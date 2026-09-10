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Definidas las semifinales masculinas del US Open 2026: programación y dónde ver en Perú partidos del Gran Slam estadounidense

Tras la eliminación de Carlos Alcaraz en cuartos, se decretó que habrá nuevo campeón en Nueva York. Shelton, Tiafoe, Khachanov y Zverev van por el título

Definidas las semifinales masculinas del US Open 2026: programación y dónde ver en Perú partidos del Gran Slam estadounidense.
Definidas las semifinales masculinas del US Open 2026: programación y dónde ver en Perú partidos del Gran Slam estadounidense. Crédito: CNN/ATP/Reuters.
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El cuadro masculino del US Open 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Ben Shelton eliminó a Carlos Alcaraz en un partido de cinco sets y se enfrentará a Frances Tiafoe en un cruce entre estadounidenses. Del otro lado de la llave, Karen Khachanov chocará con Alexander Zverev, primer preclasificado, por un lugar en la final del último Grand Slam de la temporada.

Los dos encuentros se disputarán el viernes 11 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium, la cancha central de Flushing Meadows. La organización todavía no confirmó el orden de juego ni los horarios oficiales para Perú.

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La caída de Alcaraz, segundo favorito, abrió el camino hacia un nuevo campeón en Nueva York. Ninguno de los cuatro tenistas que continúa en carrera levantó el trofeo en la edición anterior del torneo.

Semifinales confirmadas en el cuadro masculino del US Open 2026.
Semifinales confirmadas en el cuadro masculino del US Open 2026. Crédito: Instagram US Open.

US Open masculino 2026: partidos y horarios de las semifinales

Las semifinales masculinas se jugarán el viernes 11 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium. Los horarios permanecen por definir y dependen de la programación oficial que anunciará el US Open.

  • Ben Shelton vs Frances Tiafoe: horario por confirmar
  • Karen Khachanov vs Alexander Zverev: horario por confirmar

El ganador del duelo entre Shelton y Tiafoe enfrentará en la final al vencedor de la llave que integran Khachanov y Zverev. La definición masculina está prevista para el domingo 13 de septiembre.

Dónde ver las semifinales del US Open 2026 en Perú

Los partidos podrán seguirse en Perú por las señales de ESPN, que transmite el torneo para América Latina. La cobertura también estará disponible vía streaming en Disney+ Plan Premium, que incluye la programación deportiva de ESPN en la región.

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Los usuarios de la plataforma podrán ver los encuentros desde televisores inteligentes, computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles. La señal ofrece la transmisión de los principales partidos del certamen, incluido el desarrollo de las semifinales y la final masculina.

Así se jugarán las semifinales del US Open 2026.
Así se jugarán las semifinales del US Open 2026. Crédito: Instagram Match Tenis.

Ben Shelton y Frances Tiafoe se medirán tras dos remontadas en cuartos

Ben Shelton se instaló entre los cuatro mejores del torneo luego de vencer a Carlos Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(10). El estadounidense, octavo preclasificado, perdió el primer set, reaccionó con autoridad en los dos siguientes y resistió la respuesta del español antes de imponerse en el desempate definitivo.

Shelton llegó a los cuartos de final tras derrotar al neerlandés Tallon Griekspoor, al polaco Hubert Hurkacz, al canadiense Denis Shapovalov y al griego Stefanos Tsitsipas. Frente a Alcaraz, superó su partido más extenso del torneo y consiguió una victoria que modificó el panorama de la lucha por el título.

Tiafoe, undécimo cabeza de serie, también necesitó cinco parciales para superar los cuartos. El estadounidense derrotó a su compatriota Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(10), luego de levantar una desventaja de dos sets.

Antes de ese encuentro, Tiafoe eliminó a Martin Damm, al japonés Rei Sakamoto, al francés Valentin Vacherot y al ruso Daniil Medvedev. Ante Medvedev, se impuso por 7-6(7), 6-4 y 7-6(8), resultado que le permitió avanzar a la segunda semana del campeonato.

En el US Open 2023, Shelton eliminó a Tiafoe en cuartos de final. Crédito: Geoff Burke-USA TODAY Sports
En el US Open 2023, Shelton eliminó a Tiafoe en cuartos de final. Crédito: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Karen Khachanov enfrentará a Alexander Zverev por el otro cupo a la final

Karen Khachanov avanzó a las semifinales después de su duelo de cuartos frente al belga Alexander Blockx, que terminó por walkover. El ruso había alcanzado esa instancia con triunfos sobre el argentino Román Andrés Burruchaga, el canadiense Felix Auger-Aliassime, el francés Benjamin Bonzi y el estadounidense Learner Tien.

Khachanov superó a Tien en cinco sets, por 7-5, 4-6, 6-7(8), 6-1 y 6-4, en los octavos de final. Será su oportunidad de disputar una nueva final de Grand Slam y de dar el golpe ante el principal favorito del torneo.

Alexander Zverev, número uno del cuadro, venció al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-2, 7-5 y 6-1 en cuartos de final. El alemán no cedió sets en sus triunfos ante el italiano Lorenzo Sonego, el francés Quentin Halys, el chileno Alejandro Tabilo y el italiano Luciano Darderi.

El enfrentamiento ante Khachanov será el último partido antes de la final para Zverev, quien buscará sostener su condición de máximo preclasificado y volver a pelear por el título en Nueva York: busca su segunda final en la ‘gran manzana’ luego de caer en 2020 ante Dominic Thiem.

Alexander Zverev busca su segunda final del US Open. Crédito: via Reuters/Geoff Burke.
Alexander Zverev busca su segunda final del US Open. Crédito: via Reuters/Geoff Burke.

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