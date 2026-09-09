Perú

Perú abre paso a los “gatijos”: 1 de cada 3 hogares tiene un gato... aunque no todos lo usan para compañía

Tres regiones fuera de Lima Metropolitana registraron el mayor número de felinos por familia, de acuerdo con INEI. Y no se contentan con solo uno: 3 de cada 100 hogares en el Perú cría más de cuatro gatos

Primer plano de un gato atigrado que lame los dedos de una mano humana.
Los hogares con gatos en Perú conviven en promedio con 1,8 animales, mientras que el 52,2% de las viviendas tiene perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 33,0% de los hogares peruanos tiene al menos un gato, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra equivale a cerca de uno de cada tres hogares y sitúa a los felinos como la segunda mascota más frecuente del país, detrás de los perros, presentes en el 52,2% de las viviendas. Entre quienes conviven con gatos, el promedio es de 1,8 animales por hogar.

El 61,2% de los hogares con felinos tenía solo uno; el 22,3%, dos; el 8,0%, tres; y el 8,5%, cuatro o más. Pero, si se extrapola este último dato al total nacional, la estimación es de 2,8% de todos los hogares del Perú con cuatro o más gatos. Es decir, cerca de tres de cada cien hogares.

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La tenencia también implica desembolsos. Los hogares que declararon gastos en animales domésticos no destinados a la venta invirtieron en promedio S/ 57,7 al mes, unos S/ 692 al año en soles reales de 2025. El cálculo incluye alimentos, atención veterinaria y otros productos o servicios, como accesorios, camas, ropa, hospedaje y compra de animales.

El dato no corresponde solo a gatos, sino al conjunto de animales domésticos de los hogares que registraron gastos. Aun así, permite dimensionar el costo asociado a su cuidado en un país donde la presencia de felinos es mayor en sectores rurales, de menores ingresos y con déficits de acceso a servicios básicos.

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El gasto mensual llega a S/ 88,1 en los estratos A y B

El gasto promedio fue de S/ 61,1 mensuales en el área urbana, frente a S/ 37,3 en el ámbito rural. En Lima Metropolitana y Callao alcanzó S/ 62,9, mientras que en el resto urbano llegó a S/ 59,8.

Las diferencias por nivel socioeconómico fueron más marcadas. Los hogares de los estratos A y B destinaron en promedio S/ 88,1 mensuales a sus animales domésticos; los de los estratos C y D, S/ 65,9; y los del estrato E, S/ 53,1.

Durante 2025, el 39,8% de los hogares registró gastos en alimentos para animales y el 25,5% en servicios veterinarios. Estas cifras incluyen distintos tipos de mascotas, pero coinciden con las brechas de cuidado preventivo que registra la población de gatos.

Un gato atigrado de ojos verdes se agacha frente a un plato blanco lleno de croquetas, solo olfatea la comida. La escena está iluminada con luz natural.
Los hogares que declararon gastos en animales domésticos invirtieron en promedio S/ 57,7 al mes, equivalentes a S/ 692 al año en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación, la desparasitación y la esterilización tienen brechas territoriales

A nivel nacional, el 27,0% de los hogares con gatos de tres meses o más declaró vacunación anual contra la rabia. La desparasitación de al menos un animal alcanzó al 44,8% y la esterilización, al 31,7%.

Solo 20,1% de los hogares con gatos combinó vacunación antirrábica y desparasitación, mientras que el 50,1% no declaró ninguna de esas dos prácticas. En el área rural, esa proporción subió a 76,7%.

La distancia entre zonas urbanas y rurales fue amplia: la vacunación llegó al 32,1% de los hogares urbanos y al 12,7% de los rurales. En desparasitación, los porcentajes fueron 54,8% y 18,3%, respectivamente. La esterilización alcanzó al 40,8% en ciudades y apenas al 6,0% fuera de ellas.

Las carencias de vivienda también se asociaron con menores niveles de cuidado. En hogares con piso de tierra, el 23,0% desparasitó a alguno de sus gatos, el 15,6% vacunó y el 8,4% esterilizó. Entre quienes viven en departamentos de edificios, los porcentajes fueron de 79,4%, 65,0% y 64,6%.

Leptospirosis genericas
La compañía o el afecto fue la principal razón para tener gatos en Perú, aunque en los hogares rurales predominó el control de plagas. (Freepik)

El control de plagas pesa más en la Sierra rural

La principal razón para tener gatos fue la compañía o el afecto, mencionada por el 53,3% de los hogares que los tienen. El control de plagas ocupó el segundo lugar, con 29,9%, seguido de la protección o seguridad, con 15,2%.

La función asociada a roedores y lagartijas tuvo mayor peso fuera de las ciudades. El 55,3% de los hogares rurales con gatos los cría principalmente para controlar plagas, proporción que ascendió a 56,8% en la Sierra rural. En las zonas urbanas, en cambio, el 66,2% los tenía por compañía o afecto.

Apurímac, Huancavelica y Ayacucho concentraron las mayores proporciones de hogares con gatos, con 55,3%, 54,9% y 47,8%. En Apurímac y Huancavelica, donde la tenencia es más alta, la desparasitación alcanzó solo al 13,4% y 15,4% de los hogares con felinos.

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