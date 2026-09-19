Precios de gasolina, diésel, GNV y GLP en Perú para este sábado 19 de septiembre de 2026

Dos estaciones de servicio ubicadas en una avenida de Lima exhiben tarifas distintas de combustible en sus letreros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las tarifas de combustibles pueden variar varios soles por galón entre grifos de Lima, incluso en distritos cercanos. La plataforma Facilito, administrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite revisar los precios declarados de gasohol, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular antes de acudir a una estación de servicio.

Los establecimientos informan sus propios valores en el sistema, por lo que los montos pueden cambiar durante el día. La consulta también permite identificar grifos formales, conocer su ubicación y verificar si figuran como operativos.

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Dos personas planifican rutas en un mapa de Lima junto a billetes de soles peruanos y un surtidor en miniatura para optimizar el gasto en combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular puede variar hasta S/ 3,50 por galón en Lima

De acuerdo con los valores de referencia disponibles para esta edición, el gasohol regular se ofrece entre S/ 18,79 y S/ 22,29 por galón en Lima Metropolitana. La diferencia entre ambos extremos llega a S/ 3,50 por galón.

El gasohol premium figura desde S/ 20,09 hasta S/ 24,99 por galón, mientras que el diésel B5 S-50 UV se encuentra entre S/ 22,79 y S/ 26,99.

Gasohol regular: entre S/ 18,79 y S/ 22,29 por galón.

Gasohol premium: entre S/ 20,09 y S/ 24,99 por galón.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 22,79 y S/ 26,99 por galón.

En el caso del diésel, la diferencia entre el menor y el mayor precio informado alcanza S/ 4,20 por galón. Antes de trasladarse hacia otro distrito, los conductores pueden evaluar el gasto del recorrido, el tiempo de viaje y la capacidad del tanque.

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La pantalla digital de un surtidor en Lima señala los precios de la gasolina, el diésel y el GLP junto con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y Comas registran algunas de las tarifas más bajas

Los registros de Facilito muestran precios menores en diversos distritos de Lima Metropolitana, aunque la tarifa depende de cada establecimiento y puede modificarse sin previo aviso.

Villa El Salvador : gasohol regular desde S/ 18,79 y gasohol premium desde S/ 20,09 por galón.

Los Olivos : gasohol regular desde S/ 19,09 por galón.

San Juan de Lurigancho : gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.

San Miguel : gasohol premium desde S/ 20,99 por galón.

Comas : diésel desde S/ 22,79 por galón.

Carabayllo : diésel desde S/ 22,99 por galón.

Rímac: diésel desde S/ 23,99 por galón.

El grifo con el valor más bajo no siempre está cerca del conductor. Facilito ofrece opciones para ordenar los resultados por precio, distancia y ubicación, lo que facilita la comparación antes de iniciar el trayecto.

La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

El GNV se vende por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se despacha por galón. Los precios de ambos productos también cambian según el establecimiento, el distrito, la región y la disponibilidad declarada por los operadores.

La revisión resulta útil para quienes planean un viaje fuera de la ciudad, circulan por zonas con menor oferta de grifos o requieren confirmar que una estación cuenta con el combustible que utiliza su vehículo.

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El GNV se consulta por metro cúbico.

El GLP vehicular se consulta por galón.

Las tarifas pueden diferir entre establecimientos cercanos.

La disponibilidad puede cambiar durante el día.

La plataforma permite identificar estaciones que aparecen como operativas.

Un surtidor de combustible en Perú exhibe los precios vigentes de GNV, GLP, diésel y gasolina junto al distintivo institucional de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar el precio de los combustibles antes de salir

La plataforma Facilito permite consultar las tarifas declaradas en distintas regiones del país y encontrar establecimientos según el producto requerido.

Ingresar a Facilito.

Seleccionar departamento, provincia y distrito.

Elegir el tipo de combustible.

Revisar los grifos disponibles en la zona.

Ordenar los resultados por precio o distancia.

Confirmar que el establecimiento figure como operativo.

Verificar la disponibilidad antes de acudir al lugar.

Osinergmin señala que Facilito muestra la información de precios comunicada por los operadores. Si la tarifa exhibida en el surtidor no coincide con la registrada en la plataforma, los usuarios pueden informar la diferencia al organismo regulador.

Un mapa físico de Perú muestra la dispersión de precios de combustible en distintas ciudades, apoyado por recibos y logos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión adecuada de los neumáticos puede reducir el consumo

El gasto de combustible también depende del estado del vehículo y de los hábitos de conducción. Algunas medidas pueden reducir el consumo en recorridos urbanos y viajes por carretera.

Planificar rutas y agrupar diligencias en un solo desplazamiento.

Evitar aceleraciones repentinas y frenadas bruscas.

Mantener los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.

Cumplir con el mantenimiento del motor, filtros y sistema de inyección.

Retirar objetos que añadan peso innecesario.

Evitar mantener el motor encendido durante periodos extensos cuando el vehículo está detenido, si las condiciones de seguridad lo permiten.

Revisar el nivel de combustible antes de un trayecto largo.