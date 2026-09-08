Dictan nueve meses de prisión preventiva contra padre que asesinó a su esposa e hijo en Santa Anita

Giuseppe Carlos Leonardi Barba permanece custodiado en un vehículo policial tras ser detenido por el asesinato de su esposa y de su hijo en el distrito de Santa Anita.

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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Giuseppe Leonardi, de 43 años, investigado por la presunta muerte de su conviviente y de su hijo mayor en el distrito de Santa Anita. La medida regirá desde el 31 de agosto de 2026, fecha en que el investigado fue detenido en flagrancia tras el ataque ocurrido en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, exteriores de su vivienda.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Integrado Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Este aprobó el requerimiento presentado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate.

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Una reunión familiar se convierte en una escena de terror cuando un padre asesina a sangre fría a su esposa y a su propio hijo. Imágenes de cámaras de seguridad revelan los momentos exactos de la tragedia que ha conmocionado a Santa Anita.| Video: Domingo Al Día

La investigación está a cargo del Primer Despacho de esa fiscalía, liderado por la fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa. El Ministerio Público atribuye a Leonardi los presuntos delitos de feminicidio en grado de tentativa y parricidio.

Disparó contra sus familiares

La tesis fiscal, señala que el hombre de 43 años disparó, tal y como se visualiza en las cámaras de seguridad, contra su conviviente, Karina Gutiérrez, y su hijo mayor, quienes murieron a causa del ataque.

La investigación también comprende la presunta tentativa de feminicidio contra una adolescente de 17 años. La menor figura como agraviada dentro del proceso abierto por las autoridades.

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La medida de prisión preventiva busca garantizar la presencia de Giuseppe Leonardi durante las etapas iniciales de la investigación penal.

El equipo del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate continuará con las acciones dispuestas en el expediente. Estas labores están a cargo de la fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa, con apoyo de fiscales adjuntos y personal administrativo.

Feminicidio y parricidio en Santa Anita: todo lo que se sabe del crimen contra una madre y su hijo| Foto: Domingo Al Día

¿Qué pasó antes de atque del padre?

Según la versión de los familiares, la noche del 30 de agosto de 2026, la familia regresó a su vivienda luego de participar en una celebración por el día de Santa Rosa de Lima. Horas antes del ataque, Karina Gutiérrez había compartido un momento con sus seres queridos.

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Según su hermano, la madre se molestó porque su pareja llevó su arma de fuego a la reunión. De acuerdo con lo señalado por los parientes de la víctima, el conflicto empezó cuando el hijo mayor intervino en defensa de su madre.

La madre de Karina afirmó que su hija había sufrido maltratos y conductas de control durante más de dos décadas de relación. También indicó que la pareja se separó aproximadamente tres meses antes del crimen debido a los episodios de violencia. Semanas más tarde, retomaron la convivencia luego de que el investigado prometiera modificar su conducta.

Giuseppe Leonardi Gutiérrez, de 22 años, cursaba la carrera de Marketing y Negocios Internacionales y estaba próximo a concluir sus estudios, según información difundida por sus familiares y vecinos. Además de su formación académica, tenía un emprendimiento de venta de galletas artesanales a través de redes sociales.

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Sus allegados lo recuerdan como un joven cercano a su familia, aficionado al gimnasio y con proyectos personales.