Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 17 de septiembre de 2026

Dos movimientos telúricos se registraron este miércoles 16 de septiembre de 2026 cerca de Arequipa y Sullana, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los eventos tuvieron magnitudes de 3,5 y 3,6, con intensidades de entre II y III en las zonas próximas a los epicentros.
El sismo más cercano a un área urbana ocurrió a la 1:38, a cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Arequipa. El IGP informó que tuvo una magnitud de 3,5 y una profundidad de 16 kilómetros.
A las 22:26, otro movimiento de magnitud 3,6 se registró a 10 kilómetros al oeste de Sullana, en la región Piura. El evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros.
Sismo en Ucayali
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 4,0 registrado el 17 de septiembre de 2026 a las 05:32:49, con epicentro a 39 kilómetros al suroeste de Sepahua, en la provincia de Atalaya, Ucayali. El movimiento tuvo una profundidad de 27 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Sepahua.
Sismo en Ucayali
Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 05:32 del 17 de septiembre en la región de Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 39 kilómetros al suroeste de Sepahua, en la provincia de Atalaya, a una profundidad de 27 kilómetros. El movimiento tuvo una intensidad de entre II y III en Sepahua.
Los sismos tuvieron epicentros próximos a Arequipa y Sullana
El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0672 indicó que el movimiento registrado cerca de Arequipa se localizó en las coordenadas -16.40 de latitud y -71.58 de longitud. La intensidad percibida fue de II-III en la ciudad, de acuerdo con el IGP.
El segundo evento, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0673, tuvo su epicentro en las coordenadas -4.90 de latitud y -80.78 de longitud, a 10 kilómetros al oeste de Sullana.
La intensidad de un sismo permite conocer cómo fue percibido por la población y qué efectos pudo haber causado en una zona determinada. La magnitud, en cambio, mide la energía liberada en el foco del movimiento.
Perú está ubicado en una zona de alta actividad sísmica
Perú integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica que concentra actividad sísmica y volcánica en diversos países de la costa del océano Pacífico.
En el país, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana. La interacción entre ambas acumula energía, que luego se libera mediante sismos de distinta magnitud, con mayor frecuencia en áreas de la costa y la sierra.
Por este motivo, las autoridades recomiendan que cada familia cuente con un plan de emergencia, conozca las rutas de evacuación de su vivienda, trabajo o centro educativo y consulte fuentes oficiales después de un temblor.
Qué hacer antes, durante y después de un sismo
Estas son algunas medidas que pueden reducir riesgos ante una emergencia:
- Identificar zonas seguras dentro de la vivienda, lejos de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer.
- Asegurar muebles, espejos, televisores, cuadros y otros elementos pesados.
- Definir rutas de evacuación y un punto de encuentro familiar.
- Mantener libres los pasillos, escaleras, puertas y accesos de salida.
- Participar en simulacros de evacuación organizados por las autoridades.
- Revisar periódicamente las instalaciones de gas y electricidad.
- Evitar el uso de ascensores durante una emergencia.
- Mantener la calma y protegerse en una zona segura mientras dure el movimiento.
- Después del sismo, revisar si hay fugas de gas, cables expuestos o daños visibles en la estructura.
- Si las autoridades emiten una alerta de tsunami, alejarse de la costa y dirigirse hacia zonas altas.
- Priorizar los mensajes de texto o las aplicaciones de mensajería para evitar la saturación de las llamadas telefónicas.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda disponer de una mochila de emergencia con provisiones para las primeras 24 horas posteriores a un desastre. El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar, sobre todo si hay bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas.
La mochila puede contener:
- Agua potable.
- Alimentos no perecibles, como conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.
- Linterna y pilas de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas, alcohol o desinfectante y artículos de higiene.
- Silbato, manta y ropa de abrigo.
- Copias de documentos personales dentro de una bolsa hermética.
- Dinero en efectivo.
- Pañales, biberones, alimentos especiales o insumos médicos, si algún integrante de la familia los necesita.
También es aconsejable tener una caja de reserva en un espacio protegido del hogar, con suministros para los días posteriores a una emergencia.
Cómo consultar los reportes de sismos del IGP
El IGP publica información sobre la hora de ocurrencia, magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad de cada movimiento telúrico registrado en el país.
Después de un sismo, se recomienda verificar esos datos antes de compartir mensajes, videos o imágenes en redes sociales. Las comunicaciones oficiales permiten descartar información falsa y conocer si existen alertas o recomendaciones específicas para la población.