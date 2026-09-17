Ministra de la Mujer da detalles del caso de presunta agresión sexual en colegio de Liceo Naval: menor agredido pasará por cámara Gesell

María Seminario, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, informa sobre las acciones tomadas tras la denuncia de agresión sexual contra un escolar. Confirma la detención de ocho alumnos y el soporte legal y psicológico brindado a la familia.

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La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, brindó detalles del caso de presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años ocurrida en el interior de un bus del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. En entrevista con América TV, la funcionaria confirmó que ocho alumnos están identificados como presuntos agresores, que la víctima ya pasó por el examen de medicina legal y que estará en la cámara Gesell.

“A mí me han confirmado ocho alumnos”, precisó Seminario al ser consultada sobre versiones que hablaban de hasta diez involucrados. La ministra aclaró que, de existir alguna variación en esa cifra, lo informaría oportunamente.

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Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval de San Borja fueron detenidos por la policía bajo la acusación de una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. El incidente habría ocurrido dentro de un bus escolar y ya se encuentra en investigación | América TV

Lo que se sabe del hecho

Según la información que maneja el ministerio, la agresión ocurrió el 15 de septiembre dentro del bus escolar que trasladaba a los estudiantes de regreso de un campeonato interliceos. La familia del adolescente presentó la denuncia en la comisaría de San Borja el 16 de septiembre, donde el Ministerio de la Mujer cuenta con un Centro de Emergencia Mujer. Desde ese momento, el ministerio asumió el acompañamiento psicológico y la asesoría legal de la familia.

“En principio la información que manejamos es que la agresión ha sido en el bus escolar, que volvían de una actividad deportiva”, indicó Seminario. Sobre si el bus estaba en movimiento o estacionado al momento de los hechos —una versión periodística apunta a que el chofer y el docente habrían bajado del vehículo dejando a algunos alumnos dentro—, la ministra señaló que esas circunstancias precisas deberán establecerse a partir de las declaraciones de cada uno de los involucrados.

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Un punto que la titular del sector subrayó con énfasis es que el grupo de alumnos no viajaba sin supervisión adulta. “En el bus los chicos no iban solos; tiene que haber habido un profesor, por lo cual también queremos que el colegio asuma las responsabilidades y dé las respuestas respecto a este hecho”, advirtió. En declaraciones posteriores a RPP, Seminario fue más directa: “Cada nivel del colegio tendrá que asumir su responsabilidad porque, efectivamente, los niños iban en el bus acompañados de profesores. Los profesores y el colegio en sí mismo tendrán que asumir la responsabilidad correspondiente”.

El proceso judicial y la atención a la víctima

Seminario confirmó que el adolescente pasó por el examen de medicina legal, aunque se negó a revelar el contenido del informe por razones de confidencialidad. Asimismo, se realizará la entrevista en cámara Gesell, diligencia reservada por el momento a la víctima. Sobre cuándo pasarán por el mismo procedimiento los ocho alumnos identificados como presuntos agresores, la ministra indicó que aún no hay fecha definida.

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El ministerio también asesoró a la familia para que presentara la denuncia formal ante la Fiscalía, que actualmente conduce las investigaciones. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió el caso y dispuso las primeras diligencias. Los ocho adolescentes intervenidos permanecen bajo custodia policial por un plazo de 48 horas mientras se desarrollan las actuaciones. Según el penalista Luis Lamas Puccio, la investigación podría extenderse entre 120 y 140 días dependiendo de los resultados de los exámenes técnicos y las declaraciones de los estudiantes.

“Estamos pidiendo celeridad en el proceso porque este es un hecho que verdaderamente nos está conmocionando a toda la sociedad. Tenemos que hacer que sea rápido, que haya una sentencia rápida para evitar la revictimización de este adolescente que ha sido agredido”, sostuvo la ministra.

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La policía intervino un colegio en San Borja y retiene a ocho alumnos tras la denuncia de un compañero por una presunta agresión sexual. Las imágenes muestran el traslado de los menores a las dependencias policiales para las diligencias correspondientes.

Ministra pide no difundir nombre de los menores

Consultada sobre las sanciones que podrían recibir los presuntos agresores, Seminario fue cautelosa. Recordó que todos los involucrados son menores de edad —tanto la víctima como los identificados como agresores—, lo que determina que el caso se tramite bajo el Código del Niño y el Adolescente ante un juzgado de familia, y no por la vía penal ordinaria. Si se confirma una conducta grave, los infractores podrían recibir medidas socioeducativas que incluyen restricciones de libertad en centros especializados de entre cuatro y seis años, según explicó Lamas Puccio.

La ministra también se refirió a la circulación en redes sociales de nombres y fotografías de los menores involucrados, tanto de la víctima como de los presuntos agresores. “Ese tema es de una irresponsabilidad incalculable y las personas que lo están haciendo tendrán que asumir sus responsabilidades”, advirtió. Añadió que el ministerio maneja la información con extrema cautela precisamente para no agravar la situación del adolescente agredido ni involucrar a personas que no tienen relación con el caso.

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Una denuncia de la familia de un estudiante de cuarto de secundaria activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición del colegio y el protocolo activado

El Liceo Naval Almirante Guise emitió el 16 de septiembre el Comunicado N.° 183-2026-LNAG/DIR, en el que calificó lo ocurrido como un “grave hecho de presunta agresión física” entre estudiantes durante el traslado de una actividad deportiva, y aseguró haber actuado de manera inmediata. La institución, regida por la Marina de Guerra del Perú, precisó que brinda las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y que, de comprobarse responsabilidades, aplicará las medidas disciplinarias que correspondan según la normativa vigente.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana activó el protocolo 4, referido a la convivencia en las instituciones educativas.

El Ministerio de la Mujer, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, mantiene el acompañamiento multidisciplinario a la víctima y participará en las diligencias que programe la Fiscalía.

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