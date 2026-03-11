Periodo de lluvias en Perú podría extenderse hasta julio o agosto, según investigador del Senamhi

Las lluvias intensas continúan afectando la costa norte del Perú debido al fenómeno El Niño costero, con especial incidencia en las regiones de Piura y Tumbes, según alertó Nelson Quispe, investigador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), quien además advirtió que es “muy posible” que la situación climática actual se extienda hasta los meses de julio y agosto.

Según el especialista del Senamhi, las precipitaciones en el norte del país, especialmente en Piura y Tumbes, continuarán hasta la primera quincena de abril. La institución advierte que, si persisten las condiciones cálidas del mar, las lluvias podrían continuar de forma puntual hasta julio o agosto, con episodios de temperaturas elevadas y riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.

El fenómeno del Niño costero, caracterizado por el calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar, incrementa la frecuencia y la intensidad de las lluvias, lo que eleva el riesgo de inundaciones, daños a cultivos y un aumento en las enfermedades transmitidas por vectores.

Quispe indicó que “la zona sur de Arequipa, el sur de Ayacucho e Ica ya han reducido totalmente la intensidad de las lluvias; solo se esperan precipitaciones ligeras, propias de su clima”. Respecto a la zona central, agregó que “Lima tuvo afectaciones mínimas y temporales, pero el caudal del río Rímac llegó a nivel rojo en varias ocasiones este año. En marzo pueden repetirse lluvias intensas y huaicos, aunque después solo se prevén eventos ligeros hasta mediados de abril”.

Foto: Difusión

Efectos del fenómeno El Niño costero sobre la costa norte

En la zona norte, el impacto es mayor en los distritos fronterizos con Ecuador. Varias quebradas se han activado y se han registrado acumulados de precipitación superiores a 160 milímetros, lo que ha provocado que el río Tumbes supere el nivel rojo y se produzcan inundaciones, especialmente en áreas de cultivo.

Quispe subrayó la importancia de la temperatura superficial del mar: “Si hablamos del fenómeno El Niño costero, nos referimos a que el mar está más caliente de lo normal. Este calentamiento incide directamente en la atmósfera y genera precipitaciones, algo que no sucede cada año, solo en estos eventos cálidos”.

El investigador del Senamhi remarcó que existe una relación directa entre el calentamiento del mar y el aumento de lluvias: “Cuando el mar se calienta, las lluvias normales aumentan en frecuencia e intensidad y dan lugar a los efectos que vemos ahora en Piura y Tumbes”. Mientras persistan las condiciones cálidas, el periodo de lluvias intensas continuará hasta mediados de abril, con posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas elevadas posteriormente.

Consecuencias en agricultura y salud pública

Las lluvias intensas afectan diferentes tipos de cultivos, generando pérdidas cuando hay exceso de agua o temperaturas superiores a las necesarias para el desarrollo agrícola. Quispe advirtió que “estos eventos afectan a diferentes tipos de cultivos. Si hay exceso de agua o si las temperaturas superan lo que los cultivos necesitan, se producen daños”.

En cuanto a la salud pública, el investigador explicó que el aumento de la humedad y las temperaturas favorece la propagación de vectores de enfermedades como la malaria, el chikungunya y el dengue. El riesgo sanitario podría incrementarse si las condiciones cálidas se mantienen tras el fin del periodo lluvioso. Además, advirtió que los efectos térmicos pueden facilitar la proliferación de vectores y aumentar el riesgo sanitario en varios distritos afectados.

Aumento de caudales en la vertiente oriental y monitoreo climático

En la vertiente oriental, Quispe informó que algunos puntos han presentado mayor actividad de lo habitual. “Por ejemplo, en La Convención, Cusco, hubo lluvias intensas con descargas eléctricas”. Además, en el VRAEM, Pasco, Huánuco, San Martín y la región Amazonas las precipitaciones se han extendido, aunque en la selva baja central han sido menos intensas.

El investigador advirtió que toda el agua que desciende desde la sierra incrementa el caudal del río Amazonas, lo que podría producir desbordes en las próximas semanas, ya que el proceso de recarga es gradual. El Senamhi mantiene un monitoreo permanente y emite alertas anticipadas para que autoridades y ciudadanía puedan prepararse ante los riesgos asociados a las lluvias persistentes, con especial vigilancia sobre la evolución climática en las diferentes regiones del país.