BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro desde el 7 de septiembre, ¿cómo hacerlo?

Un boleto digital para la gira Arirang World Tour de BTS en Lima aparece junto a integrantes de la agrupación sobre el escenario. (Infobae Perú)

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Los fans que consiguieron una entrada para ver a BTS en Lima, Perú, ya tienen una fecha clave que marcar en el calendario. Ticketmaster Perú confirmó el cronograma para transferir los boletos mediante Quentro, la aplicación que será utilizada como único método de entrega para los conciertos del grupo surcoreano en el país.

La transferencia no estará disponible desde una única fecha para todos los asistentes. Se habilitará exactamente 30 días antes de cada concierto, por lo que quienes compraron entradas para las tres presentaciones deberán estar atentos a diferentes días y horarios.

¿Desde cuándo se podrán transferir las entradas de BTS?

Ticketmaster Perú estableció el siguiente cronograma para los conciertos de BTS en Lima:

Las tres presentaciones se realizarán en el Estadio San Marcos y tienen una hora de inicio estimada de las 8:00 p. m.

Por ejemplo, si una persona compró una entrada para el concierto del 7 de octubre, no podrá transferirla el 1, 2 o 6 de septiembre. La opción se habilitará recién el 7 de septiembre a las 8:00 p. m.

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¿Cómo transferir una entrada de BTS por Quentro?

El procedimiento se realizará directamente desde la aplicación. Ticketmaster señala que, cuando la transferencia esté habilitada para el evento, aparecerá un ícono en la parte superior derecha de la entrada.

Estos son los pasos:

1. Ingresa a Quentro.Abre la aplicación desde el celular donde tienes asociada la entrada.

2. Selecciona la entrada de BTS.Busca el boleto correspondiente al concierto que deseas transferir.

3. Pulsa el ícono de transferencia.La opción aparecerá cuando el periodo de transferencia haya sido habilitado para esa fecha.

4. Elige “Transferir entrada”.

5. Ingresa el correo electrónico del destinatario.Debes colocar correctamente la dirección de la persona que recibirá el boleto.

6. Confirma la transferencia.La entrada será enviada a la cuenta de Quentro asociada al correo indicado.

¿Cuántas veces puedo transferir una entrada?

La banda surcoreana BTS frente a la bandera de Perú, anticipando la venta de entradas para sus tres esperados shows en el estadio San Marcos de Lima.

Este es uno de los puntos que los compradores deben tener en cuenta: cada entrada de BTS podrá transferirse una sola vez.

Es decir, si A transfiere el boleto a B, B no podrá volver a transferirlo posteriormente a C. Esta restricción fue establecida por indicación del promotor del concierto y, según Ticketmaster, busca reducir las posibilidades de reventa.

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Por ello, es importante verificar bien el correo electrónico del destinatario antes de confirmar la operación.

¿Las entradas de BTS son nominadas?

Ticketmaster especifica que las entradas para el BTS World Tour ‘ARIRANG’ en Lima no son nominadas.

Esto significa que el ingreso no depende de que el nombre del comprador original coincida con el de la persona que acudirá al concierto.

Ticketmaster implementará tecnología antibots para la venta de boletos del concierto "BTS World Tour Arirang" en Lima, programado para octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

Sin embargo, la transferencia debe realizarse mediante el mecanismo habilitado por Ticketmaster y no mediante capturas de pantalla o archivos enviados por redes sociales. Quentro utiliza un código QR dinámico para las entradas, por lo que una captura no reemplaza al boleto dentro de la aplicación.

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¿Qué hacer para evitar estafas?

La habilitación de las transferencias ocurre en un contexto en el que las autoridades y la organización han advertido sobre posibles fraudes relacionados con los conciertos de BTS.

La Policía activó un patrullaje virtual para advertir sobre posibles estafas vinculadas con la venta de entradas. Además, BIGHIT Music informó sobre la detección de sitios web fraudulentos que se hacen pasar por canales oficiales para ofrecer membresías ARMY y entradas para la gira mundial.

Por ello, si vas a recibir o transferir una entrada, ten en cuenta estas recomendaciones:

No entregues tu contraseña de Quentro, Ticketmaster o correo electrónico a otra persona.

No envíes códigos de verificación ni información bancaria por mensajes privados.

No confíes en personas que ofrezcan “activar” o “validar” una entrada mediante un pago adicional.

Verifica cuidadosamente el correo electrónico del destinatario antes de confirmar una transferencia.

Evita realizar operaciones basadas únicamente en capturas de pantalla.

Si vas a comprar una entrada de segunda mano, recuerda que la transferencia oficial se realiza mediante Quentro y no mediante el envío de un PDF o una imagen del QR.

La Policía también recomienda desconfiar de compras coordinadas mediante mensajes privados y no compartir información personal o financiera fuera de plataformas autorizadas.

¿Qué pasa si asocié mi entrada al correo equivocado?

Este es otro punto importante para quienes están organizando sus entradas.

Ticketmaster advierte que una vez asociada una compra a Quentro no es posible modificar el correo al que quedó vinculada ni cancelar la asociación. En esos casos, si el evento permite la transferencia, la alternativa es que el usuario que tiene asociada la compra transfiera las entradas.

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Además, cambiar posteriormente el correo de la cuenta de Ticketmaster no modifica el correo al que ya quedó asociada una compra en Quentro.

BTS en Lima: todo lo que debes recordar

Las entradas para los conciertos de BTS en Lima se gestionarán exclusivamente mediante Quentro. La transferencia se habilitará 30 días antes de cada presentación y tendrá un límite de una transferencia por entrada.

Por eso, si compraste un boleto para otra persona y quieres enviárselo, no es necesario realizar la operación antes de septiembre. Solo debes esperar la fecha correspondiente a tu concierto y realizar la transferencia desde la aplicación.

El calendario clave es: 7 de septiembre para el show del 7 de octubre; 9 de septiembre para el concierto del 9 de octubre; y 10 de septiembre para la presentación del 10 de octubre. En los tres casos, la habilitación comenzará a las 8:00 p. m.

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