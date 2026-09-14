Perú

Hospital Sergio Bernales: el medicamento que figuraba disponible para 38 meses y que una familia no pudo conseguir para una cirugía

El establecimiento afronta cuestionamientos por medicamentos vencidos entre 2017 y 2024, además de una denuncia administrativa que advierte problemas en la entrega y almacenamiento de fármacos

Pacientes oncológicos del Hospital Sergio E. Bernales alzan su voz de protesta ante la alarmante escasez de medicamentos vitales para sus tratamientos. Mientras el director del hospital niega el desabastecimiento, una denuncia interna revela presunta negligencia, fármacos que vencen en almacenes y la pérdida de medicinas de alto costo. Punto Final
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El Hospital Sergio Bernales quedó bajo cuestionamiento por la diferencia entre los medicamentos registrados como disponibles en sus almacenes y las dificultades que enfrentan algunos pacientes para obtenerlos. Un reportaje de Punto Final expuso el caso de una mujer que buscaba vecuronio para una intervención quirúrgica de su madre, de 84 años, mientras el sistema oficial de información en salud registraba existencias de este fármaco.

La situación cobró mayor relevancia debido a que el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) mostraba, al cierre de julio, una cantidad de vecuronio suficiente para cubrir hasta 38 meses de consumo en el establecimiento. Pese a ese registro, la familiar de una paciente recibió información contradictoria cuando acudió a solicitar el medicamento.

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El reportaje también expuso la existencia de medicamentos vencidos dentro del hospital. De acuerdo con la información difundida por el dominical, se encontraron productos con fechas de vencimiento correspondientes a distintos años, desde 2017 hasta 2024. El director del Sergio Bernales atribuyó parte de esta situación al periodo de emergencia sanitaria por la COVID-19 y al ingreso de medicamentos, donaciones y cantidades superiores a las necesidades del establecimiento.

A esta situación se sumó una denuncia administrativa presentada por una trabajadora del hospital en junio. El documento señala presuntos problemas con la entrega de medicamentos, productos almacenados hasta su vencimiento y un fármaco oncológico valorizado en más de 20 mil soles cuyo stock físico no pudo ser ubicado, según el contenido expuesto en el reportaje.

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Registro oficial muestra disponibilidad de vecuronio

medicinas - medicamentos - farmacia
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El caso del vecuronio quedó como uno de los principales puntos de la denuncia. La información consultada en REUNIS mostró que el medicamento figuraba dentro del stock reportado por el propio hospital. El registro correspondiente al cierre de julio indicaba una cantidad suficiente para cubrir 38 meses de consumo.

Ante esta diferencia, el director del Hospital Sergio Bernales señaló que debía verificar la información. “Yo se la puedo corroborar ahora mismo. Si es cierto que teniendo este medicamento no lo expendemos, eso sí es grave”, declaró, según el reportaje de Punto Final.

El funcionario también sostuvo que, si el establecimiento dispone del fármaco y este no llega al paciente, existen responsables. “Yo debo hacer la investigación ahora mismo, porque si es cierto que teniendo un medicamento y le dicen al paciente que no hay, hay responsables”, afirmó.

Otro de los aspectos expuestos corresponde a los medicamentos vencidos encontrados dentro del hospital. El reporte indicó que los productos correspondían a ocho años distintos: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

El director explicó que parte del problema se relaciona con el periodo de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Según su versión, durante ese periodo ingresaron medicamentos y donaciones en cantidades que no siempre coincidían con las necesidades del establecimiento. También mencionó dificultades asociadas con los trámites administrativos y la falta de optimización de esos recursos.

La presencia de productos vencidos quedó vinculada, además, con la denuncia administrativa presentada por una trabajadora. El documento, expuesto en el reportaje, señala que existirían medicamentos dentro del hospital que no llegan a los pacientes y productos que permanecen almacenados hasta perder su vigencia.

Director niega problemas con tratamientos oncológicos

Una trabajadora presentó en junio un documento que señala presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos, incluido un fármaco oncológico valorizado en más de S/20 mil cuyo stock físico no fue ubicado. Composición: Infobae
Una trabajadora presentó en junio un documento que señala presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos, incluido un fármaco oncológico valorizado en más de S/20 mil cuyo stock físico no fue ubicado. Composición: Infobae

El abastecimiento para pacientes oncológicos también fue motivo de cuestionamientos durante el reportaje. Frente a las denuncias de pacientes que aseguraron tener dificultades para acceder a sus tratamientos, el director del hospital rechazó que exista desabastecimiento de estos medicamentos.

“Yo puedo ser categórico que no ha habido ningún desabastecimiento de su medicamento”, sostuvo el funcionario. Además, señaló que el Hospital Sergio Bernales ocupa el octavo puesto a nivel nacional en atención de pacientes oncológicos.

Consultado por las personas que afirmaron no recibir sus medicamentos, el director indicó que debía revisarse cada denuncia. También sostuvo que el establecimiento dispone de los fármacos necesarios para los tratamientos oncológicos y que casos anteriores de reclamos fueron revisados bajo ese criterio.

Denuncia administrativa continúa bajo investigación

La denuncia presentada en junio todavía se encontraba bajo revisión al momento del reportaje. El director explicó que el procedimiento requiere solicitudes de información, recopilación de documentos y análisis antes de establecer responsabilidades.

“Me dicen que están recopilando la información”, declaró ante las consultas sobre el avance del caso. Luego señaló que esperaba que la investigación concluyera con rapidez y precisó que el proceso continuaba su curso.

Sobre el caso del medicamento que figura en los registros oficiales pero no fue entregado a una paciente, el director sostuvo que la información recién llegó a su conocimiento durante la intervención del reportaje y que correspondía verificarla. Su respuesta quedó vinculada a la necesidad de establecer si existió una diferencia entre el stock registrado y la entrega efectiva del fármaco.

La información expuesta también incluyó el caso de otros pacientes que aseguraron asumir gastos para adquirir medicamentos fuera del hospital. Uno de los testimonios recogidos en el informe señaló un desembolso de aproximadamente 800 soles por medicinas que no pudo obtener dentro del establecimiento.

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