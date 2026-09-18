Conoce la receta más reconfortante para los meses fríos en Perú. Una delicia que no solo brinda calor, sino también energía y sabor. (Instant Blog)

Guardar

La sopa criolla es una de las sopas más tradicionales y reconfortantes de la cocina peruana. Se prepara con un caldo sabroso de carne, fideos cabello de ángel, leche evaporada y un aderezo de cebolla, ajo y ají panca. Como toque final, suele servirse con un huevo frito y pan tostado.

Esta receta de sopa criolla peruana es ideal para los días fríos o para disfrutar de un almuerzo o cena casera. Su preparación es sencilla y utiliza ingredientes que se encuentran fácilmente en los mercados y supermercados.

PUBLICIDAD

El secreto para conseguir una sopa criolla con buen sabor está en preparar un aderezo bien concentrado, utilizar un caldo sustancioso y añadir los fideos y la leche en el momento adecuado para conseguir una textura cremosa sin que la sopa resulte demasiado pesada.

Datos de la receta

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Tipo de plato: Sopa / entrada

Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar sopa criolla

Para preparar una sopa criolla tradicional para cuatro personas necesitarás:

300 g de carne de res

150 g de fideos cabello de ángel

1 cebolla roja mediana

2 dientes de ajo

2 cucharadas de ají panca molido

1 cucharadita de ají amarillo molido

1 tomate mediano

1 cucharada de pasta de tomate

5 tazas de caldo de carne

1 taza de leche evaporada

1 cucharada de aceite vegetal

½ cucharadita de comino

Orégano seco al gusto

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

4 huevos

Pan francés o pan tostado para acompañar

Perejil o cebolla china picada al gusto

Ingredientes opcionales

Dependiendo de la receta familiar, también puedes incorporar:

Un poco de hierbabuena.

Ají amarillo en tiras.

Un chorrito de leche adicional.

Pan frito en cubos.

Un poco de queso fresco.

Ají limo para servir.

Cómo hacer sopa criolla paso a paso

1. Prepara la carne y el caldo

Corta la carne de res en tiras pequeñas o trozos delgados.

Coloca el caldo de carne en una olla y llévalo a fuego medio. Si estás preparando el caldo desde cero, puedes utilizar carne de res con algunos huesos para conseguir un sabor más intenso.

PUBLICIDAD

Cuando el caldo esté caliente, reserva una parte de la carne para incorporarla posteriormente a la sopa.

2. Prepara el aderezo

Calienta el aceite vegetal en una olla grande.

Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina a fuego medio hasta que empiece a ponerse transparente.

Incorpora el ajo, el ají panca, el ají amarillo y el comino.

Cocina durante unos minutos, removiendo constantemente. El aderezo debe tomar un color rojizo y desprender un aroma intenso.

3. Añade el tomate

Agrega el tomate finamente picado y la pasta de tomate.

Cocina durante aproximadamente 5 minutos hasta que el tomate se integre con el aderezo y reduzca parte de su líquido.

Este paso es importante porque permite concentrar los sabores antes de incorporar el caldo.

4. Incorpora el caldo

Añade poco a poco el caldo de carne caliente.

Mezcla bien para integrar el aderezo con el caldo y deja cocinar a fuego medio durante unos minutos.

Prueba y corrige la sazón con sal y pimienta.

5. Agrega la carne

Incorpora la carne cortada en tiras o trozos pequeños.

Cocina durante unos minutos para que la carne termine de cocinarse y aporte su sabor al caldo.

6. Incorpora los fideos

Cuando el caldo esté hirviendo suavemente, agrega los fideos cabello de ángel.

Cocínalos siguiendo el tiempo indicado por el fabricante, generalmente durante unos pocos minutos.

Consejo: no cocines demasiado los fideos porque continuarán absorbiendo líquido incluso después de apagar el fuego.

7. Añade la leche evaporada

Reduce el fuego y agrega la leche evaporada.

Mezcla suavemente y deja cocinar durante 2 o 3 minutos sin permitir que la sopa hierva demasiado fuerte.

La leche evaporada aporta el característico sabor y textura cremosa de la sopa criolla.

8. Añade el orégano

Frota un poco de orégano seco entre las manos antes de incorporarlo a la sopa para liberar mejor su aroma.

Mezcla y prueba nuevamente la sazón.

Apaga el fuego cuando todos los ingredientes estén bien integrados.

¿Cómo servir la sopa criolla?

La forma tradicional de servir la sopa criolla incluye un huevo frito colocado encima de cada plato.

Sirve la sopa caliente y coloca el huevo recién preparado sobre cada porción.

Puedes acompañarla con:

Pan francés.

Pan tostado.

Pan con mantequilla.

Ají amarillo.

Ají limo.

Cebolla china picada.

El contraste entre el caldo caliente, los fideos, la carne y la yema del huevo es una de las características más atractivas de este plato.

PUBLICIDAD

Consejos para preparar una buena sopa criolla

Prepara un buen caldo

El caldo es la base de la sopa. Si tienes tiempo, puedes prepararlo utilizando carne de res y huesos para obtener un sabor más profundo.

Si utilizas caldo preparado, procura que no tenga demasiada sal, ya que el aderezo también aportará sazón.

Cocina bien el aderezo

No agregues el caldo inmediatamente después de incorporar los ajíes. Deja que el aderezo se cocine durante unos minutos para que los sabores se integren.

No te excedas con los fideos

Los fideos cabello de ángel absorben rápidamente el líquido. Si agregas demasiados, la sopa puede terminar demasiado espesa.

Añade la leche al final

La leche evaporada debe incorporarse cuando la sopa ya está prácticamente lista. Evita hervirla a fuego muy fuerte durante mucho tiempo.

Sirve inmediatamente

La sopa criolla queda mejor recién preparada. Si la dejas reposar demasiado, los fideos continuarán absorbiendo el caldo y la preparación puede espesarse.

¿Qué carne se utiliza para la sopa criolla?

Tradicionalmente se utiliza carne de res, que puede cortarse en tiras delgadas o pequeños trozos.

Puedes utilizar cortes de res apropiados para sopas y guisos. También es posible aprovechar carne previamente cocida, siempre que esté en buenas condiciones y haya sido conservada adecuadamente.

PUBLICIDAD

Variaciones de la sopa criolla

Sopa criolla con huevo

Es la presentación más conocida. El huevo suele prepararse frito y colocarse directamente sobre la sopa al momento de servir.

Sopa criolla con pan

Puedes acompañar la sopa con pan francés o pan tostado. También puedes cortar el pan en cubos y dorarlo ligeramente para obtener una textura crujiente.

Sopa criolla más picante

Si disfrutas de los sabores intensos, puedes aumentar la cantidad de ají amarillo o servir la sopa con ají fresco picado.

Sopa criolla sin leche

Si prefieres una sopa más ligera o no tienes leche evaporada, puedes omitirla. El resultado será menos cremoso, pero seguirá siendo una sopa de carne con fideos y aderezo de ají.

Preguntas frecuentes sobre la sopa criolla

¿Qué lleva la sopa criolla peruana?

La sopa criolla suele prepararse con carne de res, fideos cabello de ángel, cebolla, ajo, ají panca, ají amarillo, tomate, caldo de carne y leche evaporada. Tradicionalmente se sirve con un huevo frito y pan.

PUBLICIDAD

¿La sopa criolla lleva leche evaporada?

Sí. La leche evaporada es uno de los ingredientes característicos de muchas versiones de la sopa criolla peruana y aporta una textura más cremosa y un sabor particular.

¿Qué tipo de fideo se utiliza para la sopa criolla?

El fideo cabello de ángel es uno de los más utilizados porque tiene una cocción rápida y combina bien con el caldo.

¿Se puede hacer sopa criolla con pollo?

Sí. Aunque la versión tradicional utiliza carne de res, puedes preparar una variante utilizando pollo y caldo de pollo.

¿Por qué mi sopa criolla queda muy espesa?

Los fideos cabello de ángel absorben bastante líquido. Si la sopa queda demasiado espesa, puedes añadir un poco más de caldo caliente y rectificar la sazón.

¿Puedo preparar la sopa criolla con anticipación?

Es posible, pero lo ideal es cocinar los fideos poco antes de servir. Si la sopa se guarda con los fideos dentro, estos continuarán absorbiendo líquido y pueden cambiar la textura.

PUBLICIDAD

¿La sopa criolla es una entrada o un plato de fondo?

Puede servirse como entrada, pero por la combinación de carne, fideos, leche y huevo también puede consumirse como un plato principal, especialmente durante la cena.

Una sopa peruana para disfrutar en casa

La sopa criolla peruana es una receta que representa muy bien la cocina casera del país. Su combinación de carne de res, fideos, ajíes, leche evaporada y huevo frito da como resultado una sopa contundente, aromática y reconfortante.

Prepararla en casa no requiere técnicas complicadas. La clave está en dedicar unos minutos a preparar un buen aderezo, utilizar un caldo sabroso y controlar la cocción de los fideos para que la sopa conserve una buena textura.

PUBLICIDAD

Sirve cada plato bien caliente, coloca un huevo frito encima y acompaña con pan tostado o pan francés para disfrutar de una clásica receta peruana.

<br>