Receta tallarines verdes

Mayormente se consume el tallarín verde con bistec, aunque a veces con pollo frito (Foto: Difusión)

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Los tallarines verdes peruanos son un clásico de la cocina criolla. Se preparan con una salsa cremosa de albahaca, espinaca, queso fresco y leche evaporada, que se mezcla con pasta hasta obtener un plato aromático, sabroso y de intenso color verde. Tradicionalmente se sirven acompañados de bistec, pollo a la plancha o huevo frito.

Ingredientes para 4 personas

Para los tallarines verdes

500 g de tallarines o spaghetti

1 taza de hojas de albahaca fresca

1 taza de espinaca fresca

150 g de queso fresco

½ taza de leche evaporada

¼ de taza de aceite vegetal

½ cebolla pequeña

2 dientes de ajo

2 cucharadas de queso parmesano rallado

Sal al gusto

Pimienta al gusto

¼ de taza del agua de cocción de los tallarines

Para acompañar

4 bistecs de res, pollo a la plancha o huevos fritos

Queso parmesano adicional

Salsa criolla, opcional

Cómo preparar tallarines verdes peruanos

1. Cocinar los tallarines

Hierve abundante agua con sal en una olla. Cuando llegue a ebullición, agrega los tallarines y cocínalos según las indicaciones del paquete hasta que queden al dente.

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Antes de escurrirlos, reserva aproximadamente ¼ de taza del agua de cocción.

Escurre los tallarines y reserva.

2. Preparar la albahaca y espinaca

Lava muy bien las hojas de albahaca y espinaca.

Para conservar mejor el color verde, puedes escaldarlas durante unos segundos en agua hirviendo y luego pasarlas inmediatamente por agua fría.

Escúrrelas bien.

3. Preparar el aderezo

Calienta el aceite en una sartén y agrega la cebolla picada.

Sofríe a fuego medio hasta que esté transparente. Añade los ajos y cocina durante aproximadamente un minuto.

Retira del fuego y deja que la mezcla se enfríe ligeramente.

4. Licuar la salsa verde

Coloca en la licuadora la albahaca, espinaca, queso fresco, leche evaporada, cebolla, ajo y queso parmesano.

Licúa hasta obtener una salsa cremosa y homogénea.

Si está demasiado espesa, agrega poco a poco el agua reservada de la cocción de los tallarines.

5. Cocinar la salsa

Vierte la salsa en una sartén o cacerola y cocina a fuego bajo durante unos 5 minutos, removiendo constantemente.

Prueba y agrega sal y pimienta al gusto.

Evita hervirla demasiado para conservar su textura cremosa y el sabor de las hierbas.

6. Mezclar con los tallarines

Agrega los tallarines cocidos a la sartén con la salsa.

Mezcla cuidadosamente hasta que toda la pasta quede cubierta de salsa verde.

Si la preparación está demasiado espesa, incorpora un pequeño chorrito adicional del agua de cocción.

7. Servir

Sirve los tallarines verdes inmediatamente y espolvorea queso parmesano por encima.

Acompaña tradicionalmente con bistec de res, aunque también puedes servirlos con pollo a la plancha o huevo frito.

Secretos para unos buenos tallarines verdes

Usa albahaca fresca: es la responsable del aroma característico de la salsa.

Combina albahaca y espinaca: la espinaca ayuda a conseguir un color verde más intenso y una salsa equilibrada.

No excedas la cantidad de leche: demasiada leche puede hacer que la salsa quede líquida.

Reserva agua de la pasta: contiene almidón y ayuda a conseguir una salsa más cremosa.

No sobrecocines los tallarines: deben quedar al dente para que mantengan buena textura.

El queso fresco es fundamental: aporta la textura y el sabor característicos de la preparación peruana.

Para un sabor más intenso, puedes añadir un poco más de queso parmesano.

¿Con qué se acompañan los tallarines verdes?

Las combinaciones más populares son:

Tallarines verdes con bistec

Tallarines verdes con pollo a la plancha

Tallarines verdes con huevo frito

Tallarines verdes con milanesa

Tallarines verdes con chuleta de cerdo

También puedes acompañarlos con una pequeña porción de salsa criolla para aportar frescura y acidez al plato.

Variaciones

Tallarines verdes con bistec

Prepara los tallarines verdes siguiendo la receta y sírvelos con un bistec de res previamente sazonado con sal, pimienta y un poco de ajo.

Tallarines verdes con pollo

Una alternativa más ligera es acompañarlos con pechuga de pollo a la plancha, cortada en filetes.

Tallarines verdes vegetarianos

La receta base ya es vegetariana si utilizas queso y leche de origen convencional. Puedes servirla con huevo frito, champiñones salteados o verduras a la plancha.

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Tallarines verdes más cremosos

Para una salsa especialmente cremosa, puedes aumentar ligeramente la cantidad de queso fresco y ajustar la textura con leche evaporada.

Preguntas frecuentes

¿Qué llevan los tallarines verdes peruanos?

La preparación tradicional lleva tallarines, albahaca, espinaca, queso fresco, leche evaporada, ajo, cebolla, aceite y queso parmesano.

¿Por qué se agrega espinaca a los tallarines verdes?

La espinaca ayuda a intensificar el color verde de la salsa y aporta sabor y textura sin quitar protagonismo a la albahaca.

¿Los tallarines verdes llevan leche evaporada?

Sí. La leche evaporada es uno de los ingredientes utilizados tradicionalmente para conseguir una salsa cremosa.

¿Con qué carne se sirven los tallarines verdes?

La combinación clásica es tallarines verdes con bistec, aunque también son muy populares con pollo, huevo frito o milanesa.

¿Cómo hacer para que los tallarines verdes queden más cremosos?

Puedes utilizar queso fresco y leche evaporada y añadir gradualmente agua de cocción de la pasta mientras mezclas la salsa con los tallarines.

Información de la receta

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Porciones: 4

Dificultad: Fácil

Información nutricional aproximada por porción

Sin contar el bistec u otro acompañamiento:

Calorías: 540 kcal

Proteínas: 18 g

Carbohidratos: 72 g

Grasas: 21 g

Los valores nutricionales son aproximados y pueden variar según las cantidades y marcas de los ingredientes utilizados.