Reportan nuevo derrame de petróleo en instalaciones de Repsol en La Pampilla

Osinergmin informó que su personal de supervisión se trasladó al lugar para efectuar las inspecciones correspondientes. Foto: cortesía

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El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que inició acciones de fiscalización ante el reporte de presencia de hidrocarburos en el terminal monoboya de la Refinería La Pampilla, operada por Repsol.

De acuerdo con información preliminar recibida por Infobae Perú sobre el incidente, el derrame estaría asociado a la operación del buque Seaways Bonita, que trabajaba con crudo Galeota. La cantidad de petróleo involucrada todavía no ha sido determinada, aunque el reporte interno advierte que podría tratarse de un volumen considerable.

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Osinergmin verifica situación en la monoboya

Osinergmin informó que su personal de supervisión se trasladó al lugar para efectuar las inspecciones correspondientes y comprobar el cumplimiento de las medidas técnicas y de seguridad. Las verificaciones permitirán recabar información sobre lo ocurrido en las instalaciones de La Pampilla.

“Iniciamos acciones de fiscalización ante información de presencia de hidrocarburos en el terminal monoboya de la Refinería La Pampilla. Nuestro personal de supervisión se dirige a la zona para realizar las verificaciones correspondientes y comprobar el cumplimiento de las medidas técnicas y de seguridad”, se lee en el post de Osinergmin en X.

El volumen de petróleo involucrado aún no ha sido establecido, aunque un reporte preliminar señala que podría ser significativo. Foto: difusión

Derrame estaría relacionado con el Seaways Bonita

La información reportada por el área de Flotas señala que se confirmó un derrame en la monoboya durante una operación vinculada al buque Seaways Bonita y al crudo Galeota. Por ahora, esta información forma parte del reporte preliminar y se encuentra pendiente de las verificaciones del organismo supervisor.

El volumen de hidrocarburo involucrado continúa sin ser establecido. El reporte señala que la cantidad aún está por determinar, por lo que no existe hasta el momento una cifra oficial que permita dimensionar la magnitud del incidente.

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Evaluarán posibles incumplimientos

Como parte de su intervención, Osinergmin determinará si se cumplieron las disposiciones de seguridad y las exigencias técnicas aplicables a las operaciones realizadas en el terminal monoboya. El organismo precisó que cualquier incumplimiento será materia de las acciones correspondientes.

“De identificarse incumplimientos a la normativa vigente, iniciaremos los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan”, indicó Osinergmin. Hasta que concluyan las verificaciones, tampoco se ha establecido oficialmente si el incidente tendrá consecuencias sobre las operaciones, el abastecimiento o el mercado.

Osinergmin verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos técnicos en el terminal monoboya. Foto: Desde Adentro

Otros derrames de Repsol en Perú

Derrame de 2013: El 4 de febrero de 2013 se produjo un derrame en el Terminal Multiboyas N.° 2 de la Refinería La Pampilla, durante operaciones relacionadas con la descarga de crudo. Aunque inicialmente se reportaron 7 barriles, las posteriores verificaciones determinaron que el volumen alcanzó 195 barriles . El hidrocarburo llegó a aproximadamente 2 kilómetros de mar y afectó principalmente la zona de playa Cavero, en Ventanilla. El caso derivó en un procedimiento sancionador contra Repsol.

Derrame del 15 de enero de 2022: Es el antecedente de mayor magnitud asociado a Repsol en el país. El incidente ocurrió mientras el buque Mare Doricum realizaba operaciones de descarga en el Terminal Multiboyas N.° 2 de La Pampilla. El derrame alcanzó el litoral de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay , con consecuencias sobre ecosistemas marino-costeros y actividades como la pesca artesanal y el turismo. El Ministerio del Ambiente lo considera el mayor derrame de petróleo registrado en la zona marino-costera del Perú.

Segundo derrame del 24 de enero de 2022: Nueve días después del desastre inicial, se registró un nuevo evento en el Terminal Multiboyas N.° 2. La emergencia fue comunicada por la propia Refinería La Pampilla y estuvo relacionada con la presencia de crudo en la superficie marina. Las autoridades trataron este episodio como un evento independiente del ocurrido el 15 de enero, aunque ambos formaron parte de la crisis ambiental generada ese mes.

Derrame del 5 de diciembre de 2024: Osinergmin informó sobre otro incidente en las instalaciones de La Pampilla, esta vez relacionado con el buque Lord Byron y el Terminal Multiboyas N.° 2. Posteriormente, el OEFA determinó que aproximadamente 2,3 barriles de petróleo crudo fueron vertidos y que el área afectada alcanzó 6.066 metros cuadrados de superficie marina. La investigación identificó una falla en una válvula de desacople rápido, mientras que el hidrocarburo fue contenido mediante barreras.