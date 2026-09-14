Presupuesto de la Nación de 2027 recibe el primer respaldo del Congreso y, por ahora, supera los $600 billones

Por primera vez en la historia, Colombia tendrá un PGN superior a los $600 billones - Luisa González/Reuters

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Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el monto de $634,9 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027.

La cifra fue respaldada por la mayoría de los congresistas. La Comisión Cuarta de la Cámara aprobó, con 22 votos a favor y seis en contra, la proposición mayoritaria del Gobierno por $634,9 billones. En la Comisión Cuarta del Senado, el monto del proyecto también obtuvo respaldo: 11 votos a favor y cuatro en contra. En la Comisión Cuarta de la Cámara, 21 representantes votaron en contra y 7 a favor, por lo que la proposición sustitutiva fue archivada.

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Por su parte, fue negada la propuesta que hizo el Pacto Histórico de reducir a $596,6 billones el monto del PGN. Ahora continuará la discusión del articulado del proyecto en las plenarias.

Luego de la votación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agradeció por el respaldo y dijo que el Congreso de la República entiende la situación fiscal del país. Además, anunció que luego del trámite del PGN vendrá la ley de ajuste fiscal.

El Congreso de la República tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el PGN de 2026 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

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