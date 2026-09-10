Hermano de Alejandra Baigorria la defiende y deja curioso mensaje: “La vida se encargará de poner a cada uno en su lugar”

Magaly Medina analiza el reciente viaje de cumpleaños de Alejandra Baigorria a Japón y el lujoso regalo que recibió de Said Palao: una cartera de 5900 euros. La conductora sugiere que la empresaria vive en una burbuja y que el obsequio podría ser para compensar alguna culpa. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Sergio Baigorria salió públicamente en defensa de su hermana Alejandra Baigorria luego de los cuestionamientos que la empresaria recibió en redes sociales por su matrimonio con Said Palao. El hermano de la popular ‘Rubia de Gamarra’ aprovechó una de las últimas publicaciones de la empresaria en Instagram para dedicarle un emotivo mensaje, en el que resaltó su fortaleza y le pidió continuar adelante pese a las opiniones de terceros.

La defensa de Sergio ocurrió en medio de una serie de comentarios que surgieron alrededor de la relación de la empresaria y el exchico reality. Las críticas tomaron fuerza después de que la empresaria compartiera imágenes de su viaje a Japón, experiencia que realizó junto a su esposo como parte de la celebración por sus 38 años.

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Las publicaciones de la empresaria generaron numerosas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios destacaron los momentos que la pareja mostró durante su viaje, otros aprovecharon el espacio para cuestionar distintos aspectos de su matrimonio, especialmente relacionados con la situación económica de ambos.

Said Palao dedicó un mensaje a Alejandra Baigorria por sus 38 años durante el viaje de la pareja a Japón.

Hermano de Alejandra Baigorria sale en su defensa tras críticas

Ante esta situación, Sergio Baigorria decidió dejar un mensaje directamente en la publicación de su hermana. El empresario no solo expresó su cariño hacia Alejandra, sino que también destacó las cualidades que, según él, la convierten en un ejemplo de fortaleza y perseverancia.

“La guerrera de la vida, eres mi ejemplo a seguir, la vida sola se encargará de poner a cada uno en su lugar y lo que merece !!! Tú siempre adelante sin dañar a nadie. Eres una mujer increíble las mujeres lo pueden todo, y tu eres el claro ejemplo de eso. Te adoro”, expresó Sergio.

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Sergio Baigorria defiende a Alejandra tras cuestionamientos por su relación con Said Palao: “Eres una mujer increíble”. Captura: IG.

Alejandra Baigorria responde a cuestionamientos sobre su matrimonio

Pero Sergio Baigorria no fue el único integrante de la familia que reaccionó a los comentarios. La propia Alejandra Baigorria respondió a algunas de las críticas que aparecieron en su perfil de Instagram.

La empresaria mostró su incomodidad ante determinados cuestionamientos relacionados con su relación con Said Palao. En una de sus respuestas, la integrante de una conocida familia empresarial dejó un mensaje breve, pero contundente, dirigido a quienes opinaban sobre su vida privada. “Ya déjenme en paz”, escribió Alejandra Baigorria en respuesta a uno de los comentarios que recibió.

Sergio Baigorria defiende a Alejandra tras cuestionamientos por su relación con Said Palao: “Eres una mujer increíble”. Captura: IG.

¿Quién paga los viajes de Alejandra Baigorria y Said Palao?

Uno de los temas que generó mayor conversación entre los usuarios estuvo relacionado con los gastos de la pareja. Algunos internautas cuestionaron si Alejandra era quien asumía económicamente los viajes que realizaba junto a Said.

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La empresaria decidió responder directamente a una de estas interrogantes y explicó que cada integrante de la pareja se hace cargo de sus propios gastos. “Cada quien trabaja y paga sus cosas”, sostuvo Alejandra Baigorria.

Sergio Baigorria defiende a Alejandra tras cuestionamientos por su relación con Said Palao: “Eres una mujer increíble”. Captura: IG.

Alejandra Baigorria celebró sus 38 años junto a Said Palao

Las críticas surgieron luego del viaje que Alejandra Baigorria realizó a Japón para celebrar su cumpleaños número 38. La empresaria utilizó sus redes sociales para mostrar diferentes momentos de la experiencia y compartir fotografías junto a Said Palao.

La pareja disfrutó de distintos escenarios durante su estadía en el país asiático y las publicaciones permitieron a sus seguidores conocer parte de la celebración. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas que exponen aspectos de su vida personal, las imágenes también dieron paso a opiniones divididas.

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En medio de los mensajes positivos y las críticas, algunos usuarios comenzaron a cuestionar nuevamente la dinámica de la pareja. Las preguntas sobre quién asume los gastos de los viajes terminaron convirtiéndose en uno de los principales puntos de discusión.

Alejandra decidió no guardar silencio y respondió a una de las interrogantes con la frase: “Cada quien trabaja y paga sus cosas”. Además, ante otros comentarios relacionados con su vida privada, pidió: “Ya déjenme en paz”.

Sergio Baigorria defiende a Alejandra tras cuestionamientos por su relación con Said Palao: “Eres una mujer increíble”. Captura: IG.

Sergio Baigorria destaca la fortaleza de su hermana

El mensaje de Sergio Baigorria no solo estuvo relacionado con las críticas recientes, sino que tuvo un tono profundamente personal. Al describir a Alejandra como “la guerrera de la vida”, su hermano hizo referencia a la fortaleza que considera que ella ha demostrado a lo largo de los años.

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“La vida sola se encargará de poner a cada uno en su lugar y lo que merece”, escribió Sergio, una de las frases que más llamó la atención de su publicación. Asimismo, le pidió continuar adelante sin hacer daño a otras personas y resaltó su admiración por ella: “Tú siempre adelante sin dañar a nadie. Eres una mujer increíble las mujeres lo pueden todo, y tu eres el claro ejemplo de eso”.

Finalmente, cerró su mensaje con una muestra de cariño hacia la empresaria: “Te adoro”. Las palabras de Sergio llegaron precisamente cuando Alejandra Baigorria enfrentaba comentarios relacionados con su matrimonio con Said Palao. El respaldo de su hermano se convirtió así en una nueva muestra de apoyo familiar hacia la empresaria, quien también decidió responder personalmente a algunos de los cuestionamientos.

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Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, sufre extraña enfermedad. (Foto: Captura de IG)