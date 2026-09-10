Carlos Garcés con Infobae Perú: qué hace a Cienciano especial en Copa Sudamericana, el récord goleador en Cusco y la conexión con Alejandro Hohberg

El delantero ecuatoriano, de 37 años, explica la conexión especial del 'papá' con el certamen CONMEBOL, el cual aspira a ganar en la actual edición. | VIDEO: Infobae Perú

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Romper registros goleadores, quedando a poco de instalarse en la cima de anotadores históricos, y ganarse el respeto de una ciudad entera por años solo lo consiguen unos pocos. La coyuntura a la que hacemos referencia le corresponde a Carlos Garcés, el artillero más querido de Cienciano, que ha pasado por Infobae Perú para realizar un amplio repaso de su etapa más plácida en el Cusco, claro está, sin perder el foco de lo más importante: el ilusionante recorrido en la Copa Sudamericana 2026.

- ¿Hay nerviosismo de cara al partido contra Montevideo City?

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No, hay mucha ilusión y mucha expectativa. Estamos esperando la hora del partido, sabemos que cada vez está más cerca. Debemos dar una buena impresión.

- ¿Cómo se manejan las emociones en partidos eliminatorios de Copa Sudamericana?

Debemos de tener cabeza fría, porque sabemos que es una eliminatoria de 180 minutos. Son dos partidos, dos batallas contra Montevideo City Torque. Empezamos con el primer juego, sabemos que será muy importante ganar. Hay que seguir siendo el equipo agresivo de Copa. Hay que hacernos fuerte de local y después ver lo que viene.

- Muy aparte de lo táctico, ¿Horacio Melgarejo hace hincapié en el aspecto psicológico?

La verdad que sí. Intenta hablarnos mucho y que no nos desenfoquemos de lo que sabemos. Estamos muy cerca de conseguir algo histórico para cada uno de nosotros, para este equipo. Todo los días lo intenta.

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- Precisamente en ese apartado, el propio Melgarejo ha manifestado que está acudiendo a terapia para manejar su temperamento. ¿Qué le parece esa decisión?

Dentro de todo bien, porque era algo que le estaba causando problemas y obvio que repercutía un poco a nosotros, pero sabemos la calidad de persona que es y sabemos el técnico que tenemos y por muchas cosas lo entendemos.

- ¿Realmente como es él en los entrenamientos y en el día a día?

Es un buen tipo, es trabajador, es un loco en el buen sentido. Es una persona muy frontal, que te dice las cosas de frente. Cuando es de trabajar, trabaja muy serio. Cuando tiene que regañar, te regaña. Es un tipo de técnico que, quizá, a todo jugador le gustaría tener. Por momentos, incluso, le mete un poco también de humor, pero es alguien que dentro de todo sabe llevar muy bien al grupo que él mismo armó.

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Con cuatro goles en la Copa Sudamericana 2026, Carlos Garcés es el máximo artillero del Cienciano. - Crédito: Difusión

- ¿Por qué hay una marcada diferencia entre Liga 1 y Copa Sudamericana?

No queremos excusarnos, la verdad. Si bien hicimos un muy buen Torneo Apertura, sentimos que llegamos al final un poco cansados físicamente, mentalmente igual. Sentimos también, que, quizá, no tenemos un plantel tan largo para competir en ambos torneos. No es excusa, porque nosotros, los jugadores que estamos, debemos estar preparados para afrontar ambas competencias de la misma manera. Pero, en fin, siempre termina repercutiendo. Es obvio que no queremos estar así en la Liga 1, queremos estar a la par con la Copa, pero siempre es difícil, porque por ahí también los rivales juegan y te conocen un poco más. Todo eso pasa factura.

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- Enfocándonos en el rival de Copa. ¿Cuál será la clave para superarlo?

Hay que hacer un juego inteligente y agresivo, que es lo que nos caracteriza a nosotros como dueño de casa y sobre todo hay que ser efectivos. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de la Copa. Siempre hemos sido un equipo que sabe lo que juega, somos ofensivos y dentro de todo también hemos sido sólidos atrás. Esa serán las claves para sacar adelante el partido del jueves [contra Montevideo City].

- En efecto, arrollaron en Cusco a Lanús y Botafogo. ¿Piensa que la altura influyó para que los resultados sean resonantes?

Primero influyó mucho la forma cómo afrontamos el partido nosotros y después sí que la altura suma; tiene su punto a favor, pero dentro de todo, más allá de la altura, y de lo que juegue o no, fue mucho más importante el juego que desplegamos en el campo. Obvio que la altura fue un complemento para lo que estábamos haciendo en la cancha.

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- ¿Y les incomoda que algunos análisis se enfoquen más en esa cuestión que en el fútbol desplegado per se?

La verdad que no, no le damos mucha bola a eso. Dejamos que la gente hable, porque tenemos claro que de nada te sirve tener altura si eres un equipo que no sale a buscar un partido, si no sale a buscar un resultado y si eres timorato. Nos tiene sin cuidado las cosas que se dicen. Es obvio que no está bien que le quiten mérito a lo que estamos haciendo, pero es algo que queda al costado, porque ya hemos visto que hay equipos que son de altura y han quedado eliminados o no sumaron puntos. Dentro de todo no hay lógica para lo que la gente muchas veces dice. Sabemos que acá en casa somos un equipo agresivo y que juega muy bien y, sí, tenemos el complemento altura.

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- Carlos, ¿qué hace a Cienciano especial en la Copa Sudamericana?

Su forma de afrontar la Copa, su forma de verla y que el estadio esté lleno así como que en las calles la gente, durante toda la semana, te hable sobre la Copa, que es algo que ya vivieron [en el 2003] y ahora otra vez está ilusionada. También lo hace especial que te exijan y que la queramos ganar, porque ya la tienes y tienes un par de estrellas en el pecho. Es hermosa esa exigencia, porque como dices lo hace mucho más especial. Dentro de todo es lindo convivir el día a día con ese sentimiento.

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El referente en ataque de Cienciano analiza el reto que supone afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana y lo que conlleva jugar con un factor geográfico adicional en casa. | VIDEO: Infobae Perú

- ¿Aspira a ganar la Copa?

Estamos ilusionados. Estamos confiando mucho en Dios en que podemos ganarla. Obvio que no es fácil, es una Copa complicada; cada vez hay menos clubes, pero es lindo para nosotros estar entre los ocho mejores de Sudamérica como también lo es estar en la posición actual. Pero, dentro de todo, iremos paso a paso. El primer partido es el jueves y después iremos viendo.

- Con o sin ella, no deja de ser un ídolo en Cienciano.

Sí, la verdad que es hermoso lo que estoy viviendo acá. Es lindo el cariño que la gente me demuestra en las redes y en la calle por lo hecho como jugador del Cienciano. Quiero siempre dar más. Ahora estamos con muchos más objetivos y sería hermoso terminar este año ganando una Copa.

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- Acaba de alcanzar el podio de máximos goleadores de todos los tiempos del ‘papá’, dejando en el camino a Sergio Ibarra, y la primera plaza está al caer, Carlos.

Me llena de mucha alegría y emoción. Estoy muy agradecido con Dios por ahora estar en el podio de goleadores de la historia de Cienciano y por haber pasado al ‘Checho’, que es un goleador histórico del fútbol peruano. Ahora estoy ilusionado de ocupar el primer lugar. Falta mucho, pero me emociona. Dentro de todo intento también darle mérito a lo que hacen mis compañeros para poder marcar goles.

- ¿Cuándo se dio cuenta que el récord absoluto era posible?

Cuando llegué acá era muy difícil, lo veía muy lejos. Este año lo inicié con 47 goles y decía ‘tengo dos temporadas buenas acá y puedo ocupar el primer lugar’. Este año llevo 20 goles ya y cada vez me emociono más, cada vez me ilusiono más. Te digo, que no es la idea mía pensar solo en eso. Estoy pensando en hacer las cosas primero bien para el equipo y después, si se puede llegar, bienvenido sea.

- Entonces, se encuentra preparado para ocupar el sitial de Percy Aguilar.

Y sí, la verdad que sí. Estoy en una etapa de mi carrera donde he madurado muchísimo. Siento que todavía sigo aprendiendo, pero sé el lugar que ocupo y sé dónde estoy. Me encanta convivir con lo que es el fútbol, con la presión, con el día a día y sí, siento que estoy listo. Es obvio que a los goleadores que están arriba se les consideran cosas mucho más importantes que goles, pero estoy para ir paso a paso como también para conseguir cosas lindas y así, como te digo, poder reemplazarlos.

Cienciano dedicó publicación a Carlos Garcés por convertirse en tercer máximo goleador histórico del club. Crédito: Instagram Cienciano.

- Aparte, está a puertas de una marca definitiva. Si suma un gol más en la Sudamericana se transformará en el máximo anotador en solitario de todos los tiempos en certámenes internacionales. ¿Qué supone esto para usted?

Es hermoso. Cada da vez que tengo un partido estoy con una sensación de que puedo seguir haciendo historia con esta camiseta. Tú lo has dicho, estoy a un gol de ser el goleador histórico en torneos internacionales de Cienciano. Ya soy el goleador histórico extranjero del club y, la verdad, cada vez hay cosas que pesan un poco más. Te digo, es obvio que es una responsabilidad muy grande para mí, pero me siento listo y preparado para llevarlo en la espalda.

- En Cienciano se encuentra muy bien abroquelado en ataque. Nos cansaríamos de referirnos a todos aquellos que lo acompañan, pero existe alguien muy especial con el que comparte una sinergia única: Alejandro Hohberg. Háblenos de él.

Ale es una gran persona. Como jugador ya sabemos lo que es. Después es una gran persona que me ha ayudado también mucho a crecer como delantero y compañero. Es alguien con quien tengo una amistad, un cariño y un respeto especial por lo que es como ser humano, es un líder. Trato de disfrutarlo siempre como en los entrenamientos y partidos. Es alguien que merece mucho respeto de parte mía. Si está en la órbita de la selección peruana, se lo merece porque se lo ha ganado a punta de buenos partidos, de goles, de asistencias. Es alguien que siento que le va a ayudar y a sumar muchísimo a la selección.

- ¿Qué significa ser el goleador de la era moderna del Cienciano y el más querido?

Es lindo. La verdad que sentir el cariño que me demuestra la gente en el estadio, en las calles, es hermoso, pero también me da a ser mucho más responsable y que dentro del campo de juego debo mejorar mucho para darle muchas más alegría a ellos. Estoy viviendo un momento muy lindo acá, el cual lo estoy disfrutando; le estoy dando mucho valor y espero seguir por este camino.

- ¿Se imagina una vida fuera de Cienciano?

No lo sé. Llegué acá hace cuatro años y cuando lo hice no esperé estar donde estoy ahora y no esperé estar ocupando el lugar que estoy ocupando ahora. Estoy en un lugar donde me han tratado súper bien, donde a mi familia la tratan súper bien. Me encuentro viviendo mi presente, estoy viviendo este día a día, que por cierto es hermoso. Veré qué sucede a final de temporada.

- ¿Qué le dice al hincha que sueña despierto en la Copa y anhela su marca histórica de goles, Carlos?

Solo tengo palabras de agradecimiento por todo el cariño que nos demuestran y porque nos han acompañado en todo el año en todos los partidos, mucho más en la Copa. Están muy ilusionados también como nosotros. Quiero decirles que nos sigan acompañando, que sigan apoyando y creyendo a este grupo. Nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para llegar a fin de año y poder darle, con fe en Dios, una Copa.

El '9' infatigable del elenco 'imperial' se ha instalado en el podio de máximos artilleros de la historia, superando a Sergio Ibarra, y se acerca a la marca legendaria de Percy Aguilar. | VIDEO: Infobae Perú