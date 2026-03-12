MINEM transfiere 1,6 millones de soles a ocho gobiernos regionales en el peor momento del sector energético en 20 años

Angelo Alfaro, titular del MINEM. La Ley de Presupuesto N° 32513 autoriza hasta 5,2 millones de soles en transferencias para iniciativas de fortalecimiento institucional regional.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) autorizó la transferencia de 1 millón 600.000 soles a ocho gobiernos regionales con el objetivo de fortalecer la capacidad de sus Direcciones Regionales de Energía y Minas, según resoluciones publicadas el 12 de marzo de 2026.

Los recursos están dirigidos a Ucayali, Amazonas, Huancavelica, Lambayeque, Ayacucho, Puno, Moquegua y Pasco, cada uno de los cuales recibirá 200.000 soles provenientes de fondos directamente recaudados por el ministerio.

Esta decisión se da en cumplimiento de la Ley de Presupuesto N° 32513, que faculta al MINEM a transferir hasta 5 millones 200.000 soles exclusivamente para fortalecer la gestión regional en materias minero energéticas, en el marco del proceso de descentralización.

Transferencias a ocho regiones para fortalecer la gestión minera y energética

La transferencia se produce en un momento especialmente delicado para el sector, en medio de lo que diversas fuentes del Gobierno describen como la crisis energética más grave de los últimos 20 años.

El país enfrenta dificultades de abastecimiento tras el quiebre del gasoducto de Camisea, mientras el nuevo ministro Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, designado el 24 de febrero de 2026, asume el cargo en plena emergencia.

El contexto político también es inestable, tras la vacancia de José Jerí como presidente y la asunción interina de José María Balcázar, ambos congresistas, en un gabinete ahora encabezado por Denisse Miralles.

El contexto de emergencia energética expone la importancia estratégica de una gestión regional robusta en temas minero-energéticos.

Recursos con uso exclusivo y control legal

De acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, la finalidad de estos recursos es exclusiva: deben destinarse a la contratación de personal profesional y especializado, así como al apoyo económico y técnico de las Direcciones Regionales de Energía y Minas.

El uso de los fondos está sujeto a los convenios firmados entre el MINEM y cada gobierno regional, con la obligación de presentar informes de avance y logros del periodo anterior. Según la ley, las entidades receptoras deben rendir cuenta al ministerio sobre la ejecución física y financiera de los recursos y su impacto en la gestión.

La supervisión de los fondos se realiza mediante informes detallados y equipos binacionales que garantizan la transparencia y el uso eficiente.

El artículo 13 de la Ley N° 32513 especifica que las transferencias solo pueden utilizarse para fortalecer las capacidades regionales en el ejercicio de funciones transferidas en energía y minas, dentro del proceso de descentralización, y prohíbe expresamente cualquier otro uso de los fondos.

El monto entregado hasta la fecha representa un 30,7% del máximo autorizado para el año fiscal 2026, manteniéndose dentro de los márgenes legales y de control.

Contexto de crisis energética y transición política

La coyuntura incluye otros elementos que influyen en el sector. La extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026, producto de la Ley Nº 32537 promulgada a fines del año pasado, ha generado críticas por perpetuar la informalidad en la minería.

El Congreso debate actualmente una nueva ley de minería (Ley MAPE), en medio de presiones por mejorar el control ambiental y combatir la minería ilegal en todo el territorio nacional.

Las nuevas normativas, como la ampliación del REINFO y el debate de la ley MAPE, generan tensiones sobre la formalización y control ambiental en minería.

El equipo de coordinación de cada gobierno regional y el MINEM supervisará el uso y los logros obtenidos con los fondos, conforme a los convenios y condiciones pactadas. En todos los casos, la rendición de cuentas y el monitoreo son obligatorios para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos.

El desembolso ocurre en un escenario donde la capacidad de respuesta del Estado en materia energética y minera es clave para enfrentar la crisis. El MINEM busca reforzar la gestión regional y dotar de recursos humanos y técnicos a los gobiernos descentralizados, en un año marcado por la emergencia energética y la transición política nacional.