Estas empresas acaban de ser cerradas por la SBS tras captar dinero del público en Lima

Ambas compañías compartían el mismo local y estaban vinculadas mediante un esquema comercial para captar dinero del público. Foto: Google Maps

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ordenó el cierre de dos empresas que operaban en San Isidro y que, según el regulador, venían captando dinero del público sin contar con autorización para realizar esta actividad. Ambas firmas ofrecían a sus clientes el pago de intereses fijos a cambio de entregarles dinero mediante contratos de mutuo.

Se trata de Yonda & Grupo Huaraca E.I.R.L., conocida comercialmente como “Yonda”, y Osma Soluciones Estratégicas E.I.R.L., denominada “Osma Perú”. Las compañías funcionaban en un mismo establecimiento y mantenían una relación comercial para captar fondos de ciudadanos.

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¿Por qué fueron clausuradas?

La SBS determinó que ambas empresas realizaban actividades de captación de fondos sin la autorización correspondiente. La legislación establece que ninguna persona o empresa puede recibir dinero de terceros bajo cualquier modalidad si previamente no cuenta con el permiso del organismo supervisor.

De acuerdo con el regulador, las compañías obtenían los ahorros del público mediante los llamados “contratos de mutuo”. A través de estos acuerdos, ofrecían tasas de interés fijas y mensuales y se comprometían a devolver el capital una vez cumplido el plazo establecido.

La SBS concluyó que las dos compañías captaban dinero del público sin contar con la autorización exigida por ley. Foto: La Gran Aldea

Así operaban las dos empresas

“Yonda” y “Osma Perú” tenían sus instalaciones en el mismo inmueble, situado en la avenida Javier Prado N.º 228, Departamento N.º 201, en San Isidro. Según la SBS, ambas empresas estaban relacionadas por el mecanismo utilizado para captar a sus clientes.

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En concreto, “Osma Perú” derivaba ciudadanos hacia “Yonda”, que era la compañía encargada de recibir el dinero. Por cada referencia, “Yonda” pagaba una comisión a “Osma Perú”. El esquema continuó pese a las advertencias realizadas previamente por el organismo supervisor.

SBS presentó una denuncia penal

La SBS señaló que, pese a sus requerimientos para que dejaran de realizar esta actividad, las empresas continuaron atendiendo al público en el local, recibiendo dinero de clientes y ofreciendo altos intereses. Esta conducta motivó la intervención del regulador y la clausura del establecimiento.

Además del cierre, la entidad presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los representantes de las dos compañías. La acusación comprende los presuntos delitos de intermediación financiera no autorizada y desobediencia y resistencia a la autoridad.

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La SBS indicó que, pese a sus advertencias, las empresas siguieron atendiendo, recibiendo dinero y ofreciendo altos intereses. Foto: Google Maps

Recomendación para quienes buscan invertir

Ante este caso, la SBS exhortó a la ciudadanía a verificar la información disponible antes de elegir una entidad para ahorrar o invertir. El organismo pidió tomar las precauciones necesarias para evitar entregar dinero a empresas que no cuentan con autorización para captar fondos del público.

La recomendación cobra relevancia especialmente frente a propuestas que ofrecen tasas de interés fijas o rendimientos elevados. Para realizar actividades de captación de dinero de terceros, las empresas deben contar previamente con la autorización correspondiente del organismo supervisor.