Bancos y aseguradoras listos para administrar jubilaciones en Perú si se aprueba nuevo reglamento SBS

La resolución SBS N° 02051-2026 fija requisitos técnicos, control interno y gestión de riesgos para las entidades autorizadas a gestionar fondos de pensiones.

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lanzó a consulta pública un proyecto normativo que establece disposiciones prudenciales y contables específicas para bancos y aseguradoras interesados en administrar fondos de pensiones.

El proyecto, que será sometido a consulta durante 15 días, modifica los manuales de contabilidad y el plan de cuentas del sector, y define los estándares operativos, de gestión de riesgos y transparencia que deberán cumplir las entidades que deseen ofrecer este servicio bajo supervisión de la SBS.

Bancos y aseguradoras podrán administrar jubilaciones en Perú

La resolución SBS N° 02051-2026 detalla los requisitos técnicos y operativos que deberán cumplir las entidades autorizadas para gestionar fondos de pensiones.

Entre ellos, la actualización de procedimientos contables, la implementación de mecanismos efectivos de control interno y la adopción de políticas de gestión de riesgos alineadas con las mejores prácticas internacionales.

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El objetivo es asegurar que la entrada de nuevos actores al sistema previsional se realice bajo estrictos estándares de seguridad y claridad para los afiliados y el mercado en general, promoviendo mayor competencia y protección.

La apertura del sistema previsional peruano busca ordenar el ingreso de nuevos actores con seguridad, transparencia y supervisión para los afiliados.

Requisitos y control de riesgos para operar fondos de pensiones

Estas medidas se enmarcan en la Ley N° 32123, “Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano”, que sentó las bases para que nuevos actores, además de las AFP tradicionales, puedan ingresar a la administración de fondos de pensiones.

Sobre esta ley, la SBS emitió a fines del año pasado la Resolución N° 04225-2025, que reglamenta el proceso para que bancos, aseguradoras, cajas y financieras participen como Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF).

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El marco exige a las entidades cumplir con requisitos de solvencia, planes de gestión de riesgos y capacidad tecnológica, además de procedimientos claros de supervisión para proteger a los usuarios.

La Ley N° 32123 de modernización del Sistema Previsional Peruano habilitó el ingreso de nuevas entidades a la administración de fondos de pensiones.

EAF: figura clave para ampliar la competencia previsional

La creación de las EAF permite que diversas entidades financieras puedan gestionar fondos de jubilación, siempre bajo exigentes requisitos técnicos y de solvencia establecidos por la SBS.

Además, la figura de las EAF no está limitada a bancos y aseguradoras, ya que también permite la participación de cajas municipales, financieras, cooperativas y otras entidades autorizadas en la administración de fondos.

Según informó la SBS, el objetivo es garantizar la protección de los fondos de los afiliados, la transparencia en la administración y la competencia en el sector, permitiendo que las autorizaciones sean revisadas y revocadas si no se cumplen las condiciones establecidas.

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Integra AFP presentó ante la SBS una solicitud para ampliar su operación hacia seguros y pensiones, mientras mantiene la gestión de fondos previsionales y la protección de sus afiliados.

Integra AFP inicia proceso para operar en seguros y pensiones

Como muestra de la dinámica que ha generado la reforma, la semana pasada Integra AFP anunció que presentó a la SBS una solicitud para incorporar rentas particulares y operar también como compañía de seguros y pensiones.

Este paso, aún en evaluación, ilustra cómo las nuevas reglas están permitiendo que las empresas del sector previsional diversifiquen sus líneas de negocio y se adapten a un entorno más competitivo y regulado.

Integra aseguró que la gestión de fondos previsionales y las cuentas individuales de capitalización seguirán funcionando normalmente, priorizando la continuidad y la protección para sus afiliados.