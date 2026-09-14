Diputada de Buen Gobierno contrató como asesor a “oficial de la Marina” que fue dado de baja cuando era marinero

El asesor figura como teniente primero en retiro, pero la Marina confirmó que fue dado de baja como marinero en 1985. (Crédito: Panorama)

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La diputada Karina Santana Vera, del Partido del Buen Gobierno, contrató como asesor I a Luis Alberto Wurtelle Aguirre, quien en su hoja de vida figura como supuesto oficial de la Marina de Guerra del Perú. Sin embargo, de acuerdo con información oficial de la institución citada por Panorama, el hombre realizó servicio militar entre 1984 y 1985 y fue dado de baja con el grado de marinero.

El reportaje también cuestionó las fotografías que Wurtelle Aguirre exhibía en redes sociales, donde aparece utilizando un uniforme con distintivos y medallas correspondientes a distintos grados y cursos de la Marina. El excongresista y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, señaló que existen inconsistencias en los elementos que aparecen en la indumentaria.

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La congresista Karina Santana y su asesor Luis Alberto Wurtelle figuran en medio de cuestionamientos por presuntas falsedades en la hoja de vida del funcionario en Perú. (Panorama)

Asesor se presentó como “oficial de la Marina”

Según Panorama, el currículum de Wurtelle Aguirre consigna que estudió en la Escuela Naval y que fue teniente primero en retiro de Infantería de Marina, además de haber pertenecido a una unidad de comandos anfibios entre 1982 y 1991.

Sin embargo, José Cueto cuestionó la información y aseguró que el hombre nunca pasó por la Escuela Naval. “Ese señor nunca ha estado en la Escuela Naval”, afirmó el excongresista para el citado medio.

El exalmirante también observó las insignias que Wurtelle Aguirre utiliza en una de las fotografías difundidas en sus redes sociales. Según explicó, el asesor aparece con elementos correspondientes a distintos grados y cursos, algo que consideró incompatible con la forma en que se utiliza el uniforme militar.

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Un reportero del programa Panorama entrevista a Luis Alberto Wurtelle Aguirre junto a la diputada Karina Santana por cuestionamientos en su hoja de vida. (Panorama)

La Marina confirmó que fue dado de baja como marinero

La información oficial citada por Panorama señala que Wurtelle Aguirre realizó servicio militar entre el 26 de enero de 1984 y el 7 de noviembre de 1985. La institución precisó que fue dado de baja con el grado de marinero, por la causal de tiempo cumplido.

El dato contradice la presentación consignada en el currículum del asesor, donde figura como teniente primero en retiro. Consultado por Panorama sobre las fotografías y las observaciones realizadas a su hoja de vida, Wurtelle Aguirre evitó responder y reiteró: “Me reservo el derecho”.

Santana, por su parte, sostuvo que tenía entendido que su asesor había estado en la Marina y cumplido su servicio. “Yo tengo entendido que el señor es una persona que ha estado en la Marina y ha cumplido su servicio”, respondió cuando fue consultada sobre sus antecedentes militares.

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Un documento oficial de la Marina de Guerra del Perú confirma que el asesor Luis Alberto Wurtelle fue dado de baja como marinero tras cumplir su servicio militar entre 1984 y 1985. (Panorama)

Cuestionan sus estudios consignados en el CV

El reportaje también puso bajo cuestionamiento los grados académicos que aparecen en la hoja de vida de Wurtelle Aguirre. Panorama señaló que el documento registra tres maestrías, aunque estas no aparecen como grados inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu.

Ante la consulta, el asesor explicó que se trataría de estudios culminados cuyos títulos todavía no figuran en el registro. “Están egresados, no figura en la Sunedu, porque tienen que tener el título”, manifestó.

El programa también recordó que Wurtelle Aguirre había intentado anteriormente postular a otros cargos públicos y que, según la documentación mostrada en el reportaje, en una de esas postulaciones no habría cumplido con el requisito relacionado con el grado de maestría.

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“Si grabas pierdes tu trabajo”

El reportaje de Panorama abordó además un episodio ocurrido en Huaral, donde la diputada fue cuestionada por la advertencia que hizo a una trabajadora de fiscalización que registraba con su celular una intervención relacionada con el vehículo de Santana.

El automóvil de la congresista había sido estacionado en un bulevar, situación que generó quejas de transeúntes porque dificultaba el paso. Durante el incidente, Santana le dijo a la fiscalizadora: “No me estés grabando tampoco, porque al estar grabando vas a perder tu trabajo”.

Consultada posteriormente por Panorama, la diputada negó haber incurrido en abuso de autoridad y sostuvo que toda persona tiene derecho a pedir que no la graben. También afirmó que no tuvo intención de que la trabajadora perdiera su empleo debido a su condición de congresista.

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