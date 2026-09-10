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¿Cómo estará el clima en Piura este 10 de septiembre?

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Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
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A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 10 de septiembre en Piura.

En Piura se espera una temperatura máxima de 33.7 grados centígrados y una mínima de 21.3 grados centígrados.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 27% en el transcurso del día y del 62% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 16.7 kilómetros por hora en el día y los 14.8 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

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Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima mayoritariamente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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