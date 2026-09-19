¿Cómo saber si una persona tiene RUC en Perú? Consulta por DNI, nombres o razón social en Sunat

Una persona realiza una consulta de Registro Único de Contribuyentes en el sitio web de la SUNAT desde una computadora portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Quieres saber si una persona tiene RUC en Perú? La consulta puede realizarse por internet a través de los servicios oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El RUC, o Registro Único de Contribuyentes, es un número de 11 dígitos que identifica a cada contribuyente, ya sea una persona natural o una empresa. Sunat explica que quienes realizan actividades económicas por las que generan ingresos deben inscribirse en este registro cuando corresponda. (Sunat)

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La consulta es especialmente útil antes de contratar a un trabajador independiente, comprar a una empresa, contratar un servicio o comprobar los datos tributarios de un negocio.

¿Cómo saber si una persona tiene RUC?

Sunat dispone de una herramienta específica denominada Consulta de Inscripciones al RUC por Internet.

Esta permite ingresar el número de DNI para comprobar si existe una inscripción asociada.

El procedimiento es sencillo:

Ingresa al portal oficial de Sunat. Selecciona la opción de consulta de inscripción al RUC. Introduce el número de DNI. Completa el código de seguridad solicitado. Revisa el resultado de la búsqueda.

Esta herramienta es particularmente útil cuando una persona quiere comprobar si ya tiene un RUC antes de iniciar un nuevo trámite de inscripción.

Una mano sostiene una ficha impresa del Registro Único de Contribuyentes junto a una pantalla con el portal de consultas de la SUNAT en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo consultar un RUC con nombres y apellidos?

Sí, Sunat dispone también de servicios de consulta que permiten verificar información de contribuyentes utilizando diferentes criterios de búsqueda.

La plataforma oficial de Consulta RUC permite realizar búsquedas según las opciones habilitadas por la entidad.

Dependiendo de la opción disponible, la búsqueda puede efectuarse utilizando información como el número de RUC, documento de identidad o nombre o razón social.

¿Cómo saber el RUC de una empresa?

Si necesitas conocer el RUC de una empresa, puedes utilizar el buscador oficial de Sunat.

El procedimiento consiste en:

Entrar al buscador de Consulta RUC. Seleccionar el criterio de búsqueda correspondiente. Escribir la razón social o nombre comercial cuando el sistema lo permita. Completar la información solicitada. Revisar los resultados.

El RUC es un identificador de 11 dígitos.

En las personas jurídicas, los números de RUC comienzan generalmente con 20, mientras que existen estructuras diferentes para personas naturales y otros tipos de contribuyentes. Sunat explica la composición del número de RUC según el tipo de contribuyente.

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Un usuario verifica la información tributaria de una empresa en el portal digital de la SUNAT en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué información aparece cuando consulto un RUC?

La consulta pública de RUC permite verificar información tributaria que Sunat pone a disposición.

Entre los datos que pueden aparecer se encuentran:

Número de RUC.

Nombre o razón social.

Estado del contribuyente.

Condición del domicilio fiscal.

Actividad económica, según la información disponible.

Fecha de inicio de actividades.

Domicilio fiscal, de acuerdo con la información que corresponda mostrar públicamente.

El dato más importante cuando se quiere contratar a una empresa o proveedor suele ser el estado del RUC.

¿Qué significa que un RUC esté activo?

Un RUC con estado activo indica que el contribuyente se encuentra registrado como activo ante Sunat.

Sin embargo, este dato no significa por sí solo que una empresa sea recomendable, solvente o que tenga una determinada capacidad económica.

Es simplemente una condición dentro del registro tributario.

Por eso, una consulta de RUC debe entenderse como una herramienta de verificación y no como una evaluación comercial completa.

Un usuario consulta el estado activo de una empresa en el servicio en línea del Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa que el RUC esté habido?

Otro dato importante es la condición del domicilio fiscal.

Una de las condiciones que puede aparecer es habido.

Sunat utiliza esta información para señalar la situación del domicilio fiscal declarado por el contribuyente.

En términos prácticos, cuando una persona quiere comprobar la formalidad tributaria de una empresa, puede revisar tanto el estado del RUC como la condición del domicilio.

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Sunat permite actualizar y validar el domicilio fiscal mediante sus canales virtuales cuando se cumplen los requisitos.

¿Cómo saber si un RUC está activo y habido?

El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al buscador oficial de Sunat. Introduce el número de RUC o el criterio de búsqueda disponible. Completa la verificación de seguridad. Revisa el estado. Comprueba la condición del domicilio fiscal.

Si ambos datos aparecen correctamente, tendrás una referencia sobre la situación registral del contribuyente.

¿Puedo consultar el RUC de una persona natural?

Sí. Una persona natural que realiza determinadas actividades económicas puede estar inscrita en el RUC.

Sunat señala que, por ejemplo, quienes brindan servicios de manera independiente, alquilan determinados bienes o realizan actividades empresariales pueden estar obligados a inscribirse en el registro. (Sunat)

En cambio, una persona que únicamente recibe rentas de quinta categoría como trabajador dependiente no necesita necesariamente inscribirse en el RUC. Sunat explica que, en ese caso, es el empleador quien declara y paga el impuesto correspondiente.

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Por eso, no tener RUC no significa necesariamente que una persona esté incumpliendo una obligación tributaria.

Todo depende del tipo de ingresos y actividad económica que realice.

Quienes tengan RUC no tienen límites en la cantidad de importaciones al año. Foto: Consulta RUC

¿Cómo saber si yo ya tengo RUC?

Si vas a comenzar una actividad económica y no recuerdas si anteriormente te registraste, Sunat recomienda verificar primero si ya tienes un RUC.

La propia entidad señala que puedes realizar la consulta ingresando tu DNI o tus nombres completos.

Esto evita generar una inscripción innecesaria.

Si ya tienes un RUC, puedes posteriormente actualizar los datos correspondientes mediante los canales que Sunat pone a disposición.

¿Cómo sacar RUC si no tengo?

Si después de realizar la consulta confirmas que no tienes RUC y necesitas inscribirte, Sunat permite realizar el procedimiento de manera virtual en determinados casos.

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Para personas naturales con DNI, la inscripción puede efectuarse mediante la App Personas SUNAT o el portal institucional.

Sunat detalla el procedimiento para realizar la inscripción virtual: descargar la aplicación, seleccionar “Inscríbete en el RUC”, ingresar el DNI, realizar la captura de huella para validar la identidad y completar los datos solicitados.

También puede generarse la Clave SOL durante el proceso.

SUNAT - RUC - FACTURA

¿Puedo saber cuánto dinero gana una persona con su RUC?

No. La consulta pública del RUC no debe confundirse con acceso a información tributaria privada.

El hecho de que una persona tenga un RUC y determinada actividad económica no significa que cualquier ciudadano pueda consultar sus declaraciones de impuestos, ingresos exactos, cuentas bancarias u otra información protegida.

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La consulta sirve principalmente para verificar información pública del registro.

¿Puedo saber si una empresa paga impuestos con su RUC?

La consulta del RUC permite conocer determinados datos registrales, pero no proporciona al público un historial completo de las obligaciones tributarias privadas de una empresa.

Por ello, no se debe interpretar automáticamente que un RUC activo equivale a que el contribuyente no tenga ninguna obligación pendiente.

La situación tributaria detallada se gestiona mediante los sistemas de Sunat y, en determinados casos, requiere autenticación.

¿Puedo consultar el RUC desde el celular?

Sí. Sunat cuenta con herramientas móviles y servicios adaptados para celulares.

La App Personas SUNAT permite a los usuarios acceder a diferentes servicios, incluyendo consultas vinculadas con su situación tributaria, pagos, declaraciones y notificaciones.

Para acceder a servicios personalizados se requiere ingresar con RUC o DNI y Clave SOL, según corresponda.

Para una consulta pública de RUC, también puede utilizarse directamente el buscador web de Sunat.

¿Es gratis consultar un RUC?

La consulta pública del RUC a través de los canales oficiales de Sunat es una herramienta de consulta y no requiere contratar un servicio privado para obtener esa información.

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La recomendación es utilizar directamente el portal de Sunat y evitar páginas de terceros que soliciten pagos por una consulta básica que puede realizarse en la plataforma oficial.

Sunat buscaba con la norma formalizar a aquellos emprendedores. Foto: Andina

¿Cómo comprobar una empresa antes de contratarla?

Antes de contratar a una empresa o realizar una operación comercial, una búsqueda básica puede incluir:

RUC.

Razón social.

Estado del contribuyente.

Condición del domicilio fiscal.

Actividad económica registrada.

Coincidencia entre el nombre comercial y la razón social.

Si se trata de una operación de mayor importancia, esta consulta debería complementarse con información registral, contractual y comercial adicional.