal como pilar para la continuidad operativa. El informe financiero cierra reconociendo que la sustentabilidad de la empresa dependerá de la renegociación de pasivos y de la estabilización de los márgenes internacionales en los próximos trimestres.