Perú

Sicarios con precisión letal, dos armas y tiros a la cabeza: lo que revelan las necropsias de la masacre en Trujillo

Las pericias forenses y balísticas establecen que los cuatro ocupantes recibieron disparos en zonas vitales y que los atacantes utilizaron al menos dos calibres de munición, según un informe de La República

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario
Las necropsias revelan que las cuatro víctimas recibieron disparos dirigidos a zonas vitales, principalmente la cabeza, lo que evidencia la precisión del ataque
Guardar

Las necropsias de las cuatro personas asesinadas durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo (La Libertad), revelan que fueron ejecutadas con disparos dirigidos principalmente a la cabeza, lo que da cuenta de la precisión con la que actuaron los atacantes, según un informe publicado este domingo por el diario La República.

Los documentos forenses, a los que tuvo acceso el medio, señalan además que los homicidas utilizaron al menos dos armas de distinto calibre y que los proyectiles impactaron en diferentes zonas vitales del cuerpo, entre ellas la cabeza, el cuello y el tórax.

PUBLICIDAD

La Policía considera que los homicidas dispararon contra los ocupantes de la camioneta con el objetivo de impedir que alguno sobreviviera y pudiera identificar posteriormente a los responsables del secuestro.

El conductor de la camioneta, Christopher García Álvarez, de 33 años, fue quien recibió más impactos, con siete heridas de bala. Una de ellas ingresó por la región parietal izquierda y provocó una lesión craneoencefálica mortal.

Nuevas pruebas en video muestran la elaborada estrategia de la organización criminal 'Los Pulpos' para secuestrar a su víctima. (Crédito: Panorama)

Nadia Urtecho Rodríguez, de 28 años, recibió cuatro impactos, incluidos disparos en la cabeza y el tórax. Luis Rojas Ramos de Rosas, de 38 años, sufrió dos impactos, uno de ellos en la zona cervical posterior, con trayectoria hacia la cavidad craneana.

PUBLICIDAD

Andrea Monzón Lingán, de 20 años, recibió un único disparo en la región occipital que atravesó el encéfalo y fue necesariamente mortal, según el protocolo de necropsia.

La distribución y trayectoria de las heridas son analizadas por los investigadores para establecer la posición que ocupaban las víctimas y los atacantes durante el ataque.

Dos tipos de munición

Los peritos de la División de Criminalística de Trujillo recogieron nueve casquillos en la escena: ocho correspondientes a munición calibre 9x19 milímetros Luger y uno de calibre 5.7x28 milímetros.

La evidencia apunta al uso de al menos dos armas de distinto calibre. Los dos proyectiles de aproximadamente 9 milímetros recuperados y examinados fueron asociados a una misma arma de fuego, según los informes citados por el medio.

El calibre 9x19 milímetros es utilizado habitualmente en pistolas, mientras que el 5.7x28 milímetros es empleado por armas como el subfusil FN P90 y la pistola FN Five-seveN, fabricadas por la compañía belga FN Herstal.

Este último tipo de munición tiene características de penetración que le permiten atravesar determinados chalecos antibalas. Las investigaciones buscan establecer cuál de las víctimas fue alcanzada por ese proyectil, ya que el casquillo fue encontrado dentro de la camioneta.

Un chaleco táctico con un parche policial entre plantas, y al lado un casco, botas y un chaleco sobre el terreno
Agentes hallan indumentaria táctica y policial en El Cortijo Bajo, Trujillo, en el marco de la investigación por el secuestro de un empresario minero. (Composición: Infobae Perú / PNP)

Según las fuentes policiales citadas en el informe, armas capaces de emplear munición 5.7x28 milímetros son utilizadas por unidades de fuerzas especiales de las instituciones castrenses, aunque todavía no se ha establecido el origen del arma empleada en el crimen.

La investigación también incluyó pruebas de absorción atómica a cinco de los detenidos por el caso. Cuatro de ellos —Frank Quezada Cruz, Ángel Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada— dieron positivo para plomo, antimonio y bario.

Sin embargo, este resultado no permite concluir por sí solo que los detenidos hayan disparado las armas utilizadas en el ataque, debido a que la prueba debe ser valorada junto con el resto de evidencias recogidas por los investigadores.

La Policía sostiene como una de sus líneas de investigación que los asesinatos buscaban impedir que alguno de los ocupantes pudiera identificar posteriormente a los responsables del secuestro.

Temas Relacionados

TrujilloLa Libertadperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 2-1 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se juega el cuarto set del partido. La ‘bicolor’ está a solo un parcial de lograr la victoria. Sigue todas las incidencias del denominado ‘clásico del Pacífico’

Perú 2-1 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima disputaron un clásico que se resolvió en la última jugada, con el gol de Lisandro Alzugaray. La jornada dejó otras sorpresas con los resultados de Sporting Cristal y Sport Boys. Revisa la ubicación de los 18 equipos del campeonato

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Tilsa Lozano contó la vez que atropelló a Miguel Hidalgo tras verlo con otra mujer: “Atropellé al papá de mis hijos embarazada”

La conductora recordó un explosivo episodio ocurrido en Punta Hermosa, cuando tenía siete meses de embarazo y reaccionó al encontrar al padre de sus hijos acompañado de otra mujer

Tilsa Lozano contó la vez que atropelló a Miguel Hidalgo tras verlo con otra mujer: “Atropellé al papá de mis hijos embarazada”

De las rosquitas cajamarquinas al Kankacho Ayavireño: las diez preparaciones peruanas reconocidas por Indecopi por su tradición

Panes, sopas, salsas y platos tradicionales de Junín, Arequipa, Piura, Cajamarca y otras regiones forman parte de esta lista que busca preservar los conocimientos culinarios del país

De las rosquitas cajamarquinas al Kankacho Ayavireño: las diez preparaciones peruanas reconocidas por Indecopi por su tradición

Gol de Christian Cueva tras remate esquinado en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

‘Aladino’ fue protagonista de una acción clave para la ‘misilera’, que obtuvo la ventaja ante el ‘pedacito de cielo’ en el estadio Miguel Grau del Callao

Gol de Christian Cueva tras remate esquinado en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se jacta de que su Gobierno “que recién inicia no está sentado cómodamente en la capital”

Keiko Fujimori se jacta de que su Gobierno “que recién inicia no está sentado cómodamente en la capital”

Rafael López Aliaga rechaza una “reelección encubierta” como alcalde de Lima, pero afirma que asumirá el cargo si gana las elecciones

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"

Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano contó la vez que atropelló a Miguel Hidalgo tras verlo con otra mujer: “Atropellé al papá de mis hijos embarazada”

Tilsa Lozano contó la vez que atropelló a Miguel Hidalgo tras verlo con otra mujer: “Atropellé al papá de mis hijos embarazada”

Clara Seminara rompe el silencio tras la muerte de Enrique Espejo ‘Yuca’ y responde a quienes la culpan en redes

Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Agenda cultural en Lima del 10 al 17 de setiembre: El Lago de los Cisnes, la experiencia inmersiva Wankar de DanSa, El jefe del jefe y AQUA

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

DEPORTES

Perú 2-1 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú 2-1 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Christian Cueva tras remate esquinado en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Sport Boys 1-0 Deportivo Garcilaso: gol de Christian Cueva y resumen del triunfo rosado por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Sergio Peña marcó de penal en la liga serbia: ¿Se pone en la mira de la Selección Peruana?