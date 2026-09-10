Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 10 de septiembre de 2026

La plataforma Facilito permite ubicar grifos, contrastar tarifas por distrito y elegir opciones de abastecimiento según la ruta, el tipo de vehículo y el combustible requerido

Mano que sostiene una pistola de combustible amarilla introducida en el depósito de un automóvil gris junto a un surtidor.
Una persona recarga el tanque de combustible de un automóvil gris con una boquilla amarilla en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los conductores pueden revisar las diferencias de tarifas en Lima y regiones antes de abastecer sus vehículos, con datos por distrito y recomendaciones para reducir el gasto

Los precios de los combustibles muestran diferencias entre grifos de Lima y otras regiones del Perú. Antes de cargar, los usuarios pueden comparar los valores de gasohol regular, gasohol premium, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para identificar la alternativa más conveniente según su recorrido.

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El precio final depende del tipo de combustible, el establecimiento y los costos de transporte hasta cada zona. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite consultar tarifas, ubicación y datos de los puntos de venta.

Una mano sostiene un teléfono con la pantalla de Facilito de Osinergmin frente a cuatro surtidores de combustible de una estación de servicio.
Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular y el diésel presentan diferencias entre distritos de Lima

El gasohol regular tiene variaciones de más de un sol por galón entre algunos distritos de la capital. El diésel también presenta diferencias que pueden afectar el presupuesto de quienes realizan viajes frecuentes, trabajan con transporte de pasajeros o manejan vehículos de carga.

Estos son algunos precios referenciales:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 18,79 por galón y gasohol premium desde S/ 20,09.
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 19,09 por galón.
  • San Miguel: gasohol premium en S/ 20,99 por galón.
  • Rímac: diésel en S/ 23,99 por galón.
  • Comas: diésel en S/ 22,79 por galón.
  • Carabayllo: diésel en S/ 22,99 por galón.

La diferencia parece reducida en una carga parcial, aunque aumenta cuando se llena el tanque. Por ejemplo, una variación de S/ 1 por galón representa un gasto adicional de S/ 15 para un vehículo con una capacidad de 15 galones.

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Una mano sostiene un teléfono móvil con un mapa frente al parabrisas de un vehículo con una estación de servicio al fondo.
Un conductor consulta una aplicación de mapa y comparación de precios en su teléfono móvil antes de ingresar a una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cusco, Ica, Lambayeque y Tacna registran otros rangos de precios

Las tarifas en regiones también dependen de la distribución y del traslado de los combustibles desde los puntos de abastecimiento. Los conductores que viajan fuera de Lima pueden revisar los precios antes de iniciar la ruta.

  • Cusco: gasohol regular entre S/ 20,69 y S/ 21,99 por galón.
  • Ica: gasohol regular desde S/ 19,75 por galón.
  • Lambayeque: gasohol premium en S/ 21,20 por galón.
  • Tacna: diésel en S/ 24,69 por galón.

En Cusco, el diésel figura entre S/ 24,39 y S/ 25,99 por galón. En el distrito de Santiago, en Ica, el gasohol regular alcanza los S/ 18,27 por galón.

Mapa de Perú sobre mesa de madera con recibos de combustible, iconos de gasolineras rojos, amarillos y verdes, monedas, y logos de Osinergmin y Facilito.
Un mapa físico de Perú muestra la dispersión de precios de combustible en distintas ciudades, apoyado por recibos y logos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el precio del GNV, GLP, diésel y gasolina

La plataforma Facilito de Osinergmin permite ubicar establecimientos y comparar precios por departamento, provincia y distrito. El usuario puede ordenar las opciones de acuerdo con el costo o la distancia desde su ubicación.

Para realizar la consulta, se recomienda:

  • Ingresar a Facilito de Osinergmin.
  • Elegir el departamento, la provincia y el distrito.
  • Seleccionar el combustible: GNV, GLP, diésel, gasohol regular o gasohol premium.
  • Comparar el precio por galón en el caso de gasoholes, diésel y GLP automotor.
  • Revisar el valor por metro cúbico en el caso del GNV.
  • Ordenar los resultados por tarifa o cercanía.
  • Confirmar el horario de atención antes de acudir al grifo.
  • Verificar la disponibilidad del combustible elegido.
  • Guardar la ubicación de los establecimientos que ofrezcan menores precios para futuras cargas.

Los valores pueden modificarse durante el día debido a las actualizaciones de cada establecimiento. Por ese motivo, conviene consultar la información poco antes de salir.

Cuatro surtidores con mangueras y picos, rotulados Gasolina, GLP, GNV y Diésel, bajo un cartel blanco con el logo y el nombre Osinergmin.
Surtidores de gasolina, GLP, GNV y diésel están disponibles en una estación de servicio de Lima, con el logo de Osinergmin presidiendo la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben revisar los conductores antes de abastecerse

El precio por galón es un criterio relevante, aunque no debe ser el único. Un desvío largo para acceder a una tarifa menor puede eliminar el ahorro por el combustible consumido durante el trayecto.

Estas medidas pueden ayudar a reducir el gasto:

  • Revisar la presión de los neumáticos según la indicación del fabricante.
  • Evitar aceleraciones repentinas y frenadas innecesarias.
  • Planificar una ruta que reúna varios trámites o entregas.
  • Apagar el motor durante esperas prolongadas, cuando las condiciones lo permitan.
  • Cumplir con el mantenimiento del vehículo, incluido el cambio de filtros y aceite.
  • Comparar el precio antes de llenar el tanque.
  • Usar el combustible indicado para las especificaciones del motor.
  • Conservar el comprobante de pago tras cada carga.
Mapa de Perú con pines de colores indicando precios de gasolina, calculadora, billetes peruanos, llavero de auto y una carpeta con logo de Osinergmin.
Un mapa de Lima muestra pines de colores que resaltan la variación de precios de la gasolina en diferentes distritos, junto a billetes peruanos y el logo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el monto cobrado no coincide con el precio mostrado en el establecimiento, el conductor puede presentar un reclamo ante el proveedor y realizar una consulta ante Osinergmin.

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