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Perú: familias podrán asegurar su vivienda contra El Niño o temblores y cobrar una indemnización incluso sin daños materiales

Nuevos seguros paramétricos alcanzan también a tsunamis, inundaciones y heladas. Bastará con que el indicador acordado en la póliza alcance el umbral previsto para activar la cobertura, precisó la SBS

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Los seguros paramétricos habilitarán pagos por fenómenos naturales cuando se cumplan indicadores definidos de antemano, sin esperar una inspección de daños.
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el reglamento de los seguros paramétricos, una modalidad que permitirá a las aseguradoras ofrecer coberturas frente a fenómenos naturales con pagos activados por indicadores previamente definidos.

La norma, publicada el 12 de septiembre mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026, establece las condiciones para diseñar, comercializar y operar estos productos en Perú.

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La norma fue aprobada tras una consulta pública iniciada en mayo

La SBS había puesto el proyecto de reglamento en consulta pública en mayo, con el fin de recibir comentarios de ciudadanos, empresas e instituciones. Cuatro meses después, la entidad aprobó el texto que regula esta alternativa dentro del mercado de seguros.

La medida alcanza coberturas vinculadas con terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones, heladas y otros eventos de la naturaleza.

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Cada póliza de seguros paramétricos deberá detallar el evento cubierto, el área geográfica, el indicador de referencia, el umbral de activación y la metodología de cálculo.

La SBS señaló que estos productos complementarán a los seguros tradicionales, en los que la empresa suele verificar primero los daños materiales para definir si corresponde una indemnización.

El reglamento exige que cada póliza indique con precisión el evento cubierto, la zona geográfica incluida, las entidades involucradas, el parámetro que se tomará como referencia y el umbral que activará el pago. También deberá informar la metodología de cálculo y la estructura de las compensaciones.

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Las aseguradoras tendrán que utilizar información de fuentes confiables e independientes para verificar la ocurrencia del evento. A través de un agente de cálculo, deberán monitorear el parámetro, confirmar si alcanzó el nivel previsto y determinar el desembolso que corresponda.

El pago dependerá de un dato objetivo y no de una inspección de daños

Un seguro paramétrico funciona con una condición acordada antes de contratar la póliza. Si esa condición se cumple, la cobertura se activa. El cliente no necesita demostrar, en ese momento, que su vivienda, negocio o cultivo sufrió un daño específico.

Por ejemplo, una persona podría contratar un seguro que establezca un pago si ocurre un sismo de magnitud seis o superior dentro de una zona determinada. Por supuesto, el producto todavía deberá ser creado por las propias aseguradoras, y alcanza tanto a personas naturales como empresas.

El reglamento de la SBS abarca coberturas por terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones, heladas y otros eventos naturales.
El reglamento de la SBS abarca coberturas por terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones, heladas y otros eventos naturales.

Si una fuente independiente confirma que el movimiento telúrico cumplió el parámetro fijado, la empresa deberá ejecutar el pago previsto, incluso si todavía no se realizó una inspección de daños.

Lo mismo puede ocurrir con lluvias o inundaciones. Una póliza podría activarse cuando las precipitaciones acumuladas superen un volumen determinado o cuando el nivel de un río alcance una marca establecida. Cada contrato definirá qué dato se medirá, qué entidad lo verificará y en qué área será aplicable.

El monto no necesariamente será igual en todos los casos. La póliza deberá especificar la estructura de pagos y podría contemplar compensaciones distintas según la intensidad del evento o el nivel que alcance el parámetro. Por eso, el usuario deberá revisar si el seguro establece una suma fija o escalas de pago antes de contratarlo.

El Niño y los sismos exponen a Perú a riesgos que buscarán cubrir estas pólizas

La aprobación del reglamento coincide con un escenario de vigilancia por El Niño Costero. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la alerta y estimó una probabilidad de al menos 62% de que el evento alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027 en la región Niño 1+2, frente a la costa peruana.

El organismo prevé temperaturas por encima de los valores habituales en la costa entre septiembre y noviembre. Para la costa norte, anticipó lluvias superiores a lo normal y episodios de intensidad débil a moderada desde noviembre. Ese tipo de variables, como el nivel de precipitaciones, podría formar parte de los parámetros de una póliza.

Perú también se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Los seguros paramétricos no reemplazan las coberturas tradicionales, pero pueden ofrecer un pago sujeto a condiciones objetivas tras eventos que afecten a personas, viviendas, negocios o actividades productivas.

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