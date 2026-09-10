Septiembre que quema: Perú registra 120 noches de calor y Lima mantiene temperaturas que llegan hasta 29,4 °C

Este video noticioso aborda el aumento de temperaturas en Lima y Callao. Muestra a una presentadora en estudio, gráficos del Fenómeno El Niño, y personas en exteriores bebiendo agua. Una meteoróloga de Senamhi explica mapas climáticos con temperaturas elevadas. El informe detalla temperaturas específicas en distritos como La Molina, Callao y Carabayllo.

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La costa central y norte de Perú atraviesa un período de temperaturas nocturnas elevadas que ya suma 120 noches consecutivas. El fenómeno El Niño elevó varios grados los registros habituales en Lima y Callao, donde el descenso térmico durante la madrugada perdió intensidad incluso en septiembre.

La variación se percibe tanto en las primeras horas del día como durante la tarde. Mientras la capital suele presentar condiciones más frescas en esta época, distintos sectores mantienen valores asociados a los meses de verano. La situación responde al aumento de la temperatura superficial del mar, que altera el comportamiento del aire sobre la franja costera.

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El alivio podría ser limitado y temporal. Las proyecciones indican una ligera baja entre el 9 y el 16 de septiembre, a partir del ingreso de vientos del sur. Ese cambio podría traer nubosidad matinal y lloviznas leves, aunque no supone el retorno inmediato a los niveles térmicos habituales.

Dos mujeres se protegen del sol con sombrillas en Perú ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Callao registró una madrugada con una mínima de 21,5 °C

En Callao, la última madrugada evaluada dejó una temperatura mínima de 21,5 °C (70,7 °F), una cifra que supera los valores esperados para septiembre. La persistencia de noches cálidas modifica las condiciones de descanso y reduce la diferencia térmica que suele darse entre el día y la noche en zonas cercanas al litoral.

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Un hombre se refresca en una fuente pública ante las altas temperaturas registradas en el Perú por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

En Lima, las temperaturas al amanecer suelen situarse entre 16 °C y 17 °C (60,8 °F y 62,6 °F), con diferencias según los microclimas de cada distrito. Durante este año, el promedio matinal se ubicó cerca de 21 °C (69,8 °F), cuatro grados por encima del rango habitual para la capital.

Una infografía detalla la intensificación de El Niño y sus impactos climáticos globales según datos de la Universidad de Michigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento está vinculado con la temperatura del océano. El agua frente a la costa peruana se encuentra 5 °C por encima de su nivel normal, una anomalía que favorece el calentamiento del aire y limita la llegada de masas frías. La influencia marítima suele moderar las temperaturas en la costa, pero el actual escenario produjo el efecto contrario.

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Transeúntes caminan por una calle peatonal protegidos con sombrillas y sombreros ante las altas temperaturas registradas en la costa de Perú. (Agencia Andina)

Santa Anita, San Borja y San Juan de Lurigancho superan los 26 °C

El calor también se mantiene durante las horas diurnas. En Santa Anita, San Borja y San Juan de Lurigancho, los registros oscilan entre 26 °C y 27 °C, equivalentes a entre 78,8 °F y 80,6 °F. Esos valores se repiten en jornadas que, por calendario, deberían mostrar una transición hacia condiciones más templadas.

La Molina y Carabayllo aparecen entre los puntos con temperaturas más altas de la ciudad. En ambos distritos, los termómetros llegaron hasta 28 °C (82,4 °F). La diferencia respecto de otros sectores de Lima se explica por factores locales, entre ellos la distancia del mar, el relieve, la cantidad de áreas verdes, el tipo de suelo y los niveles de humedad.

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La capital tiene una geografía térmica heterogénea. Los sectores próximos al océano reciben una mayor influencia de la humedad y del comportamiento del agua, que en condiciones normales ayuda a reducir las variaciones de temperatura. Hacia el este, en cambio, predominan condiciones que permiten un calentamiento más rápido y valores más altos durante buena parte del día.

Comienza desplazamiento de batallones y maquinaria del Ejército hacia Piura para reforzar acciones ante el fenómeno El Niño.

Jesús María superó sus antecedentes de temperatura

Los registros de las estaciones meteorológicas muestran la magnitud de la anomalía. En Jesús María, la temperatura esperada para septiembre ronda los 19 °C (66,2 °F). Sin embargo, las mediciones recientes llegaron a 26 °C, más de cinco grados por encima de ese nivel de referencia.

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Otro dato se registró en la estación Bonjón de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Allí, durante una jornada de julio, se alcanzó un máximo de 29,4 °C (84,9 °F). El valor fue señalado como el mayor desde que existen registros para ese punto de observación.

En Campo de Marte, agosto dejó una marca de 28 °C (82,4 °F). Ese dato superó el antecedente de 1939, cuando el máximo para ese mes había sido de 25,1 °C (77,2 °F). La sucesión de picos muestra que el aumento no quedó limitado a una sola zona ni a un episodio aislado.

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Una masa de agua de tono rojizo bordea el litoral peruano en el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vientos del sur podrían reducir el calor entre el 9 y el 16 de septiembre

El cambio previsto para los próximos días depende del ingreso de vientos desde el sur. Esa circulación de aire puede favorecer una disminución moderada de las temperaturas, sobre todo durante las mañanas, y aumentar la presencia de cielo cubierto en sectores de Lima y Callao.

Un camión transporta estructuras de puentes modulares desde un centro de acopio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para atender emergencias en Perú. (X/@MTC)

La baja, de todos modos, sería ligera. Las condiciones del mar continuarán como uno de los principales factores que determinan la temperatura en la costa. Mientras la superficie oceánica mantenga niveles superiores a los habituales, el aire conservará parte del calor acumulado durante las últimas semanas.

Un mapa térmico de la National Oceanic and Atmospheric Administration registra el calentamiento del océano Pacífico durante el fenómeno de El Niño. (NOAA)

Las autoridades recomiendan reforzar la hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación y prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Las noches cálidas también exigen medidas de cuidado, debido a que la falta de descenso térmico puede afectar el descanso.

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El organismo reportó anomalías invernales de hasta 10 grados sobre lo habitual, con picos en Tumbes y Piura, y advirtió que en los próximos meses el calor del aire seguirá elevado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de las temperaturas en la segunda mitad de septiembre permitirá determinar si el ingreso de aire del sur alcanza para revertir parte de la anomalía o si Lima y Callao prolongan un período de calor que ya alteró los registros habituales de invierno y comienzos de primavera.