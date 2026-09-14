Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 14 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,89 soles, sin variación con respecto al precio de 3,89 soles de la jornada anterior, registrando una ligera caída del -0,03% en comparación con el día previo. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,35%, mientras que en el contexto interanual, su variación se sitúa en un retroceso de -0,27%.
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El tipo de cambio del euro al sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando un debilitamiento de la divisa europea frente a la moneda local.
La volatilidad actual del tipo de cambio es del 1,79%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,9%, sugiriendo un período de estabilidad en el mercado cambiario.
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