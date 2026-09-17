¿Piensas invertir? Cuatro claves para evaluar una oportunidad antes de poner tu dinero

Dos especialistas analizan gráficos de rendimiento financiero para evaluar el riesgo y la rentabilidad de una inversión.

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Ante una oferta de inversión, una de las primeras cifras que capta la atención es la rentabilidad prometida. Sin embargo, evaluar una oportunidad únicamente por el porcentaje de retorno puede llevar a dejar de lado aspectos fundamentales como el riesgo, la liquidez, las garantías o quién administra el dinero.

La importancia de tomar decisiones informadas cobra especial relevancia en un contexto de mayor dinamismo de la inversión en el país. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión privada creció 17,6% en el segundo trimestre de 2026, su tasa más alta desde 2010.

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El MEF afirmó que mantendrá su labor enfocada en la estabilidad económica, el manejo responsable de las finanzas públicas y la difusión transparente de información oficial. Foto: Servir

Crecimiento de la inversión privada

En este escenario, resulta relevante que las personas evalúen con precisión las condiciones, riesgos y características de una inversión antes de comprometer su capital. Para Diego Mallqui, especialista en gestión patrimonial y CEO de Finniu, una inversión bien estructurada no es necesariamente aquella que elimina el riesgo, sino aquella en la que el inversionista puede identificarlo, entenderlo y evaluar si está dispuesto a asumirlo.

A partir de este diagnóstico, el especialista plantea cuatro aspectos que una persona debería conocer antes de invertir su dinero, con el objetivo de reducir la exposición a decisiones apresuradas o mal informadas.

Un grupo de ejecutivos evalúa documentos financieros y gráficos de rendimiento sobre un escritorio para tomar decisiones de inversión.

Destino de los fondos y garantías

El primer punto consiste en conocer el destino exacto de los fondos. Antes de invertir, resulta necesario saber hacia dónde irá el dinero, para qué será utilizado y qué actividad económica generará los recursos necesarios para pagar la rentabilidad ofrecida.

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El segundo aspecto implica revisar qué respaldo o garantía existe detrás de la operación. El inversionista debe comprender qué mecanismos protegen su capital y qué ocurriría ante un escenario adverso. Una garantía no significa que una inversión esté libre de riesgo, sino que resulta necesario entender qué cubre, cuál es su valor y bajo qué condiciones puede ejecutarse.

Plazo de la inversión y costos

El tercer punto se refiere al plazo y a la necesidad personal de liquidez. Una inversión puede resultar atractiva y, sin embargo, no ser adecuada para una determinada persona. Antes de invertir, conviene preguntarse cuándo podría necesitarse nuevamente ese dinero y qué condiciones existen para retirarlo antes del vencimiento.

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“Uno de los errores más frecuentes del primer inversionista es comprometer capital que podría necesitar en el corto plazo y luego verse obligado a retirarlo en condiciones desfavorables”, explicó Mallqui.

Calcula la rentabilidad neta antes de invertir

El cuarto aspecto consiste en calcular los costos y la rentabilidad neta. La tasa anunciada no necesariamente representa lo que finalmente recibirá el inversionista, ya que comisiones, gastos y penalidades pueden reducir el rendimiento efectivo. Por ello, la comparación entre alternativas debería realizarse sobre la ganancia neta y no únicamente sobre la tasa promocionada.

“El primer objetivo antes de invertir no debería ser encontrar la tasa más alta, sino entender qué estás comprando, quién administrará tu dinero, qué riesgos estás asumiendo y bajo qué condiciones podrás recuperar tu capital. Cuando esas preguntas tienen respuestas claras, recién tiene sentido comparar rentabilidades y tomar la decisión de invertir”, concluyó el CEO de Finniu.

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