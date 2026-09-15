Perú

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 14 de setiembre

¿Se rompió el pozo millonario este lunes? Verifique si fue el afortunado ganador del último sorteo

Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo dados a conocer por La Tinka.

Fecha del sorteo: lunes 14 de setiembre de 2026

PUBLICIDAD

Número del sorteo: 4704

Resultados: 19,24,28,21,33

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

PUBLICIDAD

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que la amenaza que recibió y el mensaje enviado al salsero Engerberth Tapia presentan similitudes en su lenguaje, una modalidad que, según indicó, también ha sido utilizada en amenazas contra otros artistas

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Tumbes

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Tumbes

Sismo de magnitud 4.8 se siente en a Andoas, Loreto

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4.8 se siente en a Andoas, Loreto

Satipo registra un temblor de magnitud 4

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Satipo registra un temblor de magnitud 4

Israel Dreyfus responde a Alejandra Baigorria tras eliminarlo de sus amigos por parodiarla: “La gente que se araña por las puras”

La empresaria publicó un mensaje sobre “tachar nombres” tras la broma vinculada a rumores de pareja, y el modelo sostuvo en un pódcast que todo fue espontáneo y sin intención de incomodar

Israel Dreyfus responde a Alejandra Baigorria tras eliminarlo de sus amigos por parodiarla: “La gente que se araña por las puras”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori sobre sicarios: “A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

Keiko Fujimori figura entre los cuatro presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica, según ranking

Diputada de JP provoca molestia de fujimoristas por afirmar que los “altos mandos militares operan” con criminales

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

Israel Dreyfus responde a Alejandra Baigorria tras eliminarlo de sus amigos por parodiarla: “La gente que se araña por las puras”

Naldy Saldaña confiesa que ‘La Bella Luz’ no cumple con sus pagos tras su renuncia contra César Sánchez

Melissa Klug celebró seis años de relación con Jesús Barco y le dedicó un emotivo mensaje en redes

Alicia Maguiña vuelve a escena: su obra, declarada Patrimonio Cultural, será homenajeada en el Teatro Segura

DEPORTES

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Joao Grimaldo, en su hora más crítica: rebajado a la filial del Sparta Praga para revitalizarse tras mal inicio en Chance Liga 2026/27

Perú presentó su equipo para la Copa Davis 2026: la armada ‘blanquirroja’ enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I

Regatas Lima anuncia la contratación de la norteamericana Kyla Kenyatte, central con pasado en el Porto, para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Mario Flores remarca el objetivo de Sport Boys para 2027: “Queremos que pueda continuar en el año del centenario”