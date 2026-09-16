Perú

Perú y TV Azteca vuelven a enfrentarse en Washington por la concesión de la Red Dorsal

La audiencia presencial del caso CIADI ARB/23/37 se realizará del 21 al 27 de septiembre en Washington, después de la presentación de los escritos sobre el fondo de la controversia y la jurisdicción del tribunal

“No sería la idea preocuparse en recuperar la inversión, sino aprovechar la infraestructura existente", menciona el especialista.
La Resolución Ministerial N.° 410-2026-EF/43, firmada por Elmer Cuba Bustinza, autorizó el viaje de Mónica del Pilar Guerrero Acevedo y Michele Aurora Salazar Espinoza con un gasto de USD 11.903,24.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el viaje de dos funcionarias a Washington D. C., Estados Unidos, para participar en la audiencia del arbitraje internacional iniciado por TV Azteca S.A.B. de C.V. y Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. contra el Estado peruano por la concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

La Resolución Ministerial N.° 410-2026-EF/43, firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, autoriza el desplazamiento de Mónica del Pilar Guerrero Acevedo y Michele Aurora Salazar Espinoza desde el 20 hasta el 28 de septiembre.

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La salida de Azteca de la Red Dorsal llevó la disputa al CIADI

Guerrero Acevedo preside la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión. Salazar Espinoza trabaja como abogada de la Secretaría Técnica de ese grupo, que depende de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del MEF.

Ambas participarán en la audiencia y en las reuniones preparatorias del caso CIADI N.° ARB/23/37, que se desarrollarán de forma presencial en la sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington D. C.

La resolución señala que la asistencia de las funcionarias permitirá al Estado peruano realizar un seguimiento directo de la estrategia de defensa presentada ante el tribunal. El pedido para su presencia fue formulado el 7 de septiembre por el estudio jurídico Squire Patton Boggs, que representa a Perú en este proceso.

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Red Dorsal de Fibra Óptica
El conflicto por la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica surgió tras la terminación anticipada de la concesión que Azteca Comunicaciones asumió en 2014 por un plazo de 20 años.

La audiencia ante el CIADI se realizará entre el 21 y el 27 de septiembre

El arbitraje enfrenta al Estado peruano con TV Azteca y su filial Azteca Comunicaciones Perú. La controversia está vinculada con la resolución anticipada del contrato de concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, proyecto destinado a ampliar la conectividad digital en el país.

Azteca Comunicaciones asumió en 2014 una concesión por 20 años para diseñar, financiar, desplegar, operar y mantener la red. El contrato comprendía las coberturas universal norte, sur y centro, además de la prestación del servicio portador y otras facilidades vinculadas a la infraestructura.

CIADI
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un organismo del Grupo Banco Mundial que administra arbitrajes entre Estados e inversionistas extranjeros.

En julio de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio por concluido el contrato por razones de interés público. Entre los argumentos expuestos entonces figuraba la baja utilización de la red: durante 2020 operó con el 3,2% de su capacidad instalada y sus ingresos cubrieron el 7,7% de los costos estatales de cofinanciamiento.

Las empresas iniciaron el procedimiento ante el CIADI el 23 de agosto de 2023. La demanda cuestiona la terminación de la concesión bajo el Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y México y el contrato suscrito con el Estado.

El arbitraje entra en una nueva etapa tras los escritos de ambas partes

El MEF aprobó un gasto total de USD 11.903,24 para el viaje de las dos funcionarias. El presupuesto contempla USD 2.431,62 en pasajes aéreos y USD 3.520 en viáticos para cada una.

Los recursos serán cubiertos por la Unidad Ejecutora 001 - Administración General del pliego del Ministerio de Economía y Finanzas. La autorización se sustenta en las normas que regulan los viajes de funcionarios públicos al exterior y en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

MTC
Las funcionarias asistirán a la audiencia del CIADI y a reuniones preparatorias solicitadas por Squire Patton Boggs, estudio jurídico que representa a Perú en el arbitraje internacional.

El tribunal arbitral está presidido por Valeria Galíndez. Antonio Hierro fue designado por las compañías demandantes y Álvaro Galindo fue nombrado por el Estado peruano. El proceso ya atravesó la etapa de presentación de escritos sobre el fondo del caso y jurisdicción, por lo que la audiencia prevista este mes constituye una fase central de la controversia.

Tras su retorno al país, Guerrero Acevedo y Salazar Espinoza tendrán 15 días calendario para presentar un informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas correspondiente.

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