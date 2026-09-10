Perú

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: Conoce las señales que requieren escucha y atención inmediata

La conmemoración promueve conversaciones abiertas, apoyo cercano y consultas profesionales frente a expresiones de desesperanza, aislamiento o modificaciones abruptas en los hábitos cotidianos

Natalia Asourra, de la Dirección de Salud Mental del MINSA, habla sobre la prevención del suicidio. La especialista es entrevistada donde explica a detalle qué es el suicidio y el peligro que representa sobre todo en jóvenes de 15 a 29 años considerando que es el rango de edad donde hay más tendencia a autoeliminarse. El evento se realiza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una jornada creada en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La fecha busca instalar una conversación pública sobre una problemática de salud mental que afecta a personas, familias y comunidades, y que requiere respuestas tempranas, acompañamiento y acceso a servicios de atención.

La campaña de 2026 mantiene el lema “Cambiar la narrativa sobre el suicidio”, con un llamado a iniciar conversaciones abiertas y respetuosas. El objetivo es cuestionar prejuicios que dificultan la búsqueda de ayuda y promover vínculos que permitan detectar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en una emergencia.

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La prevención no depende de una única intervención. Involucra a los sistemas de salud, las instituciones educativas, los espacios laborales, las familias y las redes comunitarias. También exige información responsable, sin estigmas ni simplificaciones, que ayude a reconocer que los pensamientos suicidas pueden tratarse y que pedir ayuda es un paso necesario.

Este video presenta una campaña de salud pública sobre la prevención del suicidio. La Dra. Miriam Alemán Eslava, encargada de hospitalización psiquiátrica del Hospital Carlos Lanfranco Laos, destaca el incremento de casos de suicidio y lesiones autoinfligidas en adolescentes. Menciona que la OMS advirtió que el suicidio es la tercera causa de muerte en el país.

El aislamiento y los cambios bruscos de conducta pueden ser señales de alerta

Las señales de alerta no se presentan de la misma manera en todas las personas, pero algunos cambios deben motivar una consulta o una conversación inmediata. Hablar de querer morir, desaparecer o hacerse daño, expresar desesperanza, culpa intensa o la sensación de ser una carga son manifestaciones que no deben minimizarse.

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Silueta de una persona de espaldas ante un gran ventanal iluminado por el sol entre dos cortinas en una habitación en penumbra.
Una silueta humana permanece ante una gran ventana abierta al amanecer para simbolizar el paso del aislamiento interior hacia un camino de esperanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante prestar atención al aislamiento de amigos, familiares o actividades habituales; las despedidas inesperadas; la entrega de objetos valiosos; y las variaciones abruptas del estado de ánimo. Los cambios en el sueño, la alimentación, el rendimiento académico o laboral, el interés por las aficiones y el cuidado personal pueden sumarse a ese cuadro.

Manos sosteniendo un teléfono inteligente encendido con iconos de aplicaciones en un entorno oscuro.
Un joven sostiene un teléfono inteligente iluminado en la oscuridad, en una representación del uso nocturno de pantallas y el aislamiento digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las expresiones verbales y los cambios de comportamiento suelen preceder situaciones de crisis. Entre las señales menciona el sentimiento de vacío, desesperanza o atrapamiento, además de la agitación, la tristeza intensa, el aumento en el consumo de alcohol u otras sustancias y las conductas de riesgo. Detectar esas manifestaciones de forma temprana puede facilitar el acceso a ayuda profesional.

Preguntar de forma directa puede abrir una puerta de apoyo

Uno de los mitos más extendidos sostiene que preguntar a alguien si piensa en el suicidio puede inducir esa conducta. Las guías de salud mental sostienen lo contrario: una pregunta hecha con respeto puede reducir la tensión, permitir que la persona exprese lo que atraviesa y abrir una vía para buscar apoyo.

Una mujer con el cabello rizado mira a otra persona de espaldas con una sudadera gris dentro de una habitación iluminada por luz natural.
Una mujer adulta escucha con atención a una persona joven durante una conversación en un espacio residencial para ejemplificar la escucha activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación debe evitar los reproches, las promesas imposibles o las frases que relativicen el sufrimiento. Escuchar con atención, reconocer que la persona atraviesa una situación difícil y ofrecer compañía son medidas iniciales. Si existe un riesgo inmediato, se recomienda no dejar sola a la persona, retirar elementos con los que pudiera lastimarse y contactar a familiares, personas de confianza o servicios de emergencia.

Plano de detalle de dos manos sobre una mesa de madera clara, donde una mano descansa debajo de otra que se posa sobre ella.
Una mano se posa sobre otra en una superficie de madera para ofrecer apoyo y acompañamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento no reemplaza la atención clínica. Quienes presenten pensamientos suicidas, hayan realizado un intento o muestren señales persistentes de angustia necesitan una evaluación de profesionales de salud mental. La consulta puede iniciarse en un establecimiento de salud, un centro comunitario de salud mental o mediante líneas de orientación. En Perú, la Línea 113, opción 5, brinda orientación gratuita en salud mental.

Dos manos sujetándose sobre una mesa de madera clara, con un lazo amarillo prendido en la manga blanca de una de las personas.
Dos personas se sostienen las manos sobre una mesa de madera mientras una de ellas porta un lazo amarillo, símbolo de la prevención del suicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos oficiales muestran una mayor exposición entre adolescentes y jóvenes

El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) informó que durante 2024 los establecimientos sanitarios registraron 6.910 casos de envenenamiento o lesiones autoinfligidas intencionales. Del total, el 35,9% correspondió a adolescentes de 12 a 17 años y el 40,4% a jóvenes de 18 a 29 años, según datos del sistema HISMINSA.

Un joven sentado con la cabeza baja en un borde de concreto mientras una persona le apoya una mano en el hombro.
Un joven recibe apoyo de otra persona que coloca una mano sobre su hombro en una azotea urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras de muertes también muestran la necesidad de reforzar la prevención. El Sistema Informático Nacional de Defunciones registró 749 suicidios en 2024. Entre enero y el 8 de septiembre de 2025 se contabilizaron 541 casos, de acuerdo con información difundida por el Minsa. Los jóvenes de 18 a 29 años presentaron la tasa más alta, con 4,31 casos por cada 100 mil habitantes, seguidos por los adolescentes, con 3,5.

Infografía con texto sobre suicidios en 2026 e iconos de médicos, un mapa, una barrera de paso y un grupo comunitario.
Una infografía del CONADEH señala que la ocurrencia de 258 suicidios en los primeros siete meses de 2026 responde a la baja disponibilidad de atención especializada fuera de las ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de 513 muertes y 283 adolescentes y jóvenes, equivalentes al 55% de los casos, corresponden a un balance difundido por el Minsa en septiembre de 2022. Por ese motivo, no deben presentarse como cifras actuales. La actualización de los registros permite orientar acciones en escuelas, centros de salud, comunidades y otros espacios donde se puedan identificar factores de riesgo.

El aislamiento, la pérdida de interés, cambios en sueño y apetito, irritabilidad, apatía, tristeza profunda y descuido personal son señales que merecen atención cuando persisten. Difusión
El aislamiento, la pérdida de interés, cambios en sueño y apetito, irritabilidad, apatía, tristeza profunda y descuido personal son señales que merecen atención cuando persisten. Difusión

La prevención también requiere atender problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias, violencia, dolor crónico, pérdidas, conflictos familiares, dificultades económicas y situaciones de discriminación. La OMS propone fortalecer la detección temprana, ampliar el acceso a tratamientos, capacitar al personal de salud y limitar el acceso a medios letales. Hablar, escuchar y conectar con ayuda profesional son acciones que pueden marcar una diferencia.

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