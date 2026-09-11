Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón: “Tienen identificados todos mis pasos”

La conductora Magaly Medina se defiende de las acusaciones de Jefferson Farfán, quien busca que regrese a prisión. Además, denuncia una obsesiva persecución y revela las terribles amenazas de muerte y extorsión que ha recibido, mostrando pruebas en vivo. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La preocupación por la seguridad de Magaly Medina y su familia volvió a quedar expuesta durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 10 de setiembre. La conductora sorprendió al revelar que recibió una nueva amenaza en la que le exigen un millón de dólares y aseguran tener identificados sus movimientos, los de su esposo y hasta el lugar donde actualmente cumple su servicio comunitario.

Magaly decidió mostrar parte del mensaje durante su programa al considerar que el contenido resulta especialmente preocupante debido al contexto de inseguridad que atraviesa el país. La periodista explicó que esta amenaza tiene un lenguaje distinto al de otras que había recibido anteriormente y que, en esta oportunidad, quienes la escribieron hacen referencia a sus lugares frecuentes y a información relacionada con su vida personal.

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“Ahora, no solo eso, porque después de que él ha evidenciado que el canal le ha pagado todo la enorme cantidad de dinero de reparación civil, ahora han surgido otras amenazas”, manifestó la conductora.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina muestra amenaza en la que le exigen US$1 millón

La periodista relató que recibió el mensaje hace pocos días y decidió exponerlo públicamente. Según lo que leyó en televisión, la persona o grupo que envió la amenaza le estaría exigiendo US$1 millón y advertía que conocía sus movimientos. “En las circunstancias que estamos viendo, vieron cómo se murieron cuatro personas, mataron sin asco en Trujillo. Todos los días se mata gente en el Perú. Miren esta amenaza que me vino hace unos días, que es de otro grupo que ya no es el mismo lenguaje”, señaló.

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A continuación, Magaly leyó parte del contenido que había recibido. “Sencillamente, me están pidiendo un millón de dólares. Un millón de dólares en forma solidaria, dice, con mi marido”, relató. La conductora continuó explicando que el mensaje contenía referencias específicas sobre sus desplazamientos y lugares habituales.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

“Que tienen identificados todos mis pasos, que saben bien, que el secuestro del minero James Lara es una muestra de nuestro sello”, leyó Magaly. La periodista señaló que, según el propio contenido de la amenaza, quienes la enviaron se identificarían como integrantes de Los Pulpos. Sin embargo, esta atribución corresponde al contenido del mensaje mostrado por la conductora y no implica que la autoría haya sido confirmada.

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Una composición fotográfica presenta a Magaly Medina junto a mensajes de extorsión, agentes policiales, un vehículo y personas vinculadas a las investigaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amenaza también menciona al esposo de Magaly Medina

Uno de los elementos que más llamó la atención del relato fue que el mensaje no estaría dirigido únicamente contra Magaly Medina, sino que también mencionaría a su esposo. La conductora explicó que los autores de la amenaza afirmaban conocer los movimientos de ambos y que incluso tenían información sobre personas cercanas a su entorno.

“Somos profesionales, así que al momento es inminente captura en las próximas horas, días o meses, tenga el seguro solicitado con su millón de dólares”, leyó la periodista. El mensaje, según relató Magaly, también incluía referencias a los lugares que frecuenta y a la seguridad de su familia.

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“Tenemos por contención todos sus pasos y lugares frecuentes, lo de su seguridad, lo de su señor esposo, el señor Zambrano”, continuó leyendo. La amenaza habría llegado al punto de mencionar a personas que vivirían cerca de su domicilio.

“Tengo vecinos cerca a su nueva casa. La parroquia la tenemos muy bien estudiada”, se escuchó en el mensaje que la conductora mostró durante su programa.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que la exposición de sus movimientos incrementó el riesgo

Durante su intervención, la conductora sostuvo que anteriormente ya había advertido sobre los riesgos que implicaba revelar públicamente información relacionada con sus desplazamientos y el lugar donde realiza su servicio comunitario.

Según explicó, la difusión de estos datos habría permitido que personas desconocidas conozcan parte de su rutina. Al revelar el lugar donde yo hacía mi servicio comunitario, al malinformar al público y a los juzgados que yo no estaba yendo, etcétera, etcétera, al dar a conocer el carro en el que me muevo, me puso en tanto peligro”, afirmó.

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Magaly recordó que, en su momento, algunas personas cuestionaron sus advertencias y consideraron que estaba exagerando la situación. “Alguna gente dijo: ‘Ay, Magaly se quiere victimizar’. No”, respondió la conductora.

La periodista aseguró que anteriormente había comunicado las amenazas a distintas instancias y que algunas de ellas contenían información que, según su apreciación, no era de conocimiento general. “Yo he denunciado a varias instancias las amenazas que a mí en su momento me hacían en nombre de Farfán y de Guizasola, contándome detalles inéditos que solamente ellos podrían saber o muy cercanos a Guizasola y a Farfán podrían saber”, sostuvo.

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Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda anteriores amenazas de muerte

La conductora también recordó que las amenazas que recibió en el pasado no se habrían limitado a mensajes intimidatorios, sino que, según su relato, llegaron a incluir advertencias de violencia física. “Y no solo eso, no solo una amenaza de que tendría que yo que darles dinero, amenazas tremendas de que me iban a meter bala y todo eso”, manifestó.

Magaly afirmó que las amenazas forman parte de una situación que, según ella, viene enfrentando desde hace varios años. “Yo vivo amenazada hace muchos años, pero estas amenazas de grupos que además se identificaban, estas amenazas, ya, vinieron a raíz de eso, a raíz de esto”, señaló.

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La periodista cuestionó entonces qué puede llevar a una persona o grupo a intentar intimidar a alguien por una disputa personal. “Yo digo: ¿qué tanto tienes que odiar a alguien, detestar a alguien para que mandes a tus amigos, a tu grupo de gente con los que te relacionas, a que traten de amedrentar a quien consideras tu peor enemigo?”, expresó.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

Conductora relaciona la nueva amenaza con el contexto de inseguridad

Magaly también hizo referencia al escenario de violencia que atraviesa el país para explicar por qué considera que este tipo de mensajes deben tomarse con seriedad. La conductora recordó hechos violentos registrados recientemente y sostuvo que las amenazas de secuestro y extorsión no deben ser tomadas como simples mensajes.

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“En las circunstancias que estamos viendo, vieron cómo se murieron cuatro personas, mataron sin asco en Trujillo. Todos los días se mata gente en el Perú”, manifestó. A partir de ello, explicó que decidió mostrar el mensaje recibido para dejar constancia pública de la situación que está atravesando.

La periodista también hizo referencia al lenguaje empleado en el texto y señaló que, a su juicio, tiene características similares a otros mensajes utilizados por organizaciones dedicadas a la extorsión. “Estas cartas, así como en un tono educado, son típicos y la policía lo tiene que saber, sobre todo la policía que investiga estos grupos”, afirmó.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly pide atención sobre el contenido de la amenaza

Al finalizar su intervención, la conductora insistió en que el contenido del mensaje debe ser tomado en cuenta por las autoridades correspondientes. En particular, llamó la atención sobre la información que aparece en el texto respecto a sus movimientos y lugares frecuentes.

Para Magaly, el hecho de que una amenaza incluya referencias a su esposo, su vivienda y la parroquia donde cumple su servicio comunitario aumenta la preocupación por su seguridad.

La periodista también señaló que el mensaje tiene una estructura y un lenguaje que, desde su perspectiva, coinciden con comunicaciones utilizadas para amenazar a empresarios y comerciantes. “Él lo hace a empresarios, a comerciantes, a gente a la que amenazan, a la que le ponen bombas”, sostuvo al referirse al tipo de mensajes que, según explicó, suelen recibir las personas víctimas de extorsión.

Magaly cerró su denuncia señalando que toda esta situación habría terminado colocando en riesgo tanto su seguridad como la de sus familiares. “Todo eso, todo esto lo ha puesto, lo ha puesto en evidencia y, y ha puesto, me ha puesto mi seguridad y la de mi familia en serio riesgo”, afirmó.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.