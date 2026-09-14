Keiko Fujimori lamenta fallecimiento de su primo, quien llevaba varios días sin vida al momento de ser encontrado

Keiko Fujimori lamenta muerte de su primo (Presidencia)

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Keiko Fujimori lamentó el fallecimiento de su primo Ysidro Kagami Fujimori, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo 13 de septiembre en el departamento donde vivía solo, en el distrito limeño de La Molina. La presidenta del Perú difundió un mensaje a las 20:00, varias horas después de que se conociera la muerte de su familiar.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado”, escribió Fujimori en su cuenta de X.

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En el mismo comunicado, indicó que la familia optó por una ceremonia reservada. “Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado. Agradezco de corazón los mensajes de preocupación, las condolencias y el respeto en estos momentos difíciles”, añadió.

El hallazgo ocurrió en un edificio de La Molina, donde Kagami Fujimori residía en el segundo piso. Los primeros datos conocidos señalan que el hombre llevaba varios días fallecido cuando ingresaron a la vivienda.

Primo de Keiko Fujimori es hallado sin vida

El hallazgo ocurrió luego de la alerta de vecinos de La Molina

La preocupación surgió entre residentes del edificio ante la ausencia prolongada de Kagami Fujimori en las zonas comunes. Una representante de la junta de propietarios relató que el hombre solía salir con frecuencia para realizar compras y saludar a quienes vivían en el inmueble.

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Los vecinos dejaron de verlo durante varios días y, según el testimonio recogido en el lugar, algunos estimaban que su ausencia podía extenderse por cerca de un mes. Esa situación motivó que avisaran a la exesposa del fallecido.

Con la autorización de ella, ingresaron al departamento y encontraron el cuerpo. En el lugar había una silla y una mesa de plástico cerca de la zona donde fue localizado Ysidro Kagami Fujimori.

La Policía Nacional del Perú acudió al inmueble después del aviso y quedó a cargo de las diligencias iniciales. Las autoridades deberán establecer las circunstancias y la causa de la muerte.

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Isidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, fue encontrado sin vida en su domicilio en el distrito de La Molina. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. - Latina Noticias

Ysidro Kagami Fujimori vivía solo en el segundo piso del edificio

Ysidro Kagami Fujimori era hijo de Ysidro Kagami Jiraku y de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori. Por esa relación familiar, era primo de Keiko Fujimori.

La presidenta de la junta de propietarios lo describió como una persona cercana a los vecinos del edificio. También expresó tristeza por el desenlace y recordó los saludos habituales que intercambiaba con quienes integraban la comunidad residencial.

La familia no difundió información adicional sobre los servicios funerarios ni sobre las condiciones en que se realizará la despedida. El mensaje de Keiko Fujimori confirmó que será un acto privado, sin convocatoria pública.

Las autoridades deben determinar las causas del fallecimiento

Hasta el momento, no se informó una causa oficial de muerte. Las diligencias policiales y las actuaciones que correspondan permitirán determinar si el fallecimiento respondió a causas naturales u otra circunstancia.

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El caso tomó relevancia por el vínculo de Ysidro Kagami Fujimori con la familia Fujimori y porque el hallazgo se produjo luego de un período prolongado sin contacto con los vecinos.

El fallecimiento de Ysidro Kagami Fujimori se conoció durante la mañana del domingo 13 de septiembre. Horas más tarde, Keiko Fujimori publicó su mensaje de condolencias y pidió respeto para la privacidad de sus familiares durante el duelo.