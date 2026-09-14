Colegios de Perú dictarán cursos de educación financiera, anuncia el Gobierno: estos serán los contenidos reemplazados

Ministro de Educación anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”. (Video: TV Perú)

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El Gobierno de Perú anunció que incorporará educación financiera a la currícula escolar como parte de una reforma que también incluirá educación cívica, valores, inglés y orientación técnica.

La medida fue comunicada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, realizada en la Institución Educativa 1211 José María Arguedas, en el distrito limeño de Santa Anita.

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Chang plantea una currícula con menos contenidos y mayor profundidad

El titular del Ministerio de Educación sostuvo que la revisión busca reducir la sobrecarga de conocimientos en las aulas y concentrar la enseñanza en competencias que, según dijo, resultan prioritarias para los estudiantes.

“La currícula está demasiada cargada de conocimientos, pero con muy poca profundidad”, afirmó Chang ante la presidenta Keiko Fujimori, autoridades educativas, docentes y alumnos presentes en el colegio.

Educación financiera. El Gobierno de Perú actualizará la currícula nacional después de una década y anunció que retirará contenidos que considera ideológicos.

El ministro indicó que el rediseño pondrá el foco en el pensamiento crítico, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la formación técnica. Sobre este último aspecto, señaló que la intención es que los alumnos puedan concluir su etapa escolar con herramientas para acceder a un oficio.

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Dentro de los nuevos ejes, Chang mencionó la enseñanza de educación cívica, valores e inglés. También incluyó contenidos de educación financiera, aunque no precisó si serán dictados como curso independiente o si formarán parte de materias ya existentes.

“Vamos a pedir que se incorporen temas de educación cívica, temas de valores, el inglés como una forma de comunicación con el mundo, educación financiera”, expresó el funcionario.

La educación financiera apuntará al manejo de la economía familiar y nacional

Chang explicó que la propuesta pretende que los alumnos comprendan la importancia de la administración económica en sus hogares y en el país. “Para que los muchachos entiendan lo importante que es el manejo económico, no solamente familiar, sino nacional”, sostuvo.

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El anuncio no incluyó detalles sobre los grados escolares que abarcará la medida, los contenidos específicos que se impartirán, la capacitación que recibirán los docentes ni la fecha de implementación. Tampoco se informó si el Ministerio de Educación elaborará nuevos textos o materiales para las instituciones educativas.

El Ministerio de Educación no precisó si la educación financiera será un curso independiente ni cómo se aplicará en la currícula.

La educación financiera fue presentada como parte de una actualización de la currícula nacional, cuya última evaluación, de acuerdo con Chang, ocurrió después de diez años de vigencia.

El ministro sostuvo que el Gobierno buscará retirar de los programas escolares “todo tipo de ideología”, pero no identificó cuáles contenidos, cursos, materiales o enfoques serán modificados.

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“No debe haber una interpretación ideológica de la historia”, declaró Chang. Añadió que el Ejecutivo recurrirá al “rigor de la historia científica” para que los estudiantes desarrollen una opinión propia a partir de su pensamiento crítico.

Los resultados de PISA quedaron como telón de fondo de la reforma

La iniciativa fue anunciada pocos días después de la difusión de los resultados de la evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

En la edición de 2025, Perú obtuvo 390 puntos en comprensión lectora, 18 menos que en 2022; 382 en matemática, nueve menos; y 406 en ciencias, dos puntos por debajo de la medición anterior.

El ministro José Antonio Chang vinculó la caída de Perú en PISA con la necesidad de reforzar el acompañamiento de las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída en lectura devolvió al país a un nivel inferior al alcanzado en 2015, cuando obtuvo 398 puntos. En matemática, el desempeño también quedó por debajo de los registros de hace una década.

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Chang vinculó los resultados con la necesidad de reforzar el acompañamiento familiar. Por eso, anunció que el Gobierno retomará una guía para padres, con sugerencias de temas de conversación de acuerdo con cada grado escolar.

“Tan importante es la presencia del padre como la del maestro”, afirmó. El ministro señaló que los estudiantes permanecen entre seis y siete horas al día en los colegios, mientras que pasan más tiempo en sus hogares.