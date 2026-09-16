Cinco asesinos seriales en Perú que aterrorizaron al país: del ‘Barbero Asesino’ al ‘Apóstol de la Muerte’

Los cinco casos que marcaron distintos episodios de la historia criminal del Perú: Lom Tom, Pedro Pablo Nakada, Mail Malpartida, Domingo Norabuena y Wilfredo Rodríguez Quispe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La inseguridad que atraviesa el Perú suele estar relacionada con delitos como el sicariato, la extorsión, los robos y los enfrentamientos entre organizaciones criminales. Sin embargo, algunos de los episodios más perturbadores de la historia policial del país no estuvieron motivados por disputas entre bandas ni por el control de negocios ilícitos, sino por asesinos seriales, personas que fueron vinculadas con una sucesión de homicidios.

A lo largo de más de un siglo, distintos casos quedaron registrados por la brutalidad de los crímenes, los métodos utilizados para atacar a las víctimas y las investigaciones que permitieron identificar a los responsables. Desde Lom Tom, el ‘Barbero Asesino de la calle Capón’, hasta Pedro Pablo Nakada, el ‘Apóstol de la Muerte’, estos son cinco casos que marcaron la historia criminal del Perú y que, en diferentes épocas, sembraron temor entre sus víctimas y comunidades.

PUBLICIDAD

Un investigador analiza fotografías de archivo y documentos antiguos sobre casos de la historia criminal en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lom Tom, el ‘Barbero Asesino’ de la calle Capón

El primer caso se remonta a 1918, cuando Lom Tom administraba una barbería ubicada en la calle Capón, en el entonces conocido Barrio Chino de Lima. Según las reconstrucciones históricas, aprovechaba el momento en que sus clientes se encontraban afeitándose para atacarlos con una navaja. Las desapariciones de varios hombres que habían acudido al establecimiento despertaron las sospechas de los vecinos, especialmente porque algunos fueron vistos allí por última vez.

Una intervención policial permitió encontrar cadáveres ocultos en el establecimiento. Las reconstrucciones del caso señalan que habría alrededor de 10 víctimas, aunque varios detalles fueron transmitidos durante décadas y terminaron mezclándose con relatos de carácter legendario.

PUBLICIDAD

Lom Tom se quitó la vida el 27 de junio de 1918, cuando la policía llegó a investigar su local. Nunca llegó a explicar qué lo llevó a cometer los asesinatos. Sus restos fueron posteriormente enterrados en el Pabellón San Joaquín del Cementerio Presbítero Maestro, destinado a los suicidas. El caso quedó en la memoria de Lima como el del ‘Barbero Asesino de la Calle Capón’.

En este entorno, surge la barbería de Lom Tom, un establecimiento que se convirtió en leyenda por las razones equivocadas. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo / Paseando por Perú: sus paisajes, su cultura, su historia)

Pedro Pablo Nakada, el ‘Apóstol de la Muerte’

Pedro Pablo Nakada Ludeña, alías ‘Apóstol de la Muerte’, protagonizó una serie de asesinatos entre 2005 y 2006. Nacido en El Agustino en 1973, confesó 25 homicidios. Sus víctimas incluyeron a trabajadoras sexuales, personas homosexuales y presuntos delincuentes, a quienes seleccionaba porque, desde su particular visión, representaban conductas que consideraba negativas.

PUBLICIDAD

Nakada sostenía que cumplía una supuesta misión de “limpieza” por mandato divino y utilizaba armas de fuego para cometer los ataques, algunas veces con silenciadores artesanales. Fue capturado el 28 de diciembre de 2006, en el taller mecánico donde trabajaba, luego de un enfrentamiento con la Policía. Las investigaciones determinaron que el ‘Apóstol de la Muerte’ creció en un ambiente violento, con un padre alcohólico que maltrataba a su madre y lo agredía físicamente.

Su situación mental fue determinante durante el proceso judicial. Inicialmente fue evaluado con un trastorno disocial y recibió una condena de 35 años de prisión. Posteriormente, nuevos exámenes establecieron que padecía esquizofrenia paranoide y fue declarado inimputable, lo que modificó su situación judicial. Nakada terminó internado en el área psiquiátrica del penal de Lurigancho.

PUBLICIDAD

(Peru21)

Mail Malpartida, el ‘Degollador de Oxapampa’

La historia de Mail Malpartida Achón está relacionada con una serie de asesinatos y secuestros ocurridos en la selva central. Durante la década de 1990, según reconstrucciones periodísticas, habría integrado el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En junio de 2006, fue acusado de asesinar al empresario minero Lenin Francisco Balerio Alcántara durante un robo de oro. Tras ese hecho fue capturado y recluido en el penal de Oxapampa, de donde escapó en diciembre de ese año junto con otros internos.

Tras escapar, el ‘Degollador de Oxapampa’ fue vinculado con una serie de nuevos secuestros y homicidios. Primero, participó en el secuestro del empresario Roberto Shuller Shaus y su hija, por quienes se exigió un rescate. Posteriormente, fue relacionado con el secuestro y asesinato de la agricultora Liboria Rivera Carhuaricra, a quien habría degollado y cortado la lengua, “para que su alma no lo delatara”, según su propia confesión. Después, participó junto con su hermano Enías Malpartida en el secuestro de la empresaria maderera Griselda Curi Huayta. Las reconstrucciones periodísticas del caso también lo vincularon con al menos otros siete asesinatos y la extorsión de más de 10 ganaderos.

PUBLICIDAD

Malpartida fue capturado tras un operativo policial que incluyó una persecución de nueve horas. En 2009 recibió una condena de cadena perpetua por delitos de asesinato, extorsión, secuestro y tenencia ilegal de armas. La cifra de víctimas debe distinguirse de los homicidios acreditados judicialmente: durante el proceso, Malpartida declaró ante el juez que había participado en 21 asesinatos.

Mail Malpartida Achón aparece custodiado tras su detención por delitos de secuestro, extorsión y homicidio en Perú. (Infobae Perú/Aliados por la Seguridad)

Domingo Norabuena, el ‘Monstruo del Garrote’

Entre 2015 y 2018, varios homicidios registrados en la provincia de Huaral fueron relacionados con Domingo Manuel Norabuena Espíndola, un mototaxista que aprovechaba su actividad para acercarse a posibles víctimas. Su patrón consistía en recoger pasajeros, principalmente hombres que se encontraban bajo los efectos del alcohol, y llevarlos hacia zonas alejadas antes de atacarlos con un garrote.

PUBLICIDAD

Las investigaciones establecieron que después de los ataques las víctimas eran despojadas de sus pertenencias y sus cuerpos terminaban abandonados en canales de regadío u otros puntos periféricos. ‘El Monstruo del Garrote’ declaró ante la Policía que sentía un profundo odio hacia las personas alcohólicas. Él mismo relacionó ese sentimiento con los maltratos que sufrió durante su niñez a manos de su padre, quien también tenía problemas con el alcohol.

El perfil psicológico elaborado durante la investigación lo describió como una persona emocionalmente hostil, agresiva e impulsiva y con escasa sensibilidad hacia la vida humana. La Policía lo detuvo el 18 de marzo de 2018, cuando estaba trasladando a un pasajero que, según las investigaciones, podía convertirse en una nueva víctima. Aunque inicialmente confesó cinco asesinatos, las pesquisas lo vincularon con al menos 13 casos y posteriormente recibió una condena de 35 años de prisión.

PUBLICIDAD

Domingo Norabuena Espíndola se convirtió en el rostro del terror en Huaral con su macabro patrón de asesinatos nocturnos. Aquí, desvelamos los oscuros motivos detrás de sus crímenes. (Composición Infobae Perú)

Wilfredo Rodríguez Quispe, el ‘Caníbal de Puno’

En marzo de 2019, la desaparición de Dina Quispe Choquemamani, de 27 años, terminó con el hallazgo de sus restos descuartizados en un cerro del centro poblado de Kunurana Alto, en Santa Rosa, Melgar, Puno. La mujer había salido a pastorear ganado. Durante la búsqueda, la Policía detuvo a Wilfredo Rodríguez Quispe, quien confesó el crimen y señaló dónde había esparcido los restos.

Según el Ministerio del Interior, Rodríguez había ingerido parte del cuerpo de la víctima. En su declaración ante la Fiscalía, manifestó que era aficionado a las películas de terror y que quería experimentar “la ansiedad de matar”. Los agentes también encontraron restos de Quispe dentro de un costal en la vivienda del detenido.

PUBLICIDAD

Wilfredo Rodríguez Quispe comparece ante las autoridades judiciales en Puno tras ser investigado por el feminicidio de Dina Quispe Choquemamani.

Los peritajes psicológicos y psiquiátricos determinaron que Rodríguez era plenamente imputable y presentaba un trastorno de personalidad antisocial (disocial), además de rasgos psicopáticos asociados con una marcada ausencia de empatía y remordimiento. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva por el presunto feminicidio de Dina. La Policía también informó que había confesado otros dos homicidios que eran materia de investigación: el de Cirila Pacori Quispe, desaparecida en 2014, y el de un hombre asesinado en un hospedaje de Sicuani, Cusco.