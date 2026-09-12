Julio Velarde, presidente del BCRP: “Sin educación no hay forma de que podamos prosperar”

Velarde también cuestionó el funcionamiento del servicio civil y señaló que el Estado necesita profesionales capaces de atender problemas de educación, salud e infraestructura. Foto: Gobierno del Perú

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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, cuestionó el estado de los servicios de educación y salud en el país y sostuvo que ambos son determinantes para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Durante una sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la República, afirmó que las deficiencias en estos sectores no corresponden al nivel de ingresos que registra el Perú.

Velarde también puso el foco en el funcionamiento del servicio civil y consideró que el Estado requiere profesionales capaces de responder de manera adecuada a problemas vinculados con educación, salud e infraestructura. Para el titular del BCRP, mejorar estos ámbitos permitiría generar condiciones para que el país alcance una mayor prosperidad en las próximas décadas.

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Velarde cuestiona las políticas de educación y salud

“Han sido un desastre las políticas de salud y de educación en los últimos años. El nivel de atención sanitaria que tenemos y de la educación no corresponde a nuestro nivel de ingreso per cápita. Yo podría criticar más duramente porque muchas veces me he metido en uno de los dos temas”, dijo.

Al referirse específicamente a los resultados educativos, el presidente del BCRP señaló que los primeros lugares corresponden principalmente a países asiáticos, mientras que América Latina aparece en posiciones posteriores. “En educación, los cinco primeros lugares son de países asiáticos y Latinoamérica comienza con el puesto 50, siendo primeros Chile y Uruguay. Se habla del modelo primario exportador, pero sin educación no hay forma de que podamos prosperar y tengamos realmente avances en un nivel superior”, agregó.

Para el presidente del BCRP, avanzar en estos ámbitos ayudaría a crear las condiciones necesarias para que el Perú alcance mayor prosperidad en las próximas décadas. Foto: Flickr

El papel del servicio civil para el desarrollo

Durante su intervención ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, Velarde sostuvo que las limitaciones del aparato estatal también dificultan la atención de las necesidades del país. En ese sentido, vinculó la calidad de los servicios públicos con la capacidad del Estado para ejecutar políticas y resolver problemas.

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“Tenemos un servicio civil que es sumamente pobre y, sin un buen servicio civil, es imposible tener una sociedad próspera, incluso un sector privado próspero”, manifestó.

El economista añadió que el país necesita fortalecer la profesionalización de quienes trabajan en el Estado para mejorar áreas consideradas esenciales. “Uno necesita realmente una burocracia profesional para dejar bien la educación, salud e infraestructura. El servicio público del país se ha deteriorado”, indicó el presidente del BCRP.

“Si tuviéramos realmente un servicio público de calidad y profesional, con mejor educación, no tengan ninguna duda que el Perú va a ser próspero en pocas décadas”, añadió.

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Durante su intervención ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, Velarde señaló que las deficiencias del Estado dificultan atender las necesidades del país. Foto: World Economic Forum

El progreso económico registrado en las últimas décadas

Pese a sus críticas, Velarde señaló que no debe perderse de vista la evolución que han experimentado el Perú y el mundo en términos de consumo y producción. Según explicó, los niveles actuales muestran una mejora importante frente a décadas anteriores, aunque consideró que este avance ha sido gradual.

“No se puede tampoco decir que es lo mismo que antes; vean el consumo de kilos de pollo per cápita, se ha más que duplicado frente a los 90, o sino observen la producción de cualquier tipo y notarán que se ha consumido enormemente. Creo que no se tiene conciencia de lo que evolucionó, no solo el Perú, sino el mundo”, afirmó.

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Velarde comparó además la situación actual con la de periodos anteriores y destacó el crecimiento registrado en el consumo. “El mundo era sumamente pobre. Se dice que, en Estados Unidos, un norteamericano actual está 14 veces mejor en consumo que en 1900; incluso, estudios recientes corrigen la calidad de productos y se llegaría hasta 39 veces. Nosotros, con las cuentas nacionales que tenemos, estamos casi seis veces mejor ahora que en los años 50. O sea, es un avance lento, pero hay progreso”, dijo.