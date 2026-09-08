Perú

Senamhi activa alerta roja en Lima y otras 11 regiones por temperaturas de hasta 36 °C: ¿cuándo terminará?

La escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta, mientras que la costa norte podría registrar lluvias dispersas

La vocera del SENAMHI, Raquel Loayza, explica que el fenómeno del Niño Costero ha alcanzado una magnitud extrema en Perú, lo que se traduce en un significativo aumento de las temperaturas diurnas en la costa norte y centro del país. | Canal N
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El Senamhi activó una alerta roja ante el incremento de las temperaturas diurnas que se registra en distintos puntos del país. El Aviso Meteorológico N.° 352 comprende a Lima y otras 11 regiones y estará vigente desde este lunes 7 hasta el miércoles 9 de septiembre, periodo en el que se esperan condiciones de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en sectores de la sierra norte y centro.

De acuerdo con el organismo meteorológico, la costa norte concentrará los valores más elevados, con temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C durante los tres días. La situación también alcanzará a otras zonas del litoral, aunque con registros menores.

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Tres mapas del territorio peruano con la franja costera marcada en tonos de rojo, naranja y amarillo
Tres mapas del Senamhi muestran el nivel de alerta ante el incremento de las temperaturas diurnas en varias regiones de Perú. (Senamhi)

Costa y sierra soportarán temperaturas elevadas

Para este lunes 7 de septiembre, el Senamhi prevé máximas de 24 °C a 29 °C en la costa central y de 22 °C a 29 °C en la costa sur. En la sierra norte se esperan valores de 20 °C a 30 °C, mientras que la sierra central podría alcanzar entre 17 °C y 29 °C.

El martes 8, las temperaturas podrían llegar hasta los 30 °C en la costa central y sur. Para el miércoles 9, los valores previstos son ligeramente menores en algunos sectores, aunque el calor continuará. En la costa norte, por ejemplo, se mantendrá el rango de 29 °C a 36 °C.

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Entre las zonas que podrían verse afectadas figuran:

  • Lima y Callao
  • Áncash
  • Arequipa
  • Cajamarca
  • Ica
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Moquegua
  • Piura
  • Tacna
  • Tumbes
Personas caminan bajo el sol frente a un edificio junto a un mapa circular que señala las zonas costeras de Lima y Huacho
Un mapa del Senamhi señala la alerta roja por el incremento de temperaturas en la costa de Perú mientras transeúntes caminan bajo un sol intenso en Lima. (Senamhi/Agencia Andina)

Radiación UV se elevará

El Senamhi también advirtió que durante el periodo de vigencia del aviso se espera escasa nubosidad hacia el mediodía. Esta condición favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta, por lo que el organismo recomendó extremar las medidas de precaución ante la exposición al sol.

A este escenario se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. En la costa norte, además, no se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas.

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¿Hasta cuándo continuará el calor?

El aviso meteorológico establece que el incremento de las temperaturas se mantendrá hasta el miércoles 9 de septiembre. Sin embargo, las condiciones cálidas forman parte de un escenario más amplio que podría prolongarse durante los próximos meses.

La vocera del Senamhi, Raquel López, explicó que el último comunicado del ENFEN, emitido el 28 de agosto, señaló que entre septiembre y enero se presentará una magnitud extrema en el contexto térmico. “Ya estamos en el paso de extremo con respecto a lo térmico”, indicó durante declaraciones difundidas por Canal N.

Según López, el incremento se manifiesta principalmente durante las tardes y podría intensificarse conforme avance la primavera y posteriormente llegue el verano. La especialista explicó que actualmente el país atraviesa un invierno cálido y que el inicio de la primavera, previsto para el 21 de septiembre, traerá cambios en las condiciones.

Una mujer con gafas y chaleco del Senamhi habla ante un micrófono junto a un mapa de récords de temperatura de Perú
Raquel López, vocera del Senamhi, declara a Canal N sobre el incremento de las temperaturas máximas registradas en la costa de Perú.

Senamhi pide extremar precauciones

El Senamhi clasificó el fenómeno bajo nivel de peligro rojo, categoría utilizada cuando se pronostican fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Ante este escenario, la entidad pidió a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

Asimismo, la población debe considerar las condiciones particulares previstas durante estos días: temperaturas elevadas, mayor radiación UV y fuertes ráfagas de viento. El organismo recomendó ser extremadamente precavido mientras permanezca vigente la alerta.

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