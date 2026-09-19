Perú

Gobierno cambiaría el Reinfo por Ley Mape, un “procedimiento simplificado” para seguir formalizando mineros

El Reinfo culminará el 31 de diciembre de 2026, pero ya hay planes del gobierno para seguir con la formalización de mineros artesanales

Con trayectoria en el sector público y en empresas de minería y energía, Shinno ha desempeñado cargos directivos en entidades estatales y compañías del rubro.
El gobierno seguirá promoviendo la Ley Mape, la alternativa al Reinfo, pero solo se caracterizaría por hacer el proceso para formalizarse más sencillo. - Crédito Difusión
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El ministro Guillermo Shinno Huamaní, Ministro de Energía y Minas, ha declarado ante los medios sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minero (Reinfo), un mecanismo que ha tenido efectos contraproducentes al facilitar el encubrimiento de actividades ilegales, según consideró Victo Fuentes Campos, Gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía.

“La propuesta nuestra es que no haya ampliación de Reinfo, pero sí que los mineros en condiciones vigentes puedan continuar bajo un nuevo proceso de formalización mucho más simplificado”, señaló el titular del Minem.

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Estas declaraciones fueron dadas en el marco de su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General del Congreso de la República, donde también justificó el presupuesto para su sector.

Este reportaje periodístico de Latina Noticias presenta a dos congresistas declarando sobre el sector minero y sus implicancias sobre la ley MAPE y su búsqueda de anular la informalidad minera. Los gráficos en pantalla indican que el tema central son las reacciones ante la posible ampliación del Registro de Formalización Minera (REINFO).

Comisión de Presupuesto recibe a Minem&nbsp;

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, presidida por el senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular), recibió a los titulares de los sectores Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social, así como al representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quienes sustentaron sus respectivos presupuestos para el Año Fiscal 2027.

Entre estos, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, informó que para 2027 se proyectan inversiones cercanas a los US$ 6 mil millones, principalmente en el sector minero. Y también destacó como principales metas alcanzar el 93 % de cobertura de electrificación rural, impulsar las energías renovables y ampliar las conexiones de gas natural.

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Pero uno de los temas por los que fue consulta fue el futuro del Reinfo. Durante el debate, el diputado Ángel Meneses Crispín (Ahora Nación) consultó sobre la formalización minera tras el término del este mecanismo, así como el abastecimiento de combustibles.

Confiep pide frenar ampliación del Reinfo y fortalecer formalización minera. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Confiep pide frenar ampliación del Reinfo y fortalecer formalización minera. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En respuesta, Shinno señaló que el Reinfo culminará el 31 de diciembre de 2026 y que se plantea implementar un procedimiento simplificado para dar continuidad al proceso de formalización de los mineros artesanales. También informó que se fortalecerán la seguridad energética, la masificación del gas natural y la electrificación rural.

Otros temas que se consultaron al titular del Minem fueron los siguientes:

  • Por su parte, el senador Alfonso López Chau abordó el desarrollo del hidrógeno verde
  • En tanto, el diputado Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular) solicitó precisiones sobre la ejecución presupuestal y la electrificación rural
  • Mientras que el senador Elard Melgar Valdéz planteó revisar las tarifas eléctricas en las zonas rurales
  • Asimismo, la diputada Verónica Yonz Núñez (Renovación Popular) expresó su preocupación por la electrificación rural en Ica
  • El senador Walter Gago Rodríguez (Partido Cívico Obras) abordó la formalización de los pequeños mineros
  • El senador Jorge Gavidia Rodríguez (Partido del Buen Gobierno) planteó fortalecer la investigación y diversificar la matriz energética
  • El senador Wilfredo Verano Saravia (Juntos por el Perú) consultó sobre el Gasoducto Sur Peruano y los proyectos de electrificación.
Reinfo se vuelve a prorrogar y CONFIEP advierte que el país repetirá la misma crisis de informalidad en 2026 y 2027. (Foto composición: Infobae Perú)
Reinfo se vuelve a prorrogar y CONFIEP advierte que el país repetirá la misma crisis de informalidad en 2026 y 2027. (Foto composición: Infobae Perú)

Ley Mape reemplazaría Reinfo

La Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE) reemplazaría al Reinfo, señaló Guillermo Shinno. Asimismo, reveló que se trata de un proyecto “más escueto” que necesitará de una serie de reglamentos para establecer un proceso más simplificado.

“La Ley MAPE (...) tiene que derivar en una serie de reglamentos para justamente establecer un proceso muy simplificado. Va a establecer un plazo de ampliación, un proceso para aquellos que estén vigentes, va a derivar en decretos supremos para ver sus estándares de seguridad, asistencia técnica”, agregó.

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