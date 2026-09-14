Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 14 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,89 soles, sin variación con respecto al precio de 3,89 soles de la jornada anterior, registrando una ligera caída del -0,03% en comparación con el día previo. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,35%, mientras que en el contexto interanual, su variación se sitúa en un retroceso de -0,27%.

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El tipo de cambio del euro al sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando un debilitamiento de la divisa europea frente a la moneda local.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 1,79%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,9%, sugiriendo un período de estabilidad en el mercado cambiario.