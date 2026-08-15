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Crisis de combustibles: subsidio será de hasta S/4 por galón de diésel y se depositará directamente en el Banco de la Nación

El beneficio alcanzará solo a transportistas formales registrados ante el MTC o la Autoridad de Transporte Urbano con RUC, DNI y placa vehicular, adelantó el MEF

Pucallpa - MINEM
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones operará la ayuda para el transporte de carga y de pasajeros que use diésel.
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el gobierno implementará un subsidio de hasta S/4 por galón de diésel, el cual será depositado directamente en las cuentas del Banco de la Nación de los transportistas formales en todo el país.

La medida -que aun no cuenta con decreto de urgencia publicado- busca mitigar el impacto en los grifos de todo el país del alza internacional de los combustibles, que llevó el precio del petróleo crudo de USD 60 a más de USD 100 por barril.

A quiénes alcanza el subsidio y cómo se aplicará

El subsidio tendrá una vigencia inicial de tres meses, prorroglables según la situación del mercado, y será operado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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De acuerdo con lo explicado por Elmer Cuba en RPP Noticias, la ayuda económica está dirigida exclusivamente a transportistas de carga y pasajeros que utilicen diésel y estén formalmente registrados ante el MTC o la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
Los depósitos directos del subsidio se realizarán en cuentas del Banco de la Nación que los beneficiarios ya abrieron mediante un mecanismo del MTC, dijo Cuba.

El ministro puntualizó que el subsidio “es para transporte público masivo en toda la República del Perú, para transporte de pasajeros y transportes de carga que usan diésel, el equivalente a cuatro soles el galón con topes mensuales”. Además, remarcó que el beneficio se implementará en todas las regiones, sin limitarse a zonas específicas.

El padrón de beneficiarios incluirá a quienes cuenten con RUC, DNI y placa vehicular. Cuba aclaró que solo el sector formal podrá acceder al subsidio, ya que el registro y la validación de datos garantizan que la ayuda llegue de manera directa, evitando filtraciones. “Es un subsidio para el sector formal”, señaló.

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Depósitos directos y control de beneficiarios

El subsidio se hará efectivo a través de transferencias directas a las cuentas del Banco de la Nación. Según precisó Elmer Cuba, los beneficiarios ya han abierto cuentas bancarias como parte del mecanismo implementado por el MTC en meses recientes.

El subsidio será depositado en su cuenta bancaria en el Banco de la Nación que ya han abierto, porque es un mecanismo que ya tiene algunos meses de operación”, remitió.

etanol - gasolina - diesel - combustibles
El subsidio al diésel en Perú tendrá una vigencia inicial de tres meses y podrá prorrogarse según evolucione el mercado.

Para los sectores informales, como los mototaxistas y operadores fluviales de la Amazonía, que históricamente han quedado excluidos, el acceso al subsidio dependerá de un proceso de empadronamiento que se irá habilitando en las próximas semanas mediante registros municipales, el MTC o el SOAT.

La única manera de focalizar un subsidio es tener un padrón. Ese padrón lo estamos construyendo en esta semana”, reveló el titular del MEF en la misma emisora.

Por qué se descarta volver al fondo de estabilización

El ministro subrayó que el subsidio será nacional y que, por primera vez, incluirá a sectores que nunca habían sido beneficiados por estos mecanismos, como el transporte fluvial y los mototaxistas de la selva.

El beneficio, de acuerdo con el titular del MEF, estará disponible apenas se complete el proceso de registro y validación de los nuevos padrones municipales y sectoriales.

Elmer Cuba atribuyó el fuerte incremento del precio internacional del petróleo a factores como la guerra en Medio Oriente. EFE/ Centcom
Elmer Cuba atribuyó el fuerte incremento del precio internacional del petróleo a factores como la guerra en Medio Oriente. EFE/ Centcom

Cuba también descartó que se vaya a recurrir al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), al señalar que ese mecanismo, utilizado en el pasado, resultó costoso e ineficaz, beneficiando principalmente a grandes consumidores (como mineras) y no a los sectores más vulnerables.

La medida responde a un contexto internacional adverso, donde el precio del petróleo ha alcanzado niveles históricos debido a factores como el conflicto en Medio Oriente y restricciones en la distribución global de combustibles. “Vamos a usar subsidios donde realmente se necesita”, concluyó.

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