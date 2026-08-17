Perú
Agregar Infobae enGoogle

Bancos y aseguradoras listos para administrar jubilaciones en Perú si se aprueba nuevo reglamento SBS

La SBS puso en consulta pública un proyecto normativo para que bancos y aseguradoras operen fondos de pensiones con reglas prudenciales y contables específicas

sol peruano - dinero - retiro AFP - bancos
La resolución SBS N° 02051-2026 fija requisitos técnicos, control interno y gestión de riesgos para las entidades autorizadas a gestionar fondos de pensiones.
Guardar

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lanzó a consulta pública un proyecto normativo que establece disposiciones prudenciales y contables específicas para bancos y aseguradoras interesados en administrar fondos de pensiones.

El proyecto, que será sometido a consulta durante 15 días, modifica los manuales de contabilidad y el plan de cuentas del sector, y define los estándares operativos, de gestión de riesgos y transparencia que deberán cumplir las entidades que deseen ofrecer este servicio bajo supervisión de la SBS.

Bancos y aseguradoras podrán administrar jubilaciones en Perú

La resolución SBS N° 02051-2026 detalla los requisitos técnicos y operativos que deberán cumplir las entidades autorizadas para gestionar fondos de pensiones.

Entre ellos, la actualización de procedimientos contables, la implementación de mecanismos efectivos de control interno y la adopción de políticas de gestión de riesgos alineadas con las mejores prácticas internacionales.

PUBLICIDAD

El objetivo es asegurar que la entrada de nuevos actores al sistema previsional se realice bajo estrictos estándares de seguridad y claridad para los afiliados y el mercado en general, promoviendo mayor competencia y protección.

Fachada de la SBS
La apertura del sistema previsional peruano busca ordenar el ingreso de nuevos actores con seguridad, transparencia y supervisión para los afiliados.

Requisitos y control de riesgos para operar fondos de pensiones

Estas medidas se enmarcan en la Ley N° 32123, “Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano”, que sentó las bases para que nuevos actores, además de las AFP tradicionales, puedan ingresar a la administración de fondos de pensiones.

Sobre esta ley, la SBS emitió a fines del año pasado la Resolución N° 04225-2025, que reglamenta el proceso para que bancos, aseguradoras, cajas y financieras participen como Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF).

PUBLICIDAD

El marco exige a las entidades cumplir con requisitos de solvencia, planes de gestión de riesgos y capacidad tecnológica, además de procedimientos claros de supervisión para proteger a los usuarios.

bancos
La Ley N° 32123 de modernización del Sistema Previsional Peruano habilitó el ingreso de nuevas entidades a la administración de fondos de pensiones.

EAF: figura clave para ampliar la competencia previsional

La creación de las EAF permite que diversas entidades financieras puedan gestionar fondos de jubilación, siempre bajo exigentes requisitos técnicos y de solvencia establecidos por la SBS.

Además, la figura de las EAF no está limitada a bancos y aseguradoras, ya que también permite la participación de cajas municipales, financieras, cooperativas y otras entidades autorizadas en la administración de fondos.

Según informó la SBS, el objetivo es garantizar la protección de los fondos de los afiliados, la transparencia en la administración y la competencia en el sector, permitiendo que las autorizaciones sean revisadas y revocadas si no se cumplen las condiciones establecidas.

Integra AFP - pensiones
Integra AFP presentó ante la SBS una solicitud para ampliar su operación hacia seguros y pensiones, mientras mantiene la gestión de fondos previsionales y la protección de sus afiliados.

Integra AFP inicia proceso para operar en seguros y pensiones

Como muestra de la dinámica que ha generado la reforma, la semana pasada Integra AFP anunció que presentó a la SBS una solicitud para incorporar rentas particulares y operar también como compañía de seguros y pensiones.

Este paso, aún en evaluación, ilustra cómo las nuevas reglas están permitiendo que las empresas del sector previsional diversifiquen sus líneas de negocio y se adapten a un entorno más competitivo y regulado.

Integra aseguró que la gestión de fondos previsionales y las cuentas individuales de capitalización seguirán funcionando normalmente, priorizando la continuidad y la protección para sus afiliados.

Temas Relacionados

bancossegurosAFPfondo de pensionesSBSperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lluvias en Lima EN VIVO: se registran aniegos en VES, VMT, Chorrillos y San Juan de Miraflores

La jornada del domingo 16 de agosto complicó varios distritos de la capital con acumulación de agua, viviendas afectadas y vecinos improvisando barreras para frenar el avance de una precipitación que también encendió las alertas

Lluvias en Lima EN VIVO: se registran aniegos en VES, VMT, Chorrillos y San Juan de Miraflores

Sheyla Rojas revela que terminó con Sir Winston porque le fue infiel: “Él no estaba preparado para estar con alguien como yo”

La modelo peruana sorprendió al confesar que la situación se repitió en más de una ocasión hasta que decidió ponerle un alto

Sheyla Rojas revela que terminó con Sir Winston porque le fue infiel: “Él no estaba preparado para estar con alguien como yo”

Esta potencia mundial no deja de comer fresa peruana y ha duplicado sus compras en apenas seis meses

Las exportaciones peruanas de fresa sumaron USD 21 millones entre enero y junio de 2026 y crecieron 35,5% frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con ADEX

Esta potencia mundial no deja de comer fresa peruana y ha duplicado sus compras en apenas seis meses

Lluvias en la costa y sequía en la sierra, el posible escenario del Niño costero en el Perú según investigador del Senamhi

El especialista Nelson Quispe indicó que los efectos del Niño Costero y Niño global en el Perú podrían ser similares a los eventos del año 1982, que fueron de gran magnitud

Lluvias en la costa y sequía en la sierra, el posible escenario del Niño costero en el Perú según investigador del Senamhi

Accomarca: a mitad de camino de la justicia

Francisco Ochoa sostuvo que la ejecución del fallo obtenido en 2016 avanza solo parcialmente y reclamó que se aceleren las pruebas de ADN y las búsquedas pendientes de decenas de comuneros

Accomarca: a mitad de camino de la justicia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Rafael Belaúnde niega conflicto de interés por aportes de Poderosa a su campaña presidencial: “No me ha financiado a mi”

Ministro Rafael Belaúnde niega conflicto de interés por aportes de Poderosa a su campaña presidencial: “No me ha financiado a mi”

Diputada Catherine Palomino tiene taller textil que opera sin licencia en su casa de Huancavelica, confirma municipio

Keiko Fujimori menciona otra vez el plan Bukele al referirse al pedido de facultades contra el crimen

Keiko Fujimori sobre eliminación de visa de México para peruanos: “Es un proceso”

Keiko Fujimori sobre simulacro de terremoto de 8,8: “Las cifras que me tocó leer, la verdad, eran terribles”

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas revela que terminó con Sir Winston porque le fue infiel: “Él no estaba preparado para estar con alguien como yo”

Sheyla Rojas revela que terminó con Sir Winston porque le fue infiel: “Él no estaba preparado para estar con alguien como yo”

Gisela Valcárcel respalda a Ethel Pozo tras anunciar que fue vetada de Teletón: “Amo el valor que tienes para enfrentar las cosas”

Magdyel Ugaz y Sergio George reaparecen juntos en el concierto del Grupo Niche y reavivan los rumores de romance

Naldy Saldaña se lanza como solista con ‘Aprendí’ y divide a sus seguidores: entre el apoyo y los cuestionamientos

¿Quién es Chiara Ferragni, la empresaria italiana que llegó de visita al Perú junto a su pareja?

DEPORTES

Albergue del IPD fue fumigado mientras había deportistas dentro: “Estaba perdiendo el aire y la oxigenación”

Albergue del IPD fue fumigado mientras había deportistas dentro: “Estaba perdiendo el aire y la oxigenación”

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “No nos equivocamos con las contrataciones”

Ignacio Buse vuelve a caer temprano: fue eliminado en Cincinnati y no será cabeza de serie en el US Open 2026

Héctor Cúper aseguró que seguirá con el 3-5-2 en Universitario y quedó encantado con 4 jugadores: “Estoy muy conforme”