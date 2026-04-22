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Rutinas exprés: ejercicios de un minuto para perder grasa abdominal

¿Solo tienes un minuto? Descubre cómo las rutinas exprés pueden ayudarte a reducir la grasa abdominal y mejorar tu salud con ejercicios rápidos y sencillos que puedes hacer en casa

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Rutinas exprés: ejercicios de un minuto para perder grasa abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de grasa abdominal es uno de los objetivos más buscados en salud pública, no solo por razones estéticas, sino por su impacto directo en el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

La evidencia más reciente señala que las rutinas exprés de ejercicio, basadas en intervalos de un minuto de alta intensidad, ofrecen una alternativa eficaz y accesible para quienes disponen de poco tiempo.

El tejido adiposo visceral —localizado en lo profundo de la cavidad abdominal— se comporta como un órgano endocrino, liberando sustancias inflamatorias que aumentan el riesgo de resistencia a la insulina, hipertensión y enfermedades cardíacas.

Investigadores de Harvard y Mayo Clinic han subrayado que, incluso en personas con un peso normal, una cintura amplia indica un exceso de grasa visceral y un mayor peligro metabólico.

La eficacia de los ejercicios de un minuto: ¿por qué funcionan?

Las investigaciones muestran que las intervenciones breves y vigorosas —de apenas 60 segundos— activan una potente respuesta metabólica.

Primer plano del brazo de una persona con un reloj inteligente negro en la muñeca, mostrando un gráfico de latidos, frecuencia cardíaca de 72 BPM y SpO2 del 98%.
Las investigaciones muestran que las intervenciones breves y vigorosas —de apenas 60 segundos— activan una potente respuesta metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de ejercicio moviliza la grasa visceral con mayor facilidad, gracias a su alta vascularización y sensibilidad hormonal.

Un estudio de la Universidad de McMaster demostró que subir escaleras rápidamente, tres veces al día, durante un minuto cada vez, mejoró la capacidad cardiorrespiratoria en adultos sedentarios en solo seis semanas.

Las micro-sesiones de ejercicio de alta intensidad favorecen la oxidación de grasas, sobre todo en la zona abdominal, debido a la liberación de catecolaminas y hormonas del crecimiento.

Además, el efecto prolongado tras el ejercicio —conocido como consumo excesivo de oxígeno post-ejercicio (EPOC)— mantiene el metabolismo elevado y potencia la quema de grasas durante varias horas.

En términos prácticos, realizar ejercicios vigorosos de un minuto varias veces al día puede disminuir la acumulación de grasa visceral, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de mortalidad prematura.

Esta estrategia resulta especialmente valiosa para quienes sufren de falta de tiempo, ya que permite impactar la salud cardiometabólica sin largas sesiones de entrenamiento.

Ejercicios recomendados para rutinas exprés

Dos personas realizando 'burpees'. (Freepik)
Este movimiento combina sentadilla, plancha y salto. (Freepik)

Los expertos coinciden en que los movimientos que reclutan grandes grupos musculares son los más efectivos para maximizar el gasto energético en lapsos cortos.

A continuación, se presentan cinco ejercicios avalados por la literatura clínica, ideales para rutinas de un minuto:

1. Burpees Este movimiento combina sentadilla, plancha y salto. La alta demanda cardiovascular y muscular lo convierte en uno de los ejercicios más eficientes para activar el metabolismo y reducir la grasa abdominal. La Mayo Clinic y portales médicos recomiendan burpees por su capacidad para elevar la frecuencia cardíaca.

2. Sentadillas con salto Al ejecutar una sentadilla profunda y terminar con un salto explosivo, se activan fibras musculares rápidas y se estimula la oxidación de lípidos. Este ejercicio es seguro y efectivo para fortalecer el tren inferior y trabajar la zona central del cuerpo.

3. Escaladores (mountain climbers) Desde posición de plancha, se alternan las rodillas al pecho a velocidad. Este ejercicio exige una contracción constante del abdomen y un esfuerzo cardiovascular intenso, lo que lo hace ideal para rutinas breves y efectivas.

4. Subir escaleras rápidamente Se ha validado científicamente que subir escaleras durante 60 segundos, tres veces al día, incrementa el consumo de oxígeno y la potencia muscular. No requiere equipamiento y puede incorporarse en cualquier entorno.

5. Sentadillas en silla Interrumpir periodos prolongados de sedentarismo con un minuto de sentadillas (levantarse y sentarse en una silla) ayuda a reducir la secreción de insulina después de las comidas. Investigadores de la Universidad de Toronto han destacado que este sencillo ejercicio mejora el control glucémico y promueve la reducción de grasa abdominal.

Hombre joven de perfil, realizando una sentadilla sin peso en un gimnasio moderno y bien iluminado, con grandes ventanales de fondo.
Al ejecutar una sentadilla profunda y terminar con un salto explosivo, se activan fibras musculares rápidas y se estimula la oxidación de lípidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio exprés: efectividad y precauciones para una práctica segura

Los ejercicios exprés de un minuto han demostrado ser una herramienta poderosa para atacar la grasa visceral, mejorar la salud cardiometabólica y reducir los riesgos asociados al sedentarismo.

Sin embargo, la constancia y la correcta progresión resultan cruciales. Las fuentes oficiales advierten que quienes presentan obesidad severa o condiciones médicas deben iniciar con movimientos de bajo impacto y aumentar la intensidad gradualmente, siempre bajo supervisión profesional.

La clave del éxito reside en la combinación de estas micro-rutinas con una alimentación equilibrada, buen descanso y control del estrés. La falta de tiempo deja de ser un obstáculo: cada minuto intenso cuenta y puede significar un cambio profundo en la composición corporal y la salud.

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