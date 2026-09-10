Perú se encamina a los USD 100.000 millones en exportaciones en 2026: oro y cobre ponen al país al borde de nuevo récord histórico

ADEX atribuyó el alza de las exportaciones de Perú a la cotización internacional de los minerales, pese a caídas de volumen en nueve de 15 sectores.

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Las exportaciones peruanas sumaron US$ 63.521 millones entre enero y julio de 2026, un alza de 33,3% frente a los US$ 47.642 millones registrados en el mismo período de 2025.

El incremento estuvo impulsado, en gran medida, por la cotización internacional de los minerales, según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX).

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La minería explicó 8 de cada 10 dólares vendidos al exterior

El sector tradicional concentró US$ 50.935 millones, equivalentes al 80,2% de los despachos totales. La cifra representó una expansión de 44% interanual, con la minería como principal actividad exportadora.

Las ventas mineras alcanzaron US$ 46.283 millones, con un crecimiento de 49,2%. El cobre y el oro en bruto encabezaron la demanda y concentraron el 64,8% de los envíos del sector tradicional, de acuerdo con el informe de ADEX.

China fue el principal destino de esta oferta, con el 46,1% del total, seguida por India, Canadá, Estados Unidos y Suiza. Los hidrocarburos también crecieron, con una variación de 28,4%, mientras que la pesca tradicional retrocedió 19,7%. El agro tradicional mostró un avance de 0,4%.

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La oferta no tradicional o con valor agregado de Perú creció 2,5% hasta USD 12.586 millones y representó el 19,8% de las exportaciones.

La oferta con valor agregado avanzó a un ritmo menor

Los productos no tradicionales, identificados por ADEX como oferta con valor agregado, alcanzaron USD 12.586 millones entre enero y julio. El resultado implicó una variación positiva de 2,5% frente a los USD 12.277 millones del mismo lapso de 2025 y representó el 19,8% de las exportaciones peruanas.

La agroindustria lideró este grupo con US$ 6.017 millones. Le siguieron los sectores químico, con USD 1.536 millones; pesca y acuicultura, con USD 1.443 millones; y siderometalurgia, con USD 1.372 millones.

También figuraron las confecciones, con USD 669,8 millones; la minería no metálica, con USD 563,3 millones; la metalmecánica, con USD 418 millones; y el sector textil, con USD 305,8 millones. Las ventas de maderas llegaron a USD 40,9 millones y las de joyería, a USD 31 millones.

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La palta fue el producto con mayor valor exportado dentro de este segmento, al sumar USD 1.128 millones. Las uvas frescas, la pota congelada, los arándanos, el alambre de cobre refinado, las chapas de cobre, los mangos, los fosfatos de calcio naturales, el cacao en grano y el zinc sin alear completaron la lista de los principales productos.

Estados Unidos lideró la demanda de la oferta no tradicional de Perú con el 27,9%, mientras la palta fue el producto de mayor valor exportado de ese segmento.

ADEX: Nueve sectores redujeron el volumen de sus despachos

Pese al aumento del valor total exportado, el reporte registró descensos en el volumen enviado al exterior en nueve de los 15 sectores analizados.

Las caídas alcanzaron a la pesca tradicional, los hidrocarburos, la agroindustria, el textil, las confecciones, la metalmecánica, la siderometalurgia, la joyería y las maderas.

En valor FOB, cinco subsectores cerraron el período en terreno negativo: pesca primaria, confecciones, metalmecánica, minería no metálica y joyería. El comportamiento refleja que el crecimiento general dependió en buena parte de la evolución de los precios de materias primas, especialmente minerales.

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Estados Unidos encabezó los destinos de la oferta no tradicional, con el 27,9% del total. Países Bajos ocupó el segundo lugar, con 9,4%, seguido por China, Chile y España. Colombia, Ecuador, México, Brasil y Corea del Sur integraron los diez principales mercados.

Harina de pescado. La pesca tradicional cayó 19,7% entre enero y julio, afectada por la menor captura de anchoveta durante la primera temporada en la zona norte-centro.

Prepárese: Perú romperá los USD 100.000 millones en envíos por primera vez en 2026

Con los datos disponibles se puede afirmar que Perú se encamina a superar los USD 100 mil millones en exportaciones en 2026, pero debe plantearse como una proyección condicionada a que se sostenga el ritmo de los primeros siete meses.

Para llegar a USD 100 mil millones necesita sumar USD 36.479 millones entre agosto y diciembre, un promedio mensual de USD 7.296 millones. Entre enero y julio, el promedio fue de USD 9.074 millones por mes.

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En 2025, Perú exportó USD 90.082 millones, un récord histórico y un incremento de 21% frente a 2024, según ADEX. Por lo tanto, si en 2026 supera los USD 100 mil millones, implicaría un aumento de al menos 11%.

ADEX pidió bajar costos, atraer inversiones y reforzar la infraestructura ante El Niño Costero para sostener la competitividad exportadora de Perú.

ADEX pidió reducir costos y preparar infraestructura ante El Niño

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, pidió avanzar en una agenda proexportadora que amplíe la participación empresarial en el comercio exterior, incorpore a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y eleve el valor agregado de la oferta nacional.

Tello Ramírez también reclamó medidas para atraer inversiones, reducir sobrecostos y eliminar barreras que afectan la competitividad.

Además, advirtió sobre el posible impacto de El Niño Costero en distintas actividades económicas y planteó la necesidad de desarrollar infraestructura capaz de mantener su operatividad ante episodios climáticos extremos.

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Entre enero y julio, 7.731 empresas peruanas exportaron 3.671 partidas a 166 países. El número de compañías aumentó en 255, mientras que la cantidad de productos se redujo en 89 y los mercados de destino crecieron en cuatro.