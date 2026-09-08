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Paul Michael explica la razón por la que no se borra tatuaje en honor a Pamela López

El joven cantante se hizo un tatuaje con el apodo de su expareja a la pocas semanas de haber iniciado su romance

Paul Michael explica la razón por la que no se borra tatuaje en honor a Pamela López
Paul Michael explica la razón por la que no se borra tatuaje en honor a Pamela López
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Paul Michael volvió a quedar frente a frente con una decisión que tomó durante su relación con Pamela López. El cantante mantiene en el cuello el tatuaje con el nombre “KityPam”, un apodo vinculado a la influencer, pese a que ambos terminaron su vínculo sentimental hace varios meses.

El integrante de Combinación de la Habana llegó al set de América Hoy, donde coincidió con Raysa Ortiz. La presencia de la conductora dio pie a que se hablara del diseño que el artista conserva y que fue una de las muestras más comentadas de afecto durante su romance con López.

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Al ser consultado por el tatuaje dedicado a Pamela López, Paul Michael evidenció cierta incomodidad, aunque respondió sin dar mayores explicaciones sobre el fin de la relación. El participante de Esto es guerra: Desafío 14 señaló que todavía no acudió a un especialista para quitarse el diseño.

Pamela López
Pamela López

No he tenido tiempo de ir a borrármelo”, afirmó el cantante cuando le pidieron que explicara por qué aún lleva visible la inscripción en el cuello.

El tatuaje incluye el nombre “KityPam” junto a una figura de Hello Kitty. Esa combinación aludía a la forma en que Paul Michael llamaba cariñosamente a Pamela López mientras mantenían una relación que tuvo amplia exposición en los programas de espectáculos.

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La marca se hizo pública en abril de 2025, en las primeras semanas del romance. En ese momento, el artista mostró el diseño como una expresión de cercanía hacia la influencer, una decisión que provocó reacciones en redes sociales debido a la rapidez con la que el vínculo había avanzado.

Las imágenes del tatuaje se difundieron en América Hoy. Allí se observó el nombre “Kitty Pam”, acompañado por el conocido personaje, en una zona visible del cuello del cantante. Desde entonces, el diseño quedó asociado a la relación que ambos mantuvieron en ese periodo.

Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”
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Su respuesta dejó abierta la posibilidad de retirarlo en otro momento. Por ahora, el cantante atribuyó la permanencia de la inscripción a una cuestión de tiempo y no precisó cuándo podría iniciar el proceso para eliminar el diseño.

Pamela López oficializó romance con Franco Portales

Mientras Paul Michael respondió por la marca que conserva en el cuello, Pamela López confirmó que inició una nueva relación con el cantante y productor musical Franco Portales. La influencer habló sobre esta etapa de su vida durante una entrevista con Amor y Fuego.

López confirmó que ambos son pareja, aunque dejó en claro que no quiere apresurar los tiempos ni exponer en exceso el vínculo. La figura televisiva sostuvo que prefiere avanzar con prudencia y mantener en reserva parte de su vida privada.

Sí, somos enamorados, es una parte bonita de mí que no quisiera explayarme mucho porque voy con calma, voy paso a paso”, declaró Pamela López ante las cámaras del espacio de espectáculos.

Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.
Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

La influencer también explicó que, por el momento, no presentará a Franco Portales ante sus hijos. Su decisión responde a una experiencia anterior y a la intención de manejar este nuevo romance con mayor cautela dentro de su entorno familiar.

Estoy conociendo a un chico, me he dado una oportunidad con un chico lindo, un chico tranquilo”, expresó. López añadió que no contempla compromisos inmediatos, pues considera que aún se encuentra en una fase de conocimiento mutuo.

La influencer remarcó que Portales tiene cualidades que hoy valora en una pareja. “Estoy viendo en él otras cosas que de repente me conectan hoy en día y vamos a ver qué pasa”, agregó sobre el inicio de esta relación.

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