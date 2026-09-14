Perú

Colegios de Perú dictarán cursos de educación financiera, anuncia el Gobierno: estos serán los contenidos reemplazados

Tras el desastre de la prueba PISA, el ministro José Antonio Chang presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031, con una currícula que priorizará mayor profundidad en lectura, matemática y pensamiento crítico

Ministro de Educación anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”. (Video: TV Perú)
Guardar

El Gobierno de Perú anunció que incorporará educación financiera a la currícula escolar como parte de una reforma que también incluirá educación cívica, valores, inglés y orientación técnica.

La medida fue comunicada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, realizada en la Institución Educativa 1211 José María Arguedas, en el distrito limeño de Santa Anita.

PUBLICIDAD

Chang plantea una currícula con menos contenidos y mayor profundidad

El titular del Ministerio de Educación sostuvo que la revisión busca reducir la sobrecarga de conocimientos en las aulas y concentrar la enseñanza en competencias que, según dijo, resultan prioritarias para los estudiantes.

“La currícula está demasiada cargada de conocimientos, pero con muy poca profundidad”, afirmó Chang ante la presidenta Keiko Fujimori, autoridades educativas, docentes y alumnos presentes en el colegio.

dinero
Educación financiera. El Gobierno de Perú actualizará la currícula nacional después de una década y anunció que retirará contenidos que considera ideológicos.

El ministro indicó que el rediseño pondrá el foco en el pensamiento crítico, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la formación técnica. Sobre este último aspecto, señaló que la intención es que los alumnos puedan concluir su etapa escolar con herramientas para acceder a un oficio.

PUBLICIDAD

Dentro de los nuevos ejes, Chang mencionó la enseñanza de educación cívica, valores e inglés. También incluyó contenidos de educación financiera, aunque no precisó si serán dictados como curso independiente o si formarán parte de materias ya existentes.

“Vamos a pedir que se incorporen temas de educación cívica, temas de valores, el inglés como una forma de comunicación con el mundo, educación financiera”, expresó el funcionario.

La educación financiera apuntará al manejo de la economía familiar y nacional

Chang explicó que la propuesta pretende que los alumnos comprendan la importancia de la administración económica en sus hogares y en el país. “Para que los muchachos entiendan lo importante que es el manejo económico, no solamente familiar, sino nacional”, sostuvo.

El anuncio no incluyó detalles sobre los grados escolares que abarcará la medida, los contenidos específicos que se impartirán, la capacitación que recibirán los docentes ni la fecha de implementación. Tampoco se informó si el Ministerio de Educación elaborará nuevos textos o materiales para las instituciones educativas.

ministerio de educacion
El Ministerio de Educación no precisó si la educación financiera será un curso independiente ni cómo se aplicará en la currícula.

La educación financiera fue presentada como parte de una actualización de la currícula nacional, cuya última evaluación, de acuerdo con Chang, ocurrió después de diez años de vigencia.

El ministro sostuvo que el Gobierno buscará retirar de los programas escolares “todo tipo de ideología”, pero no identificó cuáles contenidos, cursos, materiales o enfoques serán modificados.

“No debe haber una interpretación ideológica de la historia”, declaró Chang. Añadió que el Ejecutivo recurrirá al “rigor de la historia científica” para que los estudiantes desarrollen una opinión propia a partir de su pensamiento crítico.

Los resultados de PISA quedaron como telón de fondo de la reforma

La iniciativa fue anunciada pocos días después de la difusión de los resultados de la evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

En la edición de 2025, Perú obtuvo 390 puntos en comprensión lectora, 18 menos que en 2022; 382 en matemática, nueve menos; y 406 en ciencias, dos puntos por debajo de la medición anterior.

Ilustración en acuarela de tres estudiantes junto a libros sosteniendo un gráfico descendente con el texto PISA 2025.
El ministro José Antonio Chang vinculó la caída de Perú en PISA con la necesidad de reforzar el acompañamiento de las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída en lectura devolvió al país a un nivel inferior al alcanzado en 2015, cuando obtuvo 398 puntos. En matemática, el desempeño también quedó por debajo de los registros de hace una década.

Chang vinculó los resultados con la necesidad de reforzar el acompañamiento familiar. Por eso, anunció que el Gobierno retomará una guía para padres, con sugerencias de temas de conversación de acuerdo con cada grado escolar.

“Tan importante es la presencia del padre como la del maestro”, afirmó. El ministro señaló que los estudiantes permanecen entre seis y siete horas al día en los colegios, mientras que pasan más tiempo en sus hogares.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónJosé Antonio Changeducación financieraPlan Nacional de Educación 2026-2031peru-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La inseguridad encierra a los peruanos: el 85% cambió sus hábitos nocturnos por miedo al crimen, alerta el BCP

La gente ya no quiere salir de noche La delincuencia cambia la vida después de las 20:00 para millones de familias, que temen a la extorsión, el robo y el secuestro

La inseguridad encierra a los peruanos: el 85% cambió sus hábitos nocturnos por miedo al crimen, alerta el BCP

España: Más de 43 mil vacantes llevan al menos 90 días sin cubrir y el país ahora busca técnicos en Perú, ¿en qué carreras?

Las oportunidades en España estarán dirigidas a profesionales y estudiantes próximos a terminar su formación técnica. Las empresas participantes pertenecen a los sectores de minería, mecánica, mantenimiento industrial y construcción

España: Más de 43 mil vacantes llevan al menos 90 días sin cubrir y el país ahora busca técnicos en Perú, ¿en qué carreras?

Minedu anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”

Anuncio se realizó durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031 con presencia de la presidenta Keiko Fujimori

Minedu anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”

Erick Delgado calificó como “tragedia futbolística” el error de Alejandro Duarte, pero le dejó mensaje: “Es una carrera de largo aliento”

El ‘Loco’ se pronunció por la desafortunada jugada que protagonizaron el arquero ‘blanquiazul’ y Gianfranco Chávez para el gol de Lisandro Alzugaray. Ahí aprovechó para dejarle una reflexión al portero peruano

Erick Delgado calificó como “tragedia futbolística” el error de Alejandro Duarte, pero le dejó mensaje: “Es una carrera de largo aliento”

Keiko Fujimori: Perú registra 248 homicidios durante el gobierno de la presidenta

Mientras tanto, la mandataria insiste en la necesidad de que el Congreso acelere la revisión y aprobación de las facultades legislativas para enfrentar la ola de criminalidad

Keiko Fujimori: Perú registra 248 homicidios durante el gobierno de la presidenta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Minedu anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”

Minedu anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”

Keiko Fujimori: Perú registra 248 homicidios durante el gobierno de la presidenta

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

“Sí, debe ser”: Defensor Josué Gutiérrez admite que sus informes de viajes al extranjero contienen párrafos copiados

ENTRETENIMIENTO

Zully sorprende al confesar todos los retoques que se realizó en una clínica estética de Miami: “Menos la cara”

Zully sorprende al confesar todos los retoques que se realizó en una clínica estética de Miami: “Menos la cara”

Ariel Bracamonte y qué pasó con la herencia de Myriam Fefer: poder legal a Liliana Castro, los viaje de Eva y la cuenta en Estados Unidos

Romeo Santos y Prince Royce pusieron a cantar a Lima con dos noches a pura bachata en el Estadio Nacional

'Planchando el Despecho' abrió el concierto de Pandora en Lima y se ganó al público desde el arranque

Casting de ‘Combate’ en ATV: colas desde la madrugada, la puerta que casi tumban y los videos que se hicieron virales

DEPORTES

Erick Delgado calificó como “tragedia futbolística” el error de Alejandro Duarte, pero le dejó mensaje: “Es una carrera de largo aliento”

Erick Delgado calificó como “tragedia futbolística” el error de Alejandro Duarte, pero le dejó mensaje: “Es una carrera de largo aliento”

“No podemos exigir más de ellas”: Antonio Rizola valoró el quinto puesto de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

“Si se trata de dar mis rodillas por la selección, aquí estoy”: Coraima Gómez y su sacrificio en el Sudamericano de Vóley

“La ‘U’ se divirtió”: José Carvallo y su análisis del triunfo de Universitario ante Alianza Lima en Matute