Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las tarifas de los combustibles cambian entre grifos de Lima y las regiones, por lo que los conductores pueden revisar los valores declarados antes de abastecerse y elegir la estación que mejor se ajuste a su ruta.

La última referencia disponible para Lima ubica el gasohol regular entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium se encuentra entre S/ 20,79 y S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV parte desde S/ 23,19 y puede llegar a S/ 26,99 por galón.

PUBLICIDAD

Los montos corresponden a precios declarados por los establecimientos en la plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Cada operador actualiza su información, por lo que el valor puede variar durante el día.

Varios vehículos hacen fila para cargar combustible en una estación de servicio de Lima que exhibe las tarifas vigentes y el distintivo del organismo regulador Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rangos de gasohol y diésel en Lima

Estas son las referencias disponibles por galón para la capital:

Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29.

Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99.

La diferencia entre el precio más bajo y el más alto del gasohol regular alcanza S/ 2,54 por galón. En el caso del diésel, la brecha llega a S/ 3,80 por galón.

Para quienes cargan combustible con frecuencia, la comparación puede incidir en el gasto semanal o mensual. Antes de trasladarse a otro distrito, conviene considerar la distancia, el consumo del vehículo y el tiempo de recorrido.

PUBLICIDAD

Una mano consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en un smartphone, que muestra los precios de diversos combustibles por distrito en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distritos con precios menores para abastecerse

Los registros recientes muestran tarifas distintas entre zonas de Lima Metropolitana:

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 18,79 y gasohol premium desde S/ 20,09 por galón.

Los Olivos: gasohol regular desde S/ 19,09 por galón.

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.

San Miguel: gasohol premium desde S/ 20,99 por galón.

Comas: diésel desde S/ 22,79 por galón.

Carabayllo: diésel desde S/ 22,99 por galón.

Rímac: diésel desde S/ 23,99 por galón.

El menor precio no siempre se encuentra cerca del domicilio o del lugar de trabajo. Los usuarios pueden ordenar los resultados de Facilito por cercanía o por tarifa antes de acudir al grifo.

Una cartelera de precios en una estación de servicio en Lima informa las tarifas de gasolina, diésel, GLP y GNV junto al logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GNV y GLP vehicular también dependen del establecimiento

El Gas Natural Vehicular (GNV) se vende por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se comercializa por galón. Ambos productos presentan diferencias según la estación de servicio, el distrito y la región.

La consulta resulta útil antes de emprender viajes interprovinciales o al circular por zonas con una oferta limitada de grifos. También permite confirmar si el establecimiento tiene disponible el combustible requerido.

PUBLICIDAD

Un cartel digital muestra los precios de gasolina, GLP, GNV y diésel en una estación de servicio en Lima, Perú, con los logos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar el precio de un grifo antes de salir

La plataforma Facilito permite comparar las tarifas informadas por los operadores. Para realizar la búsqueda, el usuario puede seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma web de Facilito.

Elegir departamento, provincia y distrito.

Seleccionar el producto: GNV, GLP, gasohol regular, gasohol premium o diésel.

Revisar las estaciones cercanas y ordenar la lista por precio.

Verificar que el establecimiento figure como operativo.

Confirmar la disponibilidad del combustible antes de dirigirse al lugar.

La consulta se puede realizar en la plataforma oficial de Facilito de Osinergmin.

Cuatro boquillas de surtidores de combustible, identificadas como gasohol, diésel, GLP y GNV, muestran la oferta de carburantes en el mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas que ayudan a reducir el consumo de combustible

El gasto del vehículo no depende únicamente del precio de carga. Estas prácticas pueden ayudar a disminuir el consumo:

Planificar los recorridos y reunir varias diligencias en un solo viaje.

Evitar aceleraciones repentinas y frenadas bruscas.

Mantener los neumáticos con la presión recomendada.

Cumplir con el mantenimiento del motor y los filtros.

Retirar objetos innecesarios del vehículo.

Evitar periodos prolongados con el motor encendido cuando el vehículo permanece detenido y las condiciones de seguridad lo permiten.

Revisar el nivel de combustible antes de realizar trayectos largos.

Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de precios y la disponibilidad de productos dependen de cada estación de servicio, por lo que la consulta previa permite comparar alternativas antes de cargar combustible.