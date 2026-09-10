Semifinales del US Open 2026: programación y dónde ver en Perú duelos del cuadro femenino del último Grand Slam de la temporada. Crédito: US Open.

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El US Open 2026 definirá este jueves 10 de septiembre a las dos finalistas del cuadro femenino. Aryna Sabalenka buscará extender su dominio en Nueva York frente a Jessica Pegula, mientras que Elena Rybakina, quien asumió el número uno del mundo, enfrentará a la local Coco Gauff. Los dos partidos se disputarán en el Arthur Ashe Stadium.

La primera semifinal reunirá a la campeona defensora y a una de las principales figuras del tenis estadounidense. Después, Rybakina intentará sostener su avance ante Gauff, quien superó una exigente prueba en los cuartos de final.

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US Open femenino 2026: horarios

Las semifinales femeninas se jugarán este jueves 10 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium, la cancha central del complejo de Flushing Meadows.

Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula : 18:00 horas

Elena Rybakina vs Coco Gauff: no antes de las 19:10 horas

Los horarios corresponden a Perú. El segundo encuentro comenzará luego de la finalización del duelo entre Sabalenka y Pegula, por lo cual puede sufrir una modificación según la duración del primer partido.

Cruces de las semifinales del US Open femenino 2026. Crédito: Instagram US Open.

Dónde ver semifinales del US Open 2026

Los dos encuentros podrán verse en Perú a través de ESPN, señal que posee los derechos de transmisión del último Grand Slam de la temporada para América Latina.

La cobertura también estará disponible mediante Disney+ Plan Premium, plataforma que permite seguir la programación de ESPN por streaming. Los suscriptores podrán acceder a los partidos desde dispositivos móviles, computadoras, televisores inteligentes y otros equipos compatibles con la aplicación.

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Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula

Aryna Sabalenka irá por su tercer título consecutivo en Nueva York. La bielorrusa, primera preclasificada del torneo, mantuvo una campaña con triunfos en sets corridos hasta los cuartos de final, instancia en la que necesitó tres parciales para superar a Noskova.

Sabalenka inició su recorrido con una victoria por 6-2 y 6-4 ante la colombiana Camila Osorio. Luego venció a Polina Iatcenko por 6-1 y 6-1, a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-3 y 6-4 y a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-3. En cuartos, derrotó a la checa Linda Noskova por 7-6(1), 3-6 y 7-6(7).

Aryna Sabalenka y Jessica Pegula se enfrentaron en la final del US Open 2024. Crédito: US Open.

La número uno del cuadro buscará una nueva final en el certamen estadounidense después de sus coronas en las dos ediciones anteriores. Enfrente tendrá a Pegula, tercera favorita y una de las cartas locales para cortar la racha de Sabalenka.

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Jessica Pegula aún persigue su primer título de Grand Slam. La estadounidense ganó sus dos primeros partidos ante la rumana Elena-Gabriela Ruse, por 6-3 y 6-2, y su compatriota Sofia Kenin, por 6-3 y 6-1.

En la tercera ronda, Pegula remontó ante la canadiense Leylah Fernandez, a quien venció por 1-6, 6-4 y 6-3. Más adelante eliminó a la rumana Sorana Cirstea por 6-3 y 6-4. Su pase a semifinales llegó tras otro partido de tres sets: cayó en el primero frente a Emma Navarro, pero se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3.

Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 8 de septiembre de 2026. Aryna Sabalenka de Bielorrusia en acción durante su partido de cuartos de final contra Linda Noskova de la República Checa. REUTERS/Mike Segar

Elena Rybakina vs Coco Gauff

La segunda semifinal tendrá como protagonista a Elena Rybakina, quien llega al partido como nueva número uno del mundo. La kazaja, segunda preclasificada del US Open, dejó en el camino a la china Qinwen Zheng en los cuartos de final.

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Rybakina venció en su debut a la estadounidense Thea Frodin por 6-3 y 6-2. Después superó a la española Jéssica Bouzas Maneiro por 6-2 y 6-4, a la ucraniana Yulia Starodubtseva por 7-6(8) y 6-3 y a la japonesa Naomi Osaka por 6-1 y 6-4.

En cuartos de final, Zheng ganó el primer set por 6-3, aunque Rybakina revirtió el partido con parciales de 6-1 y 6-4. La kazaja disputará una semifinal con el objetivo de alcanzar la definición en Nueva York.

El historial entre Rybakina y Gauff está igualado a uno. Crédito: Instagram US Open.

Coco Gauff, cuarta preclasificada, avanzó con triunfos ante la turca Zeynep Sönmez, la española Cristina Bucsa, la española Paula Badosa y la estadounidense Iva Jovic. Su duelo más exigente llegó en los cuartos ante Mirra Andreeva.

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Gauff perdió el primer set por 6-2, pero reaccionó en el desempate del segundo parcial y terminó con una victoria por 2-6, 7-6(7) y 6-2. La estadounidense buscará aprovechar el respaldo del público local para avanzar a la final del US Open.