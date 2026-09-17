Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 17 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Dos movimientos telúricos se registraron este miércoles 16 de septiembre de 2026 cerca de Arequipa y Sullana, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los eventos tuvieron magnitudes de 3,5 y 3,6, con intensidades de entre II y III en las zonas próximas a los epicentros.

El sismo más cercano a un área urbana ocurrió a la 1:38, a cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Arequipa. El IGP informó que tuvo una magnitud de 3,5 y una profundidad de 16 kilómetros.

A las 22:26, otro movimiento de magnitud 3,6 se registró a 10 kilómetros al oeste de Sullana, en la región Piura. El evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros.