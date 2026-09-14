Perú

Papa León XIV cumple 71 años este 14 de setiembre: Conferencia Episcopal Peruana le dedica emotivo saludo

El Santo Padre cumple 71 años este lunes 14 de septiembre y recibió un mensaje especial de la Iglesia peruana, que también se prepara para su esperada visita al país

Collage con el papa León XIV saludando desde el papamóvil, montando a caballo en una zona rural y un grupo religioso en una iglesia.
La Iglesia peruana felicita al papa León XIV por sus 71 años mediante una composición con imágenes de su labor pastoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El papa León XIV celebra este lunes 14 de septiembre su cumpleaños número 71, una fecha que fue aprovechada por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) para enviarle un mensaje de afecto y cercanía en representación de los fieles católicos del país.

A través de sus canales oficiales, la institución religiosa expresó sus buenos deseos al Santo Padre y destacó la importancia de acompañarlo con las oraciones de la comunidad católica peruana. El saludo también estuvo acompañado de un video especial preparado con motivo de esta fecha.

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La Conferencia Episcopal Peruana quiso adelantarse a la celebración para hacer llegar al pontífice un afectuoso mensaje y transmitirle que los fieles del Perú lo tienen presente en esta fecha especial. La institución religiosa agradeció a Dios por la vida del papa León XIV, así como por el servicio que desarrolla al frente de la Iglesia católica y por la misión que desempeña como sucesor de Pedro.

Desde todos los rincones del Perú, nos unimos para celebrar la vida, el servicio y el cumpleaños del Papa León XIV. Un emotivo video con saludos llenos de fe y esperanza, esperando su próxima visita. X/ Conferencia Episcopal Peruana.

¿Qué dijo la Conferencia Episcopal Peruana al papa León XIV por su cumpleaños?

El mensaje de la CEP estuvo marcado por el cariño y la oración. La institución destacó que desde el Perú buscaban acompañar espiritualmente al Santo Padre en el día de su cumpleaños.

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¡Feliz cumpleaños, Papa León XIV! El Perú lo espera con alegría, cariño y oración”, expresó la Conferencia Episcopal Peruana en su saludo. Con estas palabras, la Iglesia católica peruana no solo felicitó al pontífice por sus 71 años, sino que también dejó expresa la expectativa que existe ante su próxima visita al país.

El mensaje fue difundido a través de los canales oficiales de la institución y acompañado por material audiovisual elaborado especialmente para esta ocasión.

La CEP también puso énfasis en la dimensión espiritual de la celebración, invitando a acompañar al Santo Padre mediante la oración y expresando su cercanía con quien ocupa actualmente el máximo cargo dentro de la Iglesia católica.

Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Conferencia Episcopal Peruana
Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Conferencia Episcopal Peruana

Papa León XIV cumple 71 años y recibe homenaje de la Iglesia peruana

La celebración del cumpleaños del papa León XIV se convirtió así en una ocasión para que la comunidad católica peruana reafirme su cercanía con el pontífice.

La Conferencia Episcopal Peruana destacó que su saludo busca transmitir el cariño de los fieles del país hacia el Santo Padre y reconocer el servicio que viene desarrollando como sucesor de Pedro.

En su mensaje, la institución dio gracias a Dios por la vida del pontífice y por la misión que desempeña al frente de millones de fieles en distintas partes del mundo.

El homenaje también adquiere un significado especial por la expectativa que existe en Perú ante la próxima llegada del papa León XIV. Por ello, la felicitación por sus 71 años estuvo acompañada de un anuncio relacionado con los preparativos de la visita que el Santo Padre realizará al país.

Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Captura: X/ Conferencia Episcopal Peruana.
Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Captura: X/ Conferencia Episcopal Peruana.

Conferencia Episcopal Peruana prepara la próxima visita del papa al Perú

Además del saludo por su cumpleaños, la Conferencia Episcopal Peruana anunció la apertura de un espacio oficial destinado a acompañar los preparativos de la próxima visita del papa León XIV al Perú.

Según explicó la institución religiosa, este espacio permitirá a los fieles mantenerse unidos y prepararse para recibir al Santo Padre con el corazón abierto.

La CEP planteó este proceso como una oportunidad para que los católicos puedan caminar juntos, fortalecer su unidad y vivir espiritualmente la espera de la llegada del pontífice.

Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Captura: X/ Conferencia Episcopal Peruana.
Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Captura: X/ Conferencia Episcopal Peruana.

Este es el video que la Iglesia peruana dedicó al papa León XIV

Como parte de las celebraciones, la Conferencia Episcopal Peruana elaboró y difundió un video especial dedicado al cumpleaños número 71 del Santo Padre.

El material audiovisual funciona como un mensaje de felicitación y acompañamiento espiritual. En él, la comunidad católica peruana expresa su respeto, cercanía y afecto hacia León XIV.

Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Captura: X/ Conferencia Episcopal Peruana.
Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Captura: X/ Conferencia Episcopal Peruana.

¿Por qué es especial el saludo de la Iglesia peruana al pontífice?

El mensaje de la Conferencia Episcopal Peruana tiene un componente especial porque no se limita a una felicitación protocolar. La institución quiso transmitir al papa León XIV la cercanía de los católicos peruanos y destacar el acompañamiento espiritual que recibe desde el país.

La expresión de cariño y oración ocupa un lugar central en el mensaje de la CEP, que agradeció a Dios por la vida del Santo Padre y por la responsabilidad que asumió como sucesor de Pedro.

La frase “El Perú lo espera con alegría, cariño y oración” resume además el sentimiento expresado por la Iglesia peruana frente a la próxima visita del pontífice.

Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Captura: X/ Conferencia Episcopal Peruana.
Papa León XIV celebra sus 71 años: así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana. Captura: X/ Conferencia Episcopal Peruana.

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