Magaly Medina advierte posible crisis entre Hugo García e Isabella Ladera tras el ‘sé feliz’ que publicó justo en la boda de Mafer Neyra

El chico reality Hugo García está en el ojo de la tormenta tras publicar un misterioso mensaje el mismo día de la boda de su ex, Mafer Neyra. Analizamos las indirectas que habrían desatado una crisis con su actual pareja, Isabella Ladera. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina puso bajo la lupa la situación sentimental de Hugo García e Isabella Ladera luego de que ambos aparecieran en redes sociales por separado junto a su bebé recién nacido. La conductora de Magaly TV La Firme analizó las publicaciones que generaron especulaciones sobre una posible crisis entre la pareja y recordó que todo ocurrió en medio del matrimonio civil de Mafer Neyra, expareja del modelo.

El último fin de semana, Mafer Neyra contrajo matrimonio civil con el surfista Ernesto Cabieses y compartió mensajes de felicidad junto a su ahora esposo. En medio de esta celebración, Hugo García publicó en sus redes sociales una particular frase: “Sé feliz”. Aunque no mencionó directamente a Mafer, el mensaje fue interpretado por usuarios como una posible indirecta hacia su expareja.

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Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

La situación tomó mayor fuerza cuando se descubrió que Hugo también había dado ‘like’ a videos relacionados con extrañar a una expareja o haber perdido al amor de la vida. Estos movimientos en redes sociales fueron vinculados con las publicaciones de Isabella Ladera, quien también compartió mensajes que sus seguidores interpretaron como posibles indirectas.

Para Magaly Medina, la coincidencia resulta especialmente llamativa porque Hugo e Isabella acaban de convertirse en padres y, según las imágenes difundidas, ambos han aparecido por separado junto a su bebé.

Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

Hugo García y Mafer Neyra: el mensaje que encendió las especulaciones

El informe de Magaly TV La Firme recordó la relación que tuvieron Hugo García y Mafer Neyra. La conductora explicó que se trató de una relación del pasado, anterior incluso al romance que posteriormente el modelo tuvo con Alessia Rovegno.

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“Pero bueno, vamos con Hugo García. ¿Qué ha pasado acá? Yo no sé. Mafer Neyra era la ex de Hugo García, pero la ex ex antes que Hugo García saliera con la Alessia Rovegno”, señaló Magaly al presentar el informe. La periodista también hizo referencia a la actual relación del modelo con Isabella Ladera, destacando que ambos recientemente se convirtieron en padres.

“Ahora él sale con la Isabella Ladera, acaba de convertirse en padre, pero sin embargo, vemos que las cosas no están funcionando muy bien”, comentó. El informe mostró imágenes de Hugo junto a su pequeño bebé y, por separado, a Isabella también cargando al recién nacido. La situación llamó la atención debido a que ambos no aparecían juntos en esas publicaciones.

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La historia tomó otro giro durante el matrimonio de Mafer Neyra. La influencer y exchica reality celebró su boda civil con Ernesto Cabieses y compartió públicamente su felicidad. “Te amo, mi amor, y qué felicidad empezar esta nueva aventura contigo. Me siento increíblemente bendecida de poder llamarte mi esposo”, fueron las palabras de Mafer tras casarse.

El informe señaló que todos parecían estar celebrando la unión y que, en medio de ese contexto, Hugo García publicó el mensaje: “Sé feliz”. Aunque la frase no menciona a Mafer, la publicación fue interpretada por usuarios de redes sociales como una posible referencia a su expareja precisamente el día de su matrimonio.

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Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

Hugo García dio “like” a videos sobre extrañar a una expareja

La situación no quedó únicamente en el mensaje de “Sé feliz”. El informe mostró que Hugo García también había interactuado con videos que hablaban sobre extrañar a una expareja.

“Y cuando pensábamos que Hugo le echaría la culpa al hacker de Paolo Guerrero por esta situación, entramos a sus redes y nos ganamos que mi causa, además de desear felicidad, le da like a videos que tienen que ver con extrañar a una ex”, comentó la voz en off. Uno de los contenidos mostrados incluía la frase: “Puff, perdiste al amor de tu vida”.

Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

Isabella Ladera respondió con mensajes que fueron interpretados como indirectas

El informe también puso la atención en Isabella Ladera, actual pareja de Hugo García y madre de su hijo. Según lo mostrado en el programa, la venezolana habría respondido a la situación mediante publicaciones en sus historias de Instagram.

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Una de las frases compartidas por Isabella decía: “Dios siempre destruye tus planes cuando tus planes te van a destruir a ti”. Posteriormente, la joven publicó otro mensaje: “Dios mío, yo solo existo. Ja, ja, ja. Yo estoy en la mía, porque la de otro me atraso”.

Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las publicaciones fueron interpretadas por usuarios de redes sociales como posibles respuestas a la situación protagonizada por Hugo. El informe señaló que los mensajes se volvieron virales precisamente porque aparecieron en medio de las especulaciones sobre el comportamiento del modelo.

Incluso la madre de Mafer Neyra habría decidido sumarse al intercambio de indirectas con otra publicación: “Cuiden lo que quieren. Es carísimo perder lo que no tiene precio”.

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Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mafer Neyra dejó claro que está feliz con su esposo

Mientras las especulaciones crecían alrededor de Hugo García, Mafer Neyra mostraba públicamente su felicidad por haber contraído matrimonio con Ernesto Cabieses. La influencer contó que conoció a quien hoy es su esposo cuando tenía apenas 12 años y aseguró que desde entonces permaneció en sus pensamientos.

“Quién diría que desde los doce años conocería el amor de mi vida y futuro esposo. Y realmente no me extraña, porque desde que te vi por primera vez, no saliste más de mis pensamientos”, expresó Mafer.

El informe destacó que, para la nueva esposa, su pasado con Hugo García no parecía ocupar el centro de su atención. Por el contrario, se encontraba celebrando el inicio de una nueva etapa sentimental junto al hombre que presentó como el amor de su vida. “Lo cierto es que para la nueva señora Mafer Neyra, Hugo no existe en su vida”, señaló la voz en off.

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Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona las publicaciones de Hugo García

Al comentar las imágenes, Magaly Medina cuestionó que Hugo García haya publicado un mensaje que podía prestarse a interpretaciones precisamente cuando su expareja estaba celebrando su matrimonio.

“Y ahora, en el matrimonio este fin de semana de su ex ex, Mafer Neyra, hay unos comentarios que la gente ha interpretado que él los ha hecho por el momento, eh, que está pasando su ex”, explicó. La conductora consideró que esta situación pudo haber generado mayor distancia entre Hugo e Isabella.

Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Entonces, al malinterpretar esto, parece que ha generado un poco más de distancia entre él y su actual pareja”, señaló. Para Medina, el problema está en que una publicación aparentemente inocente puede adquirir otro significado cuando se realiza en un contexto determinado.

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“Porque claro, es bien desatinado, ¿no?, eh, dedicar palabras que pueden interpretarse como que estás dirigiéndote a tu ex en un momento especial para tu ex. Y cuál es el respeto que le tienes a la pareja con la que acabas de tener un bebé”, cuestionó. La periodista también llamó la atención sobre las imágenes que ambos han publicado junto a su hijo.

“¿Han visto? Aparece, él ha aparecido en un yate solo con el bebé. Ha aparecido ella también varios días seguidos con el bebé cargándolo y poniendo mensajes raros también que se interpretan”, comentó.

Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly analiza el impacto del nacimiento del bebé en la relación

Magaly Medina reflexionó además sobre los cambios que puede atravesar una pareja después del nacimiento de un hijo. En este caso, recordó que Hugo García e Isabella Ladera son padres recientes y planteó que todavía podrían estar atravesando un proceso de adaptación.

“Tienen un bebé recién nacido y evidentemente cuando un bebé llega a la vida de una pareja que todavía no está lo suficientemente compenetrada, que no, eh, digamos, que no se conocen lo suficientemente bien, que no se tienen paciencia la una a la otra, pues definitivamente un bebé que llega a veces no necesariamente llega para alegrarles la vida, sino para causar algunos conflictos o aumentar los conflictos ya existentes en las parejas”, sostuvo.

La conductora reconoció que no conoce cuál es la situación real entre ambos y dejó abierta la posibilidad de que exista una explicación diferente detrás de las publicaciones. “Entonces, eh, yo no sé cómo lo van a solucionar todavía”, afirmó.

Medina también reparó en que Isabella Ladera estaría atravesando una etapa de recuperación luego del nacimiento de su bebé y señaló que ya no estaría realizando la misma cantidad de actividades para sus redes sociales que acostumbraba antes. “Porque ella parece que aún está recién, eh, salida de dar a luz, recuperándose, dedicada al cuidado de su bebé. No se la ve todavía, eh, digamos, hacer, eh, muchas cosas para sus redes sociales como acostumbraba a hacer antes, ¿no?”, comentó.

Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona el “Sé feliz” de Hugo García

La conductora volvió a referirse a las publicaciones de Isabella y al mensaje que Hugo escribió durante el matrimonio de Mafer Neyra.

“Eso de: Dios siempre destruye tus planes cuando tus planes te van a destruir a ti. Vaya. Y eso de, eh: me gusta recordarme que el posparto no dura para siempre”, recordó. Medina relacionó esta última frase con el momento que estaría atravesando Isabella después del nacimiento de su hijo.

“Claro, porque además el posparto para muchas mujeres es una etapa en que viene de la mano de la depresión. Entonces es una época... ¿Cómo le va a poner sé feliz?”, cuestionó. La conductora planteó que no está claro a quién estaba dirigido realmente el mensaje de Hugo.

“¿A quién se lo pondría? De repente se lo estaba poniendo Isabella Ladera, pero la gente interpretó, que justo era la boda de esta chica, de su ex enamorada, interpretó que le estaba, que la indirecta iba para la ex enamorada”, explicó. Para Magaly, el problema radica precisamente en que las publicaciones quedan abiertas a múltiples interpretaciones.

“¿Y cómo le vas a mandar una indirecta a través de tus redes sociales, que ahora la gente interpreta, lee lo que está escrito detrás, lo que puede haber significado, cuando tienes a una mujer que acaba de dar a luz hace unos días?”, cuestionó. Y agregó: “O sea, no puede ser tan desconsiderado, creo yo”.

Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Inmadurez pura”: Magaly critica las interacciones de Hugo

Magaly Medina también planteó otra posibilidad: que la pareja estuviera atravesando una discusión y que el mensaje “Sé feliz” haya estado dirigido realmente a Isabella. “A menos que estén peleándose ellos con indirectas y él le haya dicho a Isabella Ladera: sé feliz. Pero la gente lo ha interpretado de otra manera”, explicó.

La periodista sostuvo que las distintas publicaciones fueron alimentando el rumor hasta convertirlo en una especulación cada vez mayor. “Lo ha interpretado y eso ha sido como que es, es una bola que ha ido, eh, haciendo que este rumor sea más y más grande, como que él está arrepentido de haberla dejado en algún momento”, afirmó.

En ese punto, volvió a mencionar el video relacionado con extrañar al amor de la vida y el “like” que Hugo García le dio. “Porque incluso hay un video que él pone donde, eh, la persona y le da like a un video donde, eh, más o menos es como, eh, eso de que extrañas al que fue el amor de tu vida, ¿no? Perdiste al amor de tu vida y él le da corazoncito, le pone al video”, recordó.

Para Magaly, esta interacción resultó especialmente cuestionable debido al momento que estaría atravesando la madre de su hijo. “¿Cómo vas a ponerle un corazón así cuando tu mujer está casi, casi con una depresión posparto criando a tu hijo? O sea, es también falta de sensibilidad y de empatía, ¿no? De no... y la empatía es eso, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Eso es, sencillamente eso”, manifestó.

Finalmente, la conductora calificó el comportamiento que observó en redes sociales como “inmadurez pura” y volvió a remarcar que las publicaciones de ambos han alimentado las especulaciones sobre una posible crisis. “Pero inmadurez pura, pues. Inmadurez pura”, sentenció.

Hugo García e Isabella Ladera aparecen separados y Magaly Medina habla de “problemas en el paraíso”. Captura: Magaly TV La Firme.