Bancos y aseguradoras listos para administrar jubilaciones en Perú si se aprueba nuevo reglamento SBS

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lanzó a consulta pública un proyecto normativo que establece disposiciones prudenciales y contables específicas para bancos y aseguradoras interesados en administrar fondos de pensiones.
El proyecto, que será sometido a consulta durante 15 días, modifica los manuales de contabilidad y el plan de cuentas del sector, y define los estándares operativos, de gestión de riesgos y transparencia que deberán cumplir las entidades que deseen ofrecer este servicio bajo supervisión de la SBS.
Bancos y aseguradoras podrán administrar jubilaciones en Perú
La resolución SBS N° 02051-2026 detalla los requisitos técnicos y operativos que deberán cumplir las entidades autorizadas para gestionar fondos de pensiones.
Entre ellos, la actualización de procedimientos contables, la implementación de mecanismos efectivos de control interno y la adopción de políticas de gestión de riesgos alineadas con las mejores prácticas internacionales.
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El objetivo es asegurar que la entrada de nuevos actores al sistema previsional se realice bajo estrictos estándares de seguridad y claridad para los afiliados y el mercado en general, promoviendo mayor competencia y protección.
Requisitos y control de riesgos para operar fondos de pensiones
Estas medidas se enmarcan en la Ley N° 32123, “Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano”, que sentó las bases para que nuevos actores, además de las AFP tradicionales, puedan ingresar a la administración de fondos de pensiones.
Sobre esta ley, la SBS emitió a fines del año pasado la Resolución N° 04225-2025, que reglamenta el proceso para que bancos, aseguradoras, cajas y financieras participen como Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF).
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El marco exige a las entidades cumplir con requisitos de solvencia, planes de gestión de riesgos y capacidad tecnológica, además de procedimientos claros de supervisión para proteger a los usuarios.
EAF: figura clave para ampliar la competencia previsional
La creación de las EAF permite que diversas entidades financieras puedan gestionar fondos de jubilación, siempre bajo exigentes requisitos técnicos y de solvencia establecidos por la SBS.
Además, la figura de las EAF no está limitada a bancos y aseguradoras, ya que también permite la participación de cajas municipales, financieras, cooperativas y otras entidades autorizadas en la administración de fondos.
Según informó la SBS, el objetivo es garantizar la protección de los fondos de los afiliados, la transparencia en la administración y la competencia en el sector, permitiendo que las autorizaciones sean revisadas y revocadas si no se cumplen las condiciones establecidas.
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Integra AFP inicia proceso para operar en seguros y pensiones
Como muestra de la dinámica que ha generado la reforma, la semana pasada Integra AFP anunció que presentó a la SBS una solicitud para incorporar rentas particulares y operar también como compañía de seguros y pensiones.
Este paso, aún en evaluación, ilustra cómo las nuevas reglas están permitiendo que las empresas del sector previsional diversifiquen sus líneas de negocio y se adapten a un entorno más competitivo y regulado.
Integra aseguró que la gestión de fondos previsionales y las cuentas individuales de capitalización seguirán funcionando normalmente, priorizando la continuidad y la protección para sus afiliados.
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